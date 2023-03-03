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Британский корреспондент спрогнозировал скорую сдачу Артемовска украинскими формированиями

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Британский корреспондент спрогнозировал скорую сдачу Артемовска украинскими формированиями

Положение находящихся в Артемовске (Бахмуте) украинских войск ухудшается день ото дня и они в ближайшее время сдадут населенный пункт российской армии. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил репортер Алекс Росси.


По мнению Росси, исходя из ухудшающейся с каждым днем ситуации в Артемовске для украинской армии, скорая сдача города неизбежна.

Ранее американский телеканал CNN показал в своем эфире сюжет, в котором украинский военнослужащий жаловался на то, что киевский режим скрывает катастрофическое положение, в котором оказались находящиеся в Артемовске части ВСУ.

В западных СМИ в последнее время все чаще начала появляться информация о реальном положении, в котором находится украинская армия. На фоне сообщений о значительных потерях ВСУ и демонстрации видеозаписей, сделанных на многочисленных украинских военных кладбищах, западная пресса даже порой допускает заявления о возможном поражении Киева на поле боя.

Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского пока это еще возможно вывести из Артемовска остатки своих войск. Пригожин также упрекнул Зеленского в том, что тот бросает в мясорубку войны стариков и несовершеннолетних, продемонстрировав пленных украинских военнослужащих, вполне подпадающих под эти возрастные категории.

Украинская армия взорвала последний остававшийся железнодорожный мост, ведущий из Артемовска в Часов Яр, тем самым оставив своим военнослужащим возможность покинуть город только по превратившимся в грязь из-за начавшейся весенней распутицы проселочным дорогам.
Автор:
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18 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 18:20
    +5
    Очередной СТРАДАМУС помноженный на КАПИТАНА ОЧЕВИДНОСТЬ. Думаю что Сырский сегодня не спроста в Артемовске побывал, видать особый приказец приволок.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:31
      0
      Цитата: Ропот 55
      Очередной СТРАДАМУС помноженный на КАПИТАНА ОЧЕВИДНОСТЬ.

      зато Пригожин бьёт и в глаз и в бровь
      "Пригожин также упрекнул Зеленского в том, что тот бросает в мясорубку войны стариков и несовершеннолетних, продемонстрировав пленных украинских военнослужащих, вполне подпадающих под эти возрастные категории."
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 18:41
        +3
        poguello hi, ну про несовершеннолетних не поверю, мальченки явно лет 18-20,не знаю как они на Украине совершеннолетние или нет, надо ещё позырить как они там оказались по неволе аль в охоту! А судьбу их решат те кто их берет в плен. Ибо воин на поле боя сам решает как поступить с противником.
        1. poquello
          poquello Сегодня, 18:54
          -1
          Цитата: Ропот 55
          poguello , ну про несовершеннолетних не поверю, мальченки явно лет 18-20,

          не знаю где вы 18-20 увидели, явно старый и два припердыша
          1. Ропот 55
            Ропот 55 Сегодня, 19:16
            0
            poguello, есть им 18 просто счас такая молодёжь, забыл как это по научному называется когда каждое следующее поколение выглядит в один и тот же возраст все моложе и моложе. А для этих все кончилось на данном этапе, и шансы их вернуться очень даже и не плохие, бить, пытать и ломать их не будут. Так что если дурака валять не будут вернутся к семьям.
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 18:44
        0
        Вот ссылка на обращение.
        Предлагает Зеленскому вывести войска по последней дороге.
        Только вряд ли получится.
        Мариуполь ничему Зеленского не научил.
        https://vk.com/video312345595_456240295
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:32
      +3
      Украинская армия взорвала последний мост, ведущий из Артемовска в Часов Яр, оставив своим военнослужащим возможность покинуть город только по превратившимся в грязь из-за начавшейся весенней распутицы проселочным дорогам.

      Интересно, а Сырский тоже по грязи полезет, или подождет пока подсохнет? winked
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 18:44
        -1
        Цитата: Теренин
        Интересно, а Сырский тоже по грязи полезет, или подождет пока подсохнет?

        За ним вертушку пришлют и наши это все пропустят ..Эх зла нехватает .
        Что то не то творится чую генами .
        Неужели опять договорняк будет ,после стольких усилий и жертв
      2. УАЗ 452
        УАЗ 452 Сегодня, 18:46
        +3
        Украинская армия взорвала последний мост, ведущий из Артемовска в Часов Яр, оставив своим военнослужащим возможность покинуть город только по превратившимся в грязь из-за начавшейся весенней распутицы проселочным дорогам.

        То есть наши с августа не могли этот мост уничтожить, по которому шло снабжение противника, перебрасывались подкрепления?! А там правда воюют, или как?
    3. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 18:56
      +1
      Логично рассуждает. Перед началом большой распутицы Бахмут обязаны сдать.
  2. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:24
    0
    Сдача - это плохо.
    Окружение, уничтожение или плен гораздо лучше.
    Зло нужно уничтожать окончательно и бесповоротно.
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:25
    -3
    ЗраМога случилась.
    Передога уже здесь.
    Высосать из пальца новость... или...?
    Не передовица красной звезды.
    Замылился глаз
    Усталость.
    Качество материалов понятна,... А качество наших мозгов? Такое скушать еще 5...-15...-35-90 раз
  4. Акс Мэтт
    Акс Мэтт Сегодня, 18:26
    +1
    Никаких сомнений быть не должно: мясо надо докоптить...!
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:37
    0
    Улыбнула концовка..Уничтожили последний жд мост..Они что,поездами оттуда должны были тикать?Конечно,только в грязи и дерьме,кому повезет появится под "светлые очи хохлокомандиров"появиться
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 18:48
      -1
      Цитата: dmi.pris1
      Улыбнула концовка..Уничтожили последний жд мост..Они что,поездами оттуда должны были тикать?Конечно,только в грязи и дерьме,кому повезет появится под "светлые очи хохлокомандиров"появиться

      Да вроде "золотой мост" уже подготовили ..Узкий участок местности обстреливаемый и заминированный ,для выхода если кто быстро бегает без оружия..
  6. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 18:42
    +1
    Скорее бы! Ведь как только возьмут Бахмут, то сразу прекратятся обстрелы Брянской, Белгородской, Курской областей, больше ни одна ДРГ противника не сможет спокойно зайти на нашу территорию.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:52
      +2
      Да уж.Не все у нас понимают горькую иронию на происходящее и творящееся вокруг. yes hi
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:20
      0
      УАЗ-452 hi, эт врядли, шакалы натаптывают дорожку, кровью безоружных уже повязали, так что набеги вряд-ли прекратятся, эти (цензура) на Украине сейчас в фаворе. Так что не надейтесь Артемовск в ЭТОМ плане не решает.