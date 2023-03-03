Сербская компания опровергла сообщения о поставке боеприпасов для РСЗО киевскому режиму

Информация о том, что на Украину поставляются произведенные на оборонном предприятии «Крушик» в Сербии боеприпасы, не соответствует действительности. Об этом сообщается в официальном заявлении компании «Крушик», опубликованном на ее сайте.Ранее ряд медиа распространил информацию о том, что из Сербии на Украину, через Турцию и Словакию, отправляются 122-мм ракеты «Град» сербского производства. Такие ракеты производятся сербским оборонным предприятием «Крушик».После появления в СМИ этой информации официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова потребовала от властей Сербии прокомментировать данные сообщения. Теперь появилось и заявление компании.Предприятие «Крушик» находится в государственной собственности, так как владельцем компании является сербское государство. Завод, на котором выпускают боеприпасы, находится в городе Валево. Представители компании утверждают, что опубликованные СМИ «расследования» основываются на неполной информации, которой придают негативное содержание.Компания утверждает, что не подписывала соглашение о поставках ракет с турецкой компанией Arca Savunma Sanayi Ticaret Limited, указываемой в сертификате конечного пользователя как импортер боеприпасов. Бланк соглашения не содержит даты, никаких доказательств, что этот документ связан с другими документами, опубликованными в средствах массовой информации, нет, заявляют в компании. Также, подчеркивается в заявлении компании, ракеты с дальностью 20 километров, производимые на предприятии «Крушик», не имеют указанной журналистами кодификации. То есть, речь может идти о совсем других ракетах.Ранее предприятию уже приходилось опровергать информацию о поставках реактивных боеприпасов для РСЗО украинских вооруженных формирований.