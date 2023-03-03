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Сербская компания опровергла сообщения о поставке боеприпасов для РСЗО киевскому режиму

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Сербская компания опровергла сообщения о поставке боеприпасов для РСЗО киевскому режиму

Информация о том, что на Украину поставляются произведенные на оборонном предприятии «Крушик» в Сербии боеприпасы, не соответствует действительности. Об этом сообщается в официальном заявлении компании «Крушик», опубликованном на ее сайте.


Ранее ряд медиа распространил информацию о том, что из Сербии на Украину, через Турцию и Словакию, отправляются 122-мм ракеты «Град» сербского производства. Такие ракеты производятся сербским оборонным предприятием «Крушик».

После появления в СМИ этой информации официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова потребовала от властей Сербии прокомментировать данные сообщения. Теперь появилось и заявление компании.

Предприятие «Крушик» находится в государственной собственности, так как владельцем компании является сербское государство. Завод, на котором выпускают боеприпасы, находится в городе Валево. Представители компании утверждают, что опубликованные СМИ «расследования» основываются на неполной информации, которой придают негативное содержание.

Компания утверждает, что не подписывала соглашение о поставках ракет с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, указываемой в сертификате конечного пользователя как импортер боеприпасов. Бланк соглашения не содержит даты, никаких доказательств, что этот документ связан с другими документами, опубликованными в средствах массовой информации, нет, заявляют в компании. Также, подчеркивается в заявлении компании, ракеты с дальностью 20 километров, производимые на предприятии «Крушик», не имеют указанной журналистами кодификации. То есть, речь может идти о совсем других ракетах.

Ранее предприятию уже приходилось опровергать информацию о поставках реактивных боеприпасов для РСЗО украинских вооруженных формирований.
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8 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:17
    +3
    Ага, как будто нельзя поставить оружие без договора, в свете последних событий уже никто ни чего не соблюдает только по мере надобности, а Вучичу как не верил так и верить не собираюсь.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 17:26
      -1
      Надеюсь не врут сербы ,ведь это все проверить можно..А скорее всего провокация англосаксов им лишь бы стравить нас со всем миром .
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:31
        0
        LukaNord, СЕРБАМ верю и плохо не скажу а вот Вучичу НЕТ. Ибо он уже дал понять что Россия ему ни кто.
      2. leks
        leks Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: LukaNord
        Надеюсь не врут сербы ,ведь это все проверить можно..А скорее всего провокация англосаксов им лишь бы стравить нас со всем миром .

        Вы реально считаете, что сербская частная компания не могла этого сделать? Да, через несколько фирм из других стран можно спокойно все, что угодно купить и доставить туда куда нужно. Откуда у нас сейчас идёт параллельный импорт, примерно всё так же делается. Так что Вучич сколько угодно может оправдываться, но по факту он скажет, что да продали снаряды в Бангладеш, а откуда они взялись в другом месте, нам не ведомоне.
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:29
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Вучичу как не верил так и верить не собираюсь

      Да ему и сербы не верят. Сдал сербов в Косово, ракеты для Градов через третьи страны продал. А потом оправдывается, то вынудили его, то он не знал. Продажная женщина короче. hi
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:32
        0
        Ингвар72 hi, а ведь есть ещё люди которые за этого заступаются.
  2. ohka
    ohka Сегодня, 17:19
    0
    Подсудимый, ваше последнее слово. Не виновен, ваша честь. Ну на "нет и суда нет".
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:25
    +1
    Вот как может страна точно знать кому в конечном итоге продаёт? Условно говоря продают одной стране, а та в свою очередь перепродаёт уже Украине. Только одно можно сделать это полностью прекратить продажи вооружения до окончания конфликта на Украине, но тут надо остановить полностью оружейные заводы и отправить работников в отпуск.