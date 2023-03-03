Военное обозрение
Войти Регистрация

Британский эксперт допустил возможное нежелание ВСУ использовать часть западного вооружения на фронте

7
Британский эксперт допустил возможное нежелание ВСУ использовать часть западного вооружения на фронте

Украинское командование может отказаться разворачивать на фронте часть передаваемого Западом вооружения, включая и бронетехнику, из-за опасения сразу потерять его в сражениях. Об этом в статье для издания Conversation пишет преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.


Как отмечает военный эксперт, отсутствие внушительных резервов для того, чтобы заменять уничтоженное во время боевых действий вооружение, может привести к тому, что командование ВСУ запретит разворачивать западную технику. Ведь стоимость некоторых видов вооружений составляет миллионы и даже миллиарды фунтов стерлингов, подчеркивает Пауэлл.

Высокая стоимость западной техники станет причиной нежелания командиров среднего и младшего звена брать на себя ответственность за возможную потерю таких вооружений. Поэтому офицерам будет проще вообще не направлять технику на линию боевого соприкосновения.

Однако если такие факты будут становиться достоянием общественности, считает эксперт, это приведет к неизбежному скандалу. Ведь Украина получает военную технику от Запада не для музейных экспозиций, а для участия ее в боевых действиях.

Пауэлл также отметил, что украинские формирования расходуют очень большое количество боеприпасов. Сейчас количество израсходованных снарядов уже превзошло все прогнозы экспертов. Западная промышленность оказывается не в состоянии обеспечить такое количество боеприпасов для украинской армии, а быстро перестроить работу предприятий на военный лад тоже не получается.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
7 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:38
    0
    "Допустил возможное нежелание".Это все,что надо знать о "британской экспертизе.
  2. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 18:39
    0
    что украинские формирования расходуют очень большое количество боеприпасов. Сейчас количество израсходованных снарядов уже превзошло все прогнозы экспертов.

    Тактика англосакская мочить из далека во все ,что движется ..И особенно по городам и поселкам !
    И ключевое слово "украинские формирования" ,это все за себя говорит Каратели те еще ,даже сс немцев поражались их жестокости к собственному населению
  3. Карат
    Карат Сегодня, 18:44
    +2
    Ведь Украина получает военную технику от Запада не для музейных экспозиций


    А в наших музеях неплохо бы смотрелась.
    1. poquello
      poquello Сегодня, 18:49
      +1
      Цитата: Карат
      Ведь Украина получает военную технику от Запада не для музейных экспозиций


      А в наших музеях неплохо бы смотрелась.

      а куда она денется, там и будет в конце концов
  4. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 18:55
    0
    Да пусти сейчас в распутице 70-тонную махину по целине...да еще на траках (резиновых), предназначенных для европейских автобанов))) Это гарантированный трофей для россиян...
  5. Ghost1
    Ghost1 Сегодня, 18:58
    0
    Западная техника копится для наступа. А все эти мнения о нежелании использовать- ну это бред.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:19
    0
    Высокая стоимость западной техники станет причиной нежелания командиров среднего и младшего звена брать на себя ответственность за возможную потерю таких вооружений. Поэтому офицерам будет проще вообще не направлять технику на линию боевого соприкосновения.
    . ХА, ХА и ещё раз ХА! Они совсем не знают, кто такие... свидомые! До них это никак не дойдёт!!!