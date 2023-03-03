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Тысячи бельгийских фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя

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Тысячи бельгийских фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя

В бельгийской столице проходит массовая акция протеста местных фермеров. Они пригнали в центр Брюсселя тысячи тракторов, перекрыв уличное движение. Городские власти рекомендовали воздержаться от поездок в районы проведения акции. Организаторы демонстрации сообщают о более чем трех тысячах машин, полиция в середине дня насчитала порядка 2700 тракторов.


Фермеры не только заблокировали тракторами проезды, но и начали жечь покрышки. Местные жители, комментируя сообщения об акции, подчеркивают, что все это происходит в столице Европейского союза.

Таким образом бельгийские сельхозпроизводители выражают несогласие с принятием правительством страны так называемого «Плана азот», предложенного властями северного региона Бельгии — Фландрии. Согласно этого документа, в случае его утверждения, к 2025 году будут закрыты более сорока фермерских хозяйств.

В основе плана лежит борьба с загрязнением окружающей среды и соблюдение Бельгией экологических норм Евросоюза. Более всего пострадают свиноводческие и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в частности, загрязняя почву и воздух азотсодержащими выбросами.

Фермерские профсоюзы Бельгии категорически не согласны с такими трактовками, считая план, предложенный властями, слишком радикальным. Сельскохозяйственные организации заявили в совместном обращении, что соглашение по азоту в его нынешнем виде «приведет к социально-экономической бойне», сообщает бельгийская пресса.

В соседних Нидерландах фермеры также отказались сотрудничать с правительством в отношении мер по ограничению выбросов азота, считая, что это приведет к значительному сокращению поголовья скота в стране.
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Использованы фотографии:
Соцсети
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:14
    +4
    Вот это да, 2700 тракторов, однако размах и это из-за закрытия 40 ферм или нолик пропустили? Фермерский профсоюз на высоте. А дело Греты то живет и процветает wink, счас власти обвинят Россию и назавут всех фермеров проплаченными агентами Кремля.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:39
      -1
      Цитата: Ропот 55
      счас власти обвинят Россию и назавут всех фермеров проплаченными агентами Кремля.

      Более всего пострадают свиноводческие и птицеводческие хозяйства... Фермерские профсоюзы Бельгии категорически не согласны, считая план, предложенный властями, слишком радикальным.

      Нынешние радикальные страдания еврофермеров вообще ни о чем, no по сравнению с ландшафтом который там будет после прохода Красной Армии.
    2. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:42
      0
      В прошлом году подобное происходило в Голландии примерно те же причины назывались для закрытия фермерский хозяйств. Зелёная энергетика, ветряки вместо ферм----Грета будет рада
  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 18:14
    +9
    Нет, поголовье скота не уменьшится, а вот животных да, уменьшится. Ничего, скоты будут меньше мяса жрать.
  3. Не_боец
    Не_боец Сегодня, 18:19
    +8
    Азота в воздухе 70% или около того, короче до фига. Может сразу начать бороться с кислородом?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:37
      0
      Цитата: Не_боец
      Может сразу начать бороться с кислородом?

      Скоро Евросоюз заставит свой народ дышать через раз, для экономии кислорода. Интересно сколько психбольных выпустили из лечебниц, которые перебрались в офисы правительств и "международных организаций".
      1. Альф
        Альф Сегодня, 18:40
        0
        Цитата: tihonmarine
        Цитата: Не_боец
        Может сразу начать бороться с кислородом?

        Скоро Евросоюз заставит свой народ дышать через раз, для экономии кислорода. Интересно сколько психбольных выпустили из лечебниц, которые перебрались в офисы правительств и "международных организаций".

        А вот в самой демократичной стране "почему-то" таких призывов правительства нет....Старый добрый способ опустить конкурента.
        1. Reptiloid
          Reptiloid Сегодня, 18:55
          -1
          Цитата: Альф
          .....А вот в самой демократичной стране "почему-то" таких призывов правительства нет....Старый добрый способ опустить конкурента.

          hi Конечно нет! Ведь как раз глобалистские планы насчёт еды именно оттуда. Что бы их фирмы захватили все страны своей ядовитой продукцией. К тому же у них другие планы, как уменьшить своё население. Особенно белых НЕ-лгбт-шных американцев хотят достать и подвергнуть
  4. hohol95
    hohol95 Сегодня, 18:22
    +5
    Когда Нидерланды вернут захваченные (осушенные) земли обрано МОРЮ???
    1. Альф
      Альф Сегодня, 18:41
      -1
      Цитата: hohol95
      Когда Нидерланды вернут захваченные (осушенные) земли обрано МОРЮ???

      Когда рыбы потребуют вернуть отобранное...
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:45
      +1
      Цитата: hohol95
      Когда Нидерланды вернут захваченные (осушенные) земли обрано МОРЮ???


      По копанию морей, это к укро-шумерам yes

  5. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 18:23
    +5
    Бельгийцы ещё не знают что в Польше творится, а там фермеры "рвут и мечут" из-за поставок дешёвого украинского зерна их собственный урожай превратился в нелеквид что поставило под угрозу посевную 2023г. Если ещё добавить "историю" с теплицами в Нидерландах (электричество подорожало, теплицы нерентабельны) то есть понимание что Европа в хороших таких клещах. И что людям спокойно не жилось? Не понимаю request
    1. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 18:47
      -1
      hi Они ведь всех неоднократно предупреждали о голоде грядущем! am Вот и начали предпосылки для этого голода создавать! А потом явится хозяева-глобалисты, построят экологические заводы по производству корма
      для пищи людей из насекомых и будут хвалиться, что всех накормят и победят голод.Вот что.
      Шваб тихо потирает руки от радости.
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:49
      -1
      Цитата: Gnefredov
      Бельгийцы ещё не знают что в Польше творится, а там фермеры "рвут и мечут" из-за поставок дешёвого украинского зерна их собственный урожай превратился в нелеквид что поставило под угрозу посевную 2023г. Если ещё добавить "историю" с теплицами в Нидерландах (электричество подорожало, теплицы нерентабельны) то есть понимание что Европа в хороших таких клещах. И что людям спокойно не жилось? Не понимаю request

      И тут Путин виноват, что довёл их до такого состояния, laughing хотя мы видим, что они своими санкциями сами себе затягивают удавку между дурной головой и туловищем.
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:30
    +2
    План клуба золотого миллиарда в действии.
    Теперь и в Европе появились лишние рты и дармоеды...Неплохо так жить, устроившись за океаном и командуя всеми посредством военных баз и АУГ...
  7. михаилл
    михаилл Сегодня, 18:43
    +3
    Между прочим, почву прямо таки специально "загрязняют" азотсодержащими веществами, чтобы побольше урожай получить. А насчет этой всякой экологий при современном сельхозпроизводстве есть замечательный анекдот:
    -Бабушка, правда, что куриный бульон полезен при простуде?
    -Конечно, ведь в курочке много всяких антибиотиков.
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 18:52
    0
    Сплочённости фермеров можно позавидовать. Им бы еще интересных идеек подкинуть. Причины и следствия.
  9. JD1979
    JD1979 Сегодня, 18:53
    0
    А что есть вместо мяса или откуда его завозить? Гениальность чиновников берет все новые высоты.