Французское издание описало сценарии семи вероятных конфликтов с участием Парижа

В обозримом будущем Франция может принять участие как минимум в семи вооруженных конфликтах. Их сценарии описывает издание L’Express.
Первый конфликт – нападение России на Эстонию и Литву. По утверждению издания, оно может произойти уже в 2026 году. Все начнется с того, что президент России Владимир Путин (то, что в 2024 году в России пройдут президентские выборы, издание, вероятно, не учитывает) выступит с осуждением дискриминации русскоязычных жителей Эстонии. В тот же день российские танки и самолеты пересекут эстонскую границу, а белорусская армия вторгнется в Литву.
После этого Западу придется использовать знаменитую пятую статью устава НАТО. Однако США вмешиваться откажутся. Тем не менее, ВВС НАТО быстро начнут одерживать верх, а затем в контрнаступление перейдут сухопутные войска Североатлантического альянса, французские в том числе.
Второй сценарий связан с Африкой. В 2024 году в бывшей французской колонии Мали власть захватят джихадисты. Но негативно настроенное к Парижу малийское правительство откажется от французской помощи. После этого миграционная волна малийцев хлынет во Францию. Тогда французским войскам придется наводить порядок в стране на западе Африки.
Третий сценарий – тоже африканский: в 2028 году Мадагаскар попытается отобрать у Франции находящиеся под ее контролем спорные острова. За помощью Антананариву обратится к Китаю, который поддержит претензии мадагаскарской стороны.
Четвертый сценарий связан с возможными событиями в Восточной Азии. В 2026 году Китай разместит 10 фрегатов и ракетный корабль в районе острова Тайвань. Пекин начнет операцию по захвату острова. Через пять дней после начала китайской операции Франция вмешается в события. В Индийский океан отправится французский авианосец «Шарль де Голль», но его уничтожат китайские гиперзвуковые ракеты. После этого Франция объявит войну Китаю.
Пятый сценарий – это опять Африка, конфликт Франции и Алжира в 2029 году. Отношения с этой североафриканской страной станут еще хуже, чем были до этого. Парижу придется обращаться за помощью к России (это через три года после прогнозируемых войн с Россией в Прибалтике и с Китаем у острова Тайвань!).
Шестой сценарий связан с возможным нападением Турции в 2028 году на острова Иммия, после чего Франция решит помочь Греции и ввяжется в войну с Турцией.
Наконец, седьмой сценарий предусматривает мощнейшую кибератаку на Францию в 2027 году, в результате которой Париж полностью погрузиться во тьму на семь часов.