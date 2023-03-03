Глава киевского режима Зеленский признал дефицит боеприпасов у ВСУ и снова попросил самолеты у Запада

В настоящее время Украина более всего нуждается в артиллерии – и в орудиях, и в боеприпасах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.
Глава киевского режима признал дефицит боеприпасов у ВСУ. Снаряды Украине, по его словам, нужны в большом количестве, но якобы не для того, чтобы обстреливать российскую территорию, а чтобы добиться ухода российских войск из Донбасса и Крыма.
По словам Зеленского, если постоянно публично говорить о нехватке боеприпасов, то это позволит решить проблему. Вероятно, украинский президент считает, что, проговаривая такое «заклинание» он сможет поспособствовать увеличению производства снарядов на европейских и американских заводах или каким-то образом наполнить боеприпасами западные арсеналы.
Также Зеленский снова попросил у Запада самолеты. Он подчеркнул, что Украина сталкивается с дефицитом самолетов. Западным странам следует начать подготовку украинских летчиков, считает Зеленский.
Правда, не очень понятно, чем сейчас это поможет, если летчиков надо учить несколько лет. Но глава киевского режима, наверное, уверен, что вслед за деньгами и оружием западные страны начнут спонсировать его и жизнями своих граждан.
Зеленский отметил, что Польша, Великобритания, а также Латвия, Литва и Эстония могут обеспечить поддержку «тренировочных миссий» для украинских летчиков.