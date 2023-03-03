Тысячи бельгийских фермеров на тракторах заблокировали центр Брюсселя

В бельгийской столице проходит массовая акция протеста местных фермеров. Они пригнали в центр Брюсселя тысячи тракторов, перекрыв уличное движение. Городские власти рекомендовали воздержаться от поездок в районы проведения акции. Организаторы демонстрации сообщают о более чем трех тысячах машин, полиция в середине дня насчитала порядка 2700 тракторов.Фермеры не только заблокировали тракторами проезды, но и начали жечь покрышки. Местные жители, комментируя сообщения об акции, подчеркивают, что все это происходит в столице Европейского союза.Таким образом бельгийские сельхозпроизводители выражают несогласие с принятием правительством страны так называемого «Плана азот», предложенного властями северного региона Бельгии — Фландрии. Согласно этого документа, в случае его утверждения, к 2025 году будут закрыты более сорока фермерских хозяйств.В основе плана лежит борьба с загрязнением окружающей среды и соблюдение Бельгией экологических норм Евросоюза. Более всего пострадают свиноводческие и птицеводческие хозяйства, которые, по мнению экологов, наносят наибольший ущерб окружающей среде, в частности, загрязняя почву и воздух азотсодержащими выбросами.Фермерские профсоюзы Бельгии категорически не согласны с такими трактовками, считая план, предложенный властями, слишком радикальным. Сельскохозяйственные организации заявили в совместном обращении, что соглашение по азоту в его нынешнем виде «приведет к социально-экономической бойне», сообщает бельгийская пресса.В соседних Нидерландах фермеры также отказались сотрудничать с правительством в отношении мер по ограничению выбросов азота, считая, что это приведет к значительному сокращению поголовья скота в стране.