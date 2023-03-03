Британский эксперт допустил возможное нежелание ВСУ использовать часть западного вооружения на фронте

Украинское командование может отказаться разворачивать на фронте часть передаваемого Западом вооружения, включая и бронетехнику, из-за опасения сразу потерять его в сражениях. Об этом в статье для издания Conversation пишет преподаватель кафедры стратегических и военно-воздушных исследований Портсмутского университета Мэтью Пауэлл.Как отмечает военный эксперт, отсутствие внушительных резервов для того, чтобы заменять уничтоженное во время боевых действий вооружение, может привести к тому, что командование ВСУ запретит разворачивать западную технику. Ведь стоимость некоторых видов вооружений составляет миллионы и даже миллиарды фунтов стерлингов, подчеркивает Пауэлл.Высокая стоимость западной техники станет причиной нежелания командиров среднего и младшего звена брать на себя ответственность за возможную потерю таких вооружений. Поэтому офицерам будет проще вообще не направлять технику на линию боевого соприкосновения.Однако если такие факты будут становиться достоянием общественности, считает эксперт, это приведет к неизбежному скандалу. Ведь Украина получает военную технику от Запада не для музейных экспозиций, а для участия ее в боевых действиях.Пауэлл также отметил, что украинские формирования расходуют очень большое количество боеприпасов. Сейчас количество израсходованных снарядов уже превзошло все прогнозы экспертов. Западная промышленность оказывается не в состоянии обеспечить такое количество боеприпасов для украинской армии, а быстро перестроить работу предприятий на военный лад тоже не получается.