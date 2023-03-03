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Минобороны России показало работу артиллерии ВДВ в зоне спецоперации

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Минобороны России показало работу артиллерии ВДВ в зоне спецоперации

В боевых действиях против украинских формирований одну из важнейших ролей играет артиллерия. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы артиллерийских расчетов установок 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б» Воздушно-десантных войск ВС РФ.


Артиллеристы ВДВ ежедневно поддерживают наступление на позиции противника десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений, подавляют огневые позиции украинских формирований и наносят удары по местам концентрации военной техники и личного состава войск противника.

В сюжете показывается, как расчеты артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» ВДВ наносят удары по оборудованным огневым позициям украинских формирований, а также по пункту управления батальона одной из украинских бригад.

Командир взвода – старший офицер артиллерийской батареи рассказал, что подразделение стабильно получает цели и их поражает. Отношения в коллективе бойцов хорошие, среди личного состава батареи присутствуют и мобилизованные россияне. Слаженность действий, быстрота и точность определяют эффективность работы боевых расчетов артиллерийских батарей Воздушно-десантных войск.

Для нанесения ударов по противнику артиллерия ВДВ России использует фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. С их помощью можно нанести наиболее значительный урон различным фортификационным сооружениям, которые противник в изобилии оборудовал вблизи линии боевого соприкосновения. Бронированную технику противника также легко уничтожать и выводить из строя артиллерийским огнем.

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2 комментария
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:46
    0
    Пожелать удачи и точности ударов нашим пушкарям.Бейте этих бандеровских утырков. hi
  2. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 17:48
    0
    Для Гиацинтов специальные 152 мм снаряды надо производить, от Мсты не подходят. В этом сложность некоторая, калибр один снаряды разные.