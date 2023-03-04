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Армия Австралии берёт на вооружение тактику «огневого налёта», впервые применённую морской пехотой США в 2010 году

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Армия Австралии берёт на вооружение тактику «огневого налёта», впервые применённую морской пехотой США в 2010 году

В январе Канберра подписала контракт на приобретение партии ракетных установок HIMARS примерно за 385 миллионов долларов. Ожидается, что страна начнет получать данное вооружение уже в 2025 году. Способность установленной на грузовике ракетной системы поместиться внутри самолета была одной из причин, по которой Канберра выбрала именно её. Об этом недавно сообщил на пресс-конференции представитель Lockheed.


Это было одним из их приоритетных требований

— цитирует Flight Global слова Уэйна Харрисона на авиашоу Avalon Airshow недалеко от Мельбурна.

Австралия рассматривает возможность использования тактического транспортного самолета Lockheed Martin C-130J для маневров с установками HIMARS. Суть этого способа заключается в следующем. Ракетная система HIMARS размещается в транспортнике C-130. Затем транспортный самолёт направляется ближе к линии боевого соприкосновения. Далее последует выгрузка из самолёта пятитонной ракетной системы вместе с расчётом из трёх человек.

Расчёт ведёт РСЗО HIMARS к противоположному концу взлетно-посадочной полосы для ракетного залпа по заранее определенным целям, пока самолет выруливает для взлета. В завершении манёвра HIMARS и самолет встречаются в «подветренной части взлетно-посадочной полосы для посадки и взлета против ветра» менее чем за 10 минут.

По замыслу австралийских военных стратегов противник этого ожидать не будет, тем самым можно застать его врасплох. Эта стратегия, перенятая у американских морпехов, среди военных начальников Австралии получила название «огневой налёт».

Корпус морской пехоты США впервые применил описанный маневр «огневой налёт» в 2010 году. Эту тактику отрабатывают американские оперативные группы «воздух-земля», состоящие из воздушных и наземных средств, таких как C-130 и HIMARS.
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12 комментариев
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  1. stels_07
    stels_07 Сегодня, 15:51
    0
    Транспортником рисковать ради чего?
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 15:54
      0
      Нестандартные решение всегда побеждают рутину.своей неожиданостью.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 15:52
    0
    Откуда у Австралии деньги и с кем они воевать собрались ?
    Олигархат мировой там бункеры скупает и арктических льдах ну ну
    Надеются выжить ? А ЕСЛИ термоядерную в центре Арктики бахнуть ? Всех вас утопим чертей ..хе хе
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 16:01
    0
    Армия Австралии берёт на вооружение тактику «огневого налёта», впервые применённую морской пехотой США в 2010 году
    belay Армия Австралии нужно думать не о тактике. fool А о сохранение национально-культурной ценности (своей задницы). feel
  4. al3x
    al3x Сегодня, 16:09
    +1
    Ну всё, хана кенгуру. Очень жаль зверушек.
  5. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 16:12
    +2
    Генералы глупые опять к прошлой войне готовятся воевать. Или против попуасов. Сильный противник не позволит летать туда сюда даже за тысячу км от линии фронта. Мы уже задумываемся что делать с десантными самолётами, приходится к линии фронта мелкими группами просачиваться, а эти аборигены на таких тушках планируют рассекать, чудики.
  6. Eroma
    Eroma Сегодня, 16:14
    0
    Во всей этой истории, важный момент опущен: какими ракетами Хаймерс шмаоятт должен? Так понимаю АТАКСМ в 300км дальностью, ибо аэродром в 70км от линии фронта будет контрится противником, если это не партизаны конечно.
  7. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 16:19
    +1
    Отличный способ угробить и солдат и самолёты и химеры
  8. Sith
    Sith Сегодня, 16:21
    0
    Цитата: Батько_Махно
    Отличный способ угробить и солдат и самолёты и химеры

    А ещё аэродром , откуда они будут стрелять ... а заодно и его страну)
  9. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 16:32
    0
    the mind stops. This is sheer nonesense both strategically and from the point of view of utility. A transport aircraft is a huge target, it just does not fly around in the contact zone. Seems like these geniuses think that there will be a convenient and safe airstrips from which to fire HIMARS. Within 30 minutes counterfire will render the runway unuseable. Second, whom is Australia defending against? remember that it is an island and if the Chinese are coming to get them, nothing will help them, they are numerically and technologically inferior.
  10. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 16:36
    0
    Интересно, а австралийским "стратегам" хоть кто рассказывал сколько времени требуют разгрузка, погрузка, швартовка С-130? И что полосу ему надо как минимум 1500-1800 метров?
    Короче, для нанесения удара по противнику сначала нужно отправить в заданную точку инженерный батальон, чтобы они хотя бы ГВПП подготовили. lol
  11. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:36
    0
    Американцы рассматривают данную тактику как один из элементов первого обезоруживаящего удара в условиях еще мирного времени. Противник не видит концентрации РСЗО у своих границ, их вообще в приграничном государстве может не быть.