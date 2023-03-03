Минобороны России показало работу артиллерии ВДВ в зоне спецоперации

В боевых действиях против украинских формирований одну из важнейших ролей играет артиллерия. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры работы артиллерийских расчетов установок 2А36 «Гиацинт-Б» и 2А65 «Мста-Б» Воздушно-десантных войск ВС РФ.Артиллеристы ВДВ ежедневно поддерживают наступление на позиции противника десантно-штурмовых и парашютно-десантных подразделений, подавляют огневые позиции украинских формирований и наносят удары по местам концентрации военной техники и личного состава войск противника.В сюжете показывается, как расчеты артиллерийских орудий «Гиацинт-Б» и «Мста-Б» ВДВ наносят удары по оборудованным огневым позициям украинских формирований, а также по пункту управления батальона одной из украинских бригад.Командир взвода – старший офицер артиллерийской батареи рассказал, что подразделение стабильно получает цели и их поражает. Отношения в коллективе бойцов хорошие, среди личного состава батареи присутствуют и мобилизованные россияне. Слаженность действий, быстрота и точность определяют эффективность работы боевых расчетов артиллерийских батарей Воздушно-десантных войск.Для нанесения ударов по противнику артиллерия ВДВ России использует фугасные, осколочно-фугасные и высокоточные боеприпасы. С их помощью можно нанести наиболее значительный урон различным фортификационным сооружениям, которые противник в изобилии оборудовал вблизи линии боевого соприкосновения. Бронированную технику противника также легко уничтожать и выводить из строя артиллерийским огнем.