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Франция передала Киеву расшифрованные данные «черного ящика» разбившегося в Броварах вертолета

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Франция передала Киеву расшифрованные данные «черного ящика» разбившегося в Броварах вертолета

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на пресс-конференции, что французские специалисты расшифровали данные «черного ящика» вертолета, на котором разбился глава МВД Денис Монастырский. Теперь информация передана украинской стороне, в Киеве с ней работают следственные органы.


Продолжается расследование. "Черный ящик" был найден, был отправлен во Францию для соответствующей расшифровки. Данные получены, они есть у следствия. Следствие продолжается

— сообщил Шмыгаль журналистам, призвав дождаться результатов расследования.

Вертолет французского производства Super Puma, принадлежащий Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, разбился 18 января в городе-спутнике Киева Броварах. На его борту находились девять человек, в том числе глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, госсекретарь ведомства Юрий Лубкович и их помощники. Все они, включая членов экипажа, погибли.

Вертолет упал рядом с жилой многоэтажкой и детским садом, после чего начался пожар. По официальным данным, в результате катастрофы погибли 14 человек, в том числе ребенок. Пострадали 25 человек, из них 11 детей.

Одной из основных версий причин крушения следственные органы Украины назвали ошибку пилота, хотя не исключается техническая неисправность и диверсия. В предыдущие годы некоторые европейские страны приостанавливали эксплуатацию вертолетов этого типа после крушений по причине технических дефектов.

В ходе расследования прошел обыск у бывшего главы МВД Украины Арсена Авакова. Вертолеты Super Puma были закуплены в конце 2010-х Министерством внутренних дел, когда его возглавлял Аваков, для нужд силовых ведомств Украины.
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Использованы фотографии:
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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:14
    +1
    Больше им вертолетов,с этим исходом...Как то так..А то передали с "черного ящика"...Гроб тоже -черный ящик..
    1. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 17:34
      +1
      Абсолютно согласен. Как мне надоело короткое сообщение... Мне иногда кажется, что ВО враг России, а не друг.