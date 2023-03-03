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ВСУ строят вторую линию противотанковых рвов и заграждений на границе Украины с Белоруссией

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ВСУ строят вторую линию противотанковых рвов и заграждений на границе Украины с Белоруссией

В настоящее время инженерные подразделения ВСУ (вооруженных сил Украины) занялись укреплением второй линии противотанковых оборонительных сооружений на белорусской границе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной администрации Ровненской области Виталий Коваль.


Ставленник киевского режима утверждает, что работы на границе ведутся постоянно. Каждый день экскаваторы выкапывают все новые и новые противотанковые рвы. Кроме них, военные инженеры сооружают бетонные заграждения.

Между тем, представители Белоруссии ранее сообщали, что украинские военные занимаются расширением заминированной полосы вблизи государственной границы. Украинские формирования регулярно осуществляют разведывательные действия в отношении Белоруссии, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов.


Дополнительные меры по укреплению границы инженерными сооружениями свидетельствуют о наличии в Киеве опасений по поводу вероятного наступления российских (или российско-белорусских) войск с севера, с территории Белоруссии. Хотя командование ВСУ неоднократно отрицало возможность такого наступления ВС РФ, но меры предосторожности украинский режим предпринимает.

Не исключено, что это может быть связано и с планируемыми провокациями против Белоруссии, чтобы осложнить возможность ответных действий на какие-либо агрессивные выпады украинских формирований. В связи со сложившейся ситуацией белорусские власти также усилили контроль за охраной государственной границы.
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11 комментариев
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  1. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 18:13
    +3
    Не доверяет ВСУ видеокамерам однако. Посерьезнее редуты и засеки строят.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:57
      0
      Цитата: Dimy4
      Не доверяет ВСУ видеокамерам однако. Посерьезнее редуты и засеки строят.

      Придется нам с ними повозится какое-то время.
  2. Слон
    Слон Сегодня, 18:13
    +6
    Нашим руководителям стоит поучиться у противника обустройству границы, ато вражеские диверсанты заходят в Брянскую обл. как к себе домой
    1. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 18:33
      +1
      Вы абсолютно правы!!! Но у нас не хотят "напрягаться", башни валят на губеров, а у губеров денег нет, в общем как обычно. Зато постоянно слышим "в Киеве клоун", "окраенцы туп.ые", забыв про детскую поговорку.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 18:55
        0
        Цитата: Владимир80
        Вы абсолютно правы!!! Но у нас не хотят "напрягаться", башни валят на губеров, а у губеров денег нет, в общем как обычно. Зато постоянно слышим "в Киеве клоун", "окраенцы туп.ые", забыв про детскую поговорку.

        Очень медленно разворачивается российская бюрократическая машина. И то, пока гром не грянет... Ещё в марте прошлого года говорили о необходимости введения особого положения в приграничных районов.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:11
      +1
      Цитата: Слон
      Нашим руководителям стоит поучиться у противника обустройству границы, ато вражеские диверсанты заходят в Брянскую обл. как к себе домой

      Вы считаете ,что рвы и колючка остановят ДРГ ? wassat
      Или наоборот то что строят на границе с Белоруссии остановят наши союзные моторизированные бригады ? laughing
      И смех и грех ..Фины вон тоже забор строят хе хе Деньги отмывают

      Пусть роют ,что хотят ..
  3. уже москвич
    уже москвич Сегодня, 18:23
    0
    лучше бы свидомиты так работали изначально , как они сейчас рвы роют .
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: уже москвич
      лучше бы свидомиты так работали изначально , как они сейчас рвы роют .

      Работать они точно уже не будут ,после такой халявы ,как 150 лрдов и прочих льгот ..Это потерянное поколение .Нужно заново воспитывать и жестко по "братски" бить по почкам при закрытых дверях .Ну кто в живых останется soldier
  4. Daishi
    Daishi Сегодня, 18:26
    +3
    Цитата: Слон
    Нашим руководителям стоит поучиться у противника обустройству границы, ато вражеские диверсанты заходят в Брянскую обл. как к себе домой

    лучше думать не о границе, а о том, сколько уже в РФ таких отморозков которые ждут команды
  5. polinet
    polinet Сегодня, 18:48
    0
    Цитата: Dimy4
    Не доверяет ВСУ видеокамерам однако. Посерьезнее редуты и засеки строят.

    А толку, им это уже не поможет.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:56
      +1
      Цитата: polinet
      Цитата: Dimy4
      Не доверяет ВСУ видеокамерам однако. Посерьезнее редуты и засеки строят.

      А толку, им это уже не поможет.

      Но, нам явно затруднит.