Британский корреспондент спрогнозировал скорую сдачу Артемовска украинскими формированиями

Положение находящихся в Артемовске (Бахмуте) украинских войск ухудшается день ото дня и они в ближайшее время сдадут населенный пункт российской армии. Об этом в эфире британского телеканала Sky News заявил репортер Алекс Росси.По мнению Росси, исходя из ухудшающейся с каждым днем ситуации в Артемовске для украинской армии, скорая сдача города неизбежна.Ранее американский телеканал CNN показал в своем эфире сюжет, в котором украинский военнослужащий жаловался на то, что киевский режим скрывает катастрофическое положение, в котором оказались находящиеся в Артемовске части ВСУ.В западных СМИ в последнее время все чаще начала появляться информация о реальном положении, в котором находится украинская армия. На фоне сообщений о значительных потерях ВСУ и демонстрации видеозаписей, сделанных на многочисленных украинских военных кладбищах, западная пресса даже порой допускает заявления о возможном поражении Киева на поле боя.Куратор российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин записал видеообращение, в котором призвал президента Украины Владимира Зеленского пока это еще возможно вывести из Артемовска остатки своих войск. Пригожин также упрекнул Зеленского в том, что тот бросает в мясорубку войны стариков и несовершеннолетних, продемонстрировав пленных украинских военнослужащих, вполне подпадающих под эти возрастные категории.Украинская армия взорвала последний остававшийся железнодорожный мост, ведущий из Артемовска в Часов Яр, тем самым оставив своим военнослужащим возможность покинуть город только по превратившимся в грязь из-за начавшейся весенней распутицы проселочным дорогам.