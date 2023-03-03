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Глава киевского режима Зеленский признал дефицит боеприпасов у ВСУ и снова попросил самолеты у Запада

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Глава киевского режима Зеленский признал дефицит боеприпасов у ВСУ и снова попросил самолеты у Запада

В настоящее время Украина более всего нуждается в артиллерии – и в орудиях, и в боеприпасах. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с латвийским коллегой Эгилсом Левитсом.


Глава киевского режима признал дефицит боеприпасов у ВСУ. Снаряды Украине, по его словам, нужны в большом количестве, но якобы не для того, чтобы обстреливать российскую территорию, а чтобы добиться ухода российских войск из Донбасса и Крыма.

По словам Зеленского, если постоянно публично говорить о нехватке боеприпасов, то это позволит решить проблему. Вероятно, украинский президент считает, что, проговаривая такое «заклинание» он сможет поспособствовать увеличению производства снарядов на европейских и американских заводах или каким-то образом наполнить боеприпасами западные арсеналы.

Также Зеленский снова попросил у Запада самолеты. Он подчеркнул, что Украина сталкивается с дефицитом самолетов. Западным странам следует начать подготовку украинских летчиков, считает Зеленский.

Правда, не очень понятно, чем сейчас это поможет, если летчиков надо учить несколько лет. Но глава киевского режима, наверное, уверен, что вслед за деньгами и оружием западные страны начнут спонсировать его и жизнями своих граждан.

Зеленский отметил, что Польша, Великобритания, а также Латвия, Литва и Эстония могут обеспечить поддержку «тренировочных миссий» для украинских летчиков.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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7 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 19:28
    0
    Чую ,что больше половины боеприпасов ушло налево ..Ведь со всей европы,Африи им слали и даже из Израиля .
    Где все Зеля ?
    Зеленский отметил, что Польша, Великобритания, а также Латвия, Литва и Эстония могут обеспечить поддержку «тренировочных миссий» для украинских летчиков.

    А где они летчики то все эти ? Или главное научить взлететь ,а там списывать и делить бабло ? Ведь такая тактика временщиков кагала в Киеве и Госдепе
    1. al3x
      al3x Сегодня, 19:46
      +1
      А кому они налево нужны все эти снаряды, РСЗО, прочие крупные боеприпасы? У каждого в загашниках арта натовская, пусковые ракетные и прочее вооружение по вашему есть? Могу поверить, что стрелковка уходит куда то, гранатометы, но никак не тяжёлое вооружение. Тут уж скорее всё было по назначению израсходованно, а что-то уничтожено на местах складирования, ну и возможно изначально по бумагам одно было, на деле другое с подачи хозяина, ибо "партнёры" свои деньги умеют и любят считать и пересчитывать, просто так там деньги в карман положишь, тк руки могут и укоротить, опять же с подачи хозяина.
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 20:35
        0
        Неужели этот наркоман ,хочет продолжить свою пакостную жизнь после этой войны?
  2. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 19:33
    +1
    Снаряды кончаются, поэтому дайте самолётов побольше. belay
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:43
      0
      И покушать надо,ибо нечем нагадить в дверь соседу..
    2. ЕМММ
      ЕМММ Сегодня, 20:24
      0
      А вот, если не поставите, то дайте пансион на Майями Бич.
  3. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:39
    -1
    Всё он правильно делает - просите и обрящете, стучите и вам откроют.
    Учить то долго, а переучивать?
    Чем мы то отвечать будем, как этого не допустить?!