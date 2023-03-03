ВСУ строят вторую линию противотанковых рвов и заграждений на границе Украины с Белоруссией

В настоящее время инженерные подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) занялись укреплением второй линии противотанковых оборонительных сооружений на белорусской границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Ровненской области Виталий Коваль.Ставленник киевского режима утверждает, что работы на границе ведутся постоянно. Каждый день экскаваторы выкапывают все новые и новые противотанковые рвы. Кроме них, военные инженеры сооружают бетонные заграждения.Между тем, представители Белоруссии ранее сообщали, что украинские военные занимаются расширением заминированной полосы вблизи государственной границы. Украинские формирования регулярно осуществляют разведывательные действия в отношении Белоруссии, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.Дополнительные меры по укреплению границы инженерными сооружениями свидетельствуют о наличии в Киеве опасений по поводу вероятного наступления российских (или российско-белорусских) войск с севера, с территории Белоруссии. Хотя командование ВСУ неоднократно отрицало возможность такого наступления ВС РФ, но меры предосторожности украинский режим предпринимает.Не исключено, что это может быть связано и с планируемыми провокациями против Белоруссии, чтобы осложнить возможность ответных действий на какие-либо агрессивные выпады украинских формирований. В связи со сложившейся ситуацией белорусские власти также усилили контроль за охраной государственной границы.