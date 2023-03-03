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Эксперты оценили масштабы угрозы захвата Украиной или странами НАТО арсенала боеприпасов в Приднестровье

58
Эксперты оценили масштабы угрозы захвата Украиной или странами НАТО арсенала боеприпасов в Приднестровье

По мнению военных экспертов, возможный захват украинской армией военных складов с боеприпасами на территории Приднестровской Молдавской республики может представлять серьезную опасность для России.


Находящийся в непосредственной близости от украинской границы в приднестровском селе Колбасна склад боеприпасов является одним из крупнейших в Европе. На территории ПМР находится оперативная группа российских войск, которая является преемницей 14-й общевойсковой армии, после распада Советского Союза переведенная под российскую юрисдикцию.

Как сообщает РИА Новости, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич считает, что армии стран, входящих в военный блок НАТО, могут быть заинтересованы в получении контроля над хранящимися в Колбасне боеприпасами.

На пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня", военный эксперт подчеркнул, что в условиях, при которых западные запасы боеприпасов близки к полному исчерпанию, склады в Приднестровье могут стать одной из приоритетных целей для НАТО. Ради того, чтобы получить их, НАТО может пойти на провокации, направленные на создание для России еще одного очага напряженности.

По мнению Клинцевича, Молдавия обладает слишком слабой армией для того, чтобы осуществить агрессию против непризнанной республики, однако в этой операции могут быть задействованы румынские или американские военнослужащие.

Директор тираспольского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в свою очередь предположил, что хранящиеся на складе в Колбасне боеприпасы в настоящее время уже могут быть непригодными для использования, однако это не исключает опасность от их захвата боевиками киевского режима.

Боеприпасы, у которых истекают сроки хранения, нельзя транспортировать в другое место - их необходимо утилизировать на месте. Если они попадут в руки украинских военнослужащих, там все может взорваться.
Автор:
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58 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:34
    0
    Скорее всего небратья попытаются этими складами европейцев кошмарить, мол рванёт, мало не покажется.
    1. Карат
      Карат Сегодня, 19:50
      -10
      Цитата: Alien From
      Скорее всего небратья попытаются этими складами европейцев кошмарить, мол рванёт, мало не покажется.


      Мало и не покажется. По расчётам математиков в радиусе до 75 км всё сдует. Плюс взрыв такой мощи вызовет землетрясение от 7 до 8 баллов в эпицентре.
      1. NG inform
        NG inform Сегодня, 19:55
        +7
        Ага, всю планету расколет. И Солнце превратится в чёрную дыру. Из соседней галактики будет видно.
        Круче Кузькиной матери.
      2. ЕМММ
        ЕМММ Сегодня, 20:00
        0
        Тонкость в том, что эпицентр будет не в точке взрыва. И точно просчитать, где он будет пока никто не может.
      3. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 20:02
        +2
        На складах в Балаклее хранилось в 5-6 раз больше боеприпасов, чем в Приднестровье. Многочисленные взрывы этих сладов в результате пожаров (включая крупнейший 2017г.) не то, что часть Украины, но даже Балаклею не уничтожили (да, она пострадала).
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 20:11
          +3
          На складах в Балаклее хранилось в 5-6 раз больше боеприпасов, чем в Приднестровье

          короче, надо врзывать - в случае захвата
      4. ААК
        ААК Сегодня, 20:33
        0
        А эти арсеналы и склады с боеприпасами и должны быть заминированы и взорваны в момент возможного прорыва к ним, неважно бандер-ли, молдаван, румын или ов... потому, что боле 20 тыс. т. боеприпасов - это несколько месяцев возможного обстрела ими наших солдат. Бандерам без разницы будет их срок как бы годности, будут пулять любыми... вопрос в том, хватит ли воли и мастерства эти склады уничтожить... мирняк оттуда уже давно было нужно эвакуировать километров на 15 в окружности
      5. Анатоль Клим
        Анатоль Клим Сегодня, 20:36
        +1
        Цитата: Карат
        По расчётам математиков в радиусе до 75 км всё сдует. Плюс взрыв такой мощи вызовет землетрясение от 7 до 8 баллов в эпицентре.

        Математиков не надо, они совсем не специалисты и рассчитывают исходя из того, что все боеприпасы взорвутся одновременно, что никогда не бывает. Послушайте отставного пенсионера службы РАВ. Мы имеем штабель артиллерийских выстрелов 8 ящиков в ширину, 10 ящиков в длину и 10 ящиков в высоту, итого 800 ящиков (выстрелов). Заложить в каждый ящик подрывной заряд нереально, для этого надо разобрать весь штабель, открыть каждый ящик, установить подрывной заряд и соединить их в единую систему одновременного подрыва, а с учётом, что таких штабелей сотни, это нереально. Пусть в центре штабеля сделали колодец и заминировали несколько ящиков (выстрелов) внутри штабеля. При подрыве соседние снаряды конечно сдетонируют, но основная масса снарядов по краям штабеля просто разлетится в разные стороны, они будут гореть, некоторые взрываться, подрывая соседние лежащие, но это будет происходить в течение нескольких часов, а то и суток. Никаких 75 км не будет, даже РС с земли на столько не полетят, а про землетрясение 7, 8 баллов, так это вообще бред. yes Уж поверьте довелось видеть горящие склады боеприпасов.
        1. Розмари
          Розмари Сегодня, 20:47
          0
          Цитата: Анатоль Клим
          Послушайте отставного пенсионера службы РАВ.

          Спасибо за квалифицированный комментарий.
          Скажите, как специалист, а сколько на Ваш взгляд примерно процентов боеприпасов с этого арсенала в рабочем состоянии, и готовы к использованию по назначению?
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 19:34
    +2
    Ну так надо конкретно подумать нашему руководству по поводу уничтожения в случае шухера этих складов, ибо если ВСУ получит всё это, умоемся кровушкой.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:41
      +2
      Склад -складом..А как же жители ПМР?Военные будут биться,сколько могут,во всяком случае надеюсь,что сопротивление будет ожесточенным.Я к тому,что делать будет наше руководство в этой патовой ситуации.К этому явно не готовы,плацдарма за Днепром нет,как отбиваться будем?
      1. anjey
        anjey Сегодня, 19:47
        0
        Кто что бы не говорил ,в настоящее время Молдавия (ПМР и Гагаузия) наш стратегический рубеж на Юго-Западе ....
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 20:06
        0
        dmi pris 1, ответ витает в воздухе и он никому не понравиться.
      3. Аскольд65
        Аскольд65 Сегодня, 20:15
        0
        Цитата: dmi.pris1
        А как же жители ПМР?

        В те времена нашим переговорщикам удалось договорится с Украиной о вывозе через их территорию этих складов. Но заартачилось руководство ПМР и запретило вывозить "их добро" в Россию. Не знаю в каком состоянии находятся эти боеприпасы, но надеюсь, что за это время они пришли в негодность. Всё таки уже 30 лет прошло.....
    2. Карат
      Карат Сегодня, 19:52
      -1
      Цитата: Ропот 55
      Ну так надо конкретно подумать нашему руководству по поводу уничтожения в случае шухера этих складов, ибо если ВСУ получит всё это, умоемся кровушкой.


      А чего там особо думать? Один "Кинжал" и склада нет.
    3. ЕМММ
      ЕМММ Сегодня, 20:05
      +2
      Пара соображений:
      - полагаю, на складе хранятся боеприпасы советского стандарта, а сколько пушек такого калибра осталось у укропов?
      - опять таки, по ТВ прозвучало, что склады уже подготовлены к непредвиденному сценарию развития событий. Отношусь к этой информации осторожно, но..?
  3. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 19:35
    +2
    Надеюсь они заминированы уже? (А так текст длиннее?)
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:14
      0
      Надеюсь они заминированы уже?

      посмотрим, хватит ли духу нажать на эту кнопку - на красную нажать всяко труднее решиться
  4. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:36
    -1
    Нихрена с ними не будет, делали в другие времена.
    Надеюсь, на всякий случай, фугасы заложены не только на складах, но и по направлениям возможных ударов, думаю если они могут, то с двух сторон Окраины и Молдавии.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 20:37
      0
      Цитата: 75Сергей
      думаю если они могут, то с двух сторон Окраины и Молдавии.

      Молдавия с 14 марта закрывает воздушное пространство . В ПМР проводят сборы резервистов на три месяца . На границе с ПМР , ВСУ сосредоточили от 30 до 40 тыс нацистов. Румыны подтягивают свои войска к границе с Молдавией. Это из открытых источников .Предупрежден - значит вооружен . Как ответит РФ , все под грифом . Внезапности не будет . hi
  5. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:37
    0
    Там вроде Украина сосредоточила бригаду у Приднестровья это 5000 человек, наших миротворцев 1700, кроме того сейчас сборы объявили в Приднестровье, но вряд ли там есть в нормальном количестве беспилотники, зрк итд. Да и наши войска никак не смогут туда подойти оперативно, единственно Искандерами по противнику сможем нанести удары и всё, РСЗО недотянет.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 19:41
      0
      Лт. Запаса hi, почему только Искандеры, ВКС длинной рукой дотянуться, было бы желание, и дай Бог нашим бойцам там твердости и стойкости.
      1. Лт. запаса ВВС
        Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:45
        +1
        Цитата: Ропот 55
        Лт. Запаса , почему только Искандеры, ВКС длинной рукой дотянуться, было бы желание, и дай Бог нашим бойцам там твердости и стойкости.

        Наши не используют ВКС глубоко в тылу противника, возможно боятся потерять самолёты, да и в случае чего не получится эвакуировать пилотов. Вертолёты учитывая количество ПЗРК и традиционных ЗРК которые поставляет запад делают рейд на Ми-8 крайне опасным.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 19:50
          +1
          А может все намного проще, нет этих самолётов в нужном количестве, нет в нужном количестве вооружения для самолётов позволяющего наносить удары не заходя в зону ответственности ПВО противника и нет самолётов ДРЛО для обеспечения работы нашей авиации? И у всего этого есть фамилия и имя.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 19:59
            +2
            Цитата: Владимир М
            А может все намного проще, нет этих самолётов в нужном количестве, нет в нужном количестве вооружения для самолётов позволяющего наносить удары не заходя в зону ответственности ПВО противника и нет самолётов ДРЛО для обеспечения работы нашей авиации? И у всего этого есть фамилия и имя.

            Нужны или Су-57 или фронтовые самолёты РЭБ, чтобы прикрывать наши Су-30/34/35. Су-57 у нас немного, а фронтовых самолётов РЭБ нет. Чтобы наносить удары дистанционно не входя в зону ПВО нужна разведка и целеуказание, те же БПЛА Орион итд, их так же пока немного и вряд ли они смогут проникнуть в зону ПВО. Если провокация будет наверняка Украина прикроет свою группировку западными ЗРК, а так как это рядом со странами НАТО радары им не понадобятся, будут получать данные с натовских ДРЛО.
        2. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 19:57
          -1
          Лт. Запаса, а как же наши стратеги работают по объектам в тылу ВСУ?! Извините наименование ракеты забыл Х а вот номер вылетел, так что ударить могут не только Искандеры да Калибры.
          1. Лт. запаса ВВС
            Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:06
            0
            Цитата: Ропот 55
            Лт. Запаса, а как же наши стратеги работают по объектам в тылу ВСУ?! Извините наименование ракеты забыл Х а вот номер вылетел, так что ударить могут не только Искандеры да Калибры.

            Они дорогие и ими наносят удары по стационарным объектам, заводам, базам хранения итд. Если вдоль пренестровья рассредоточены тысячи военных в открытом поле, то малоэффективно по ним работать крылатыми ракетами. Другое дело Искандер, там есть осколочные кассетные бч и бч с самоприцеливающимися боевыми частями(эффективны против бронированной техники) они могут уже оказать огневое воздействие на личный состав и боевую технику, но нужна разведка, целеуказание и большое количество этих ракет. Баллистическую ракету Искандер труднее всего перехватить по сравнению с обычной крылатой ракетой. Да и вроде у Калибров и Х-101 нет других бч отличных от фугасных.
            1. Владимир М
              Владимир М Сегодня, 20:10
              0
              Да, Искандеры дорогие и их мало, у Калибров не достаточно боевой части их надо применять по 50 - 100 шт., а это уже совсем другая стоимость. И все это мы можем применять только по разведанным стационарным целям.
              1. Лт. запаса ВВС
                Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:16
                0
                Цитата: Владимир М
                Да, Искандеры дорогие и их мало, у Калибров не достаточно боевой части их надо применять по 50 - 100 шт., а это уже совсем другая стоимость. И все это мы можем применять только по разведанным стационарным целям.

                Есть РСЗО Торнадо-С, но там дальность по разным данным 120-200 км, что недостаточно, есть ещё Белорусский Полонез там вроде 300 км дальность, но ракеты Китайские неизвестно разрешат ли их применять Китайцы, да и численность их неизвестна. Им уже можно частично достигнуть цели.
    2. ЕМММ
      ЕМММ Сегодня, 20:09
      0
      А Кинжалы чем плохи?
      Но лучше сжечь флот СтарЛинка!
      1. Владимир М
        Владимир М Сегодня, 20:19
        +1
        Похоже, что если и есть новые снаряды для РСЗО Торнадо-С с дальностью 120-200 км, то не в товарных количествах. И опять же все упирается в получение разведданных в режиме реального времени. По видео оттуда те же БМ-21 стреляют единичными машинами ( ни взводом, ни батареей стрельба не ведётся) и не полными пакетами. Минимальные размеры цели для БМ-21 400х400м, при стрельбе не полным пакетом и единичными машинами, о полном накрытии цели говорить не приходится. Т.е. стрельба ведётся "в ту сторону".
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:37
    0
    Цитата: Егор Адашев
    Надеюсь они заминированы уже? (А так текст длиннее?)

    Давно.
  7. ramzay21
    ramzay21 Сегодня, 19:39
    0
    Вместо пустой говорильни ничего не мешает эти склады заминировать, эвакуировать население и подорвать их. Нет складов и нет проблемы.
    1. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:23
      0
      А народ ПМР как же? Склады раскатать не проблема, проблема как людей не не подставить.
  8. Ryaruav
    Ryaruav Сегодня, 19:43
    0
    большой вопрос это чьих будут эти эксперты, россии там опасаться не чему, а вот молдове ,пмр и окраине стоит подумать, там уже вв начало разлагаться, по хорошему давно надо было решать проблему рвануть может в любой момент и без твердолобых шумеров
  9. Wolfskin1993
    Wolfskin1993 Сегодня, 19:43
    0
    Полезут , мрази. Для рагулей это шанс ещё пару-тройку месяцев продержаться.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:17
      +1
      Полезут , мрази. Для рагулей это шанс ещё пару-тройку месяцев продержаться

      представляю, как у них острого желания всё чешется
  10. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 19:44
    -1
    Да риск есть, что рвануть может - это понятно. В срочную утилизировали боеприпасы и старее и хранящиеся с момента прихода на улице и ничего... А так у каклов рядом и типа союзники рядом... Опасно конечно
  11. spirit
    spirit Сегодня, 19:45
    -6
    Что то мне подсказывает что там половина боеприпасов уже давно продано/разворована а вторая половина сгнила.
  12. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 19:46
    +1
    Формулировка неправильная- Если они попадут в руки украинских военнослужащих, там все не "может", а "должно" взорваться.
  13. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:47
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Склад -складом..А как же жители ПМР?Военные будут биться,сколько могут,во всяком случае надеюсь,что сопротивление будет ожесточенным.Я к тому,что делать будет наше руководство в этой патовой ситуации.К этому явно не готовы,плацдарма за Днепром нет,как отбиваться будем?

    Ну что-то наверняка предусмотрено. Только решения эти сопряжены с большими рисками. Эта проблема возникла не сегодня и не вчера.
  14. Tagan
    Tagan Сегодня, 19:56
    -1
    Цитата: ramzay21
    Вместо пустой говорильни ничего не мешает эти склады заминировать, эвакуировать население и подорвать их. Нет складов и нет проблемы.

    Вспомните, как у небратьев склады взрывались. Тут ситуация намного опаснее. Боеприпасы взрываются ведь не как обычная взрывчатка. Они будут разлетаться на несколько километров.
    Куда население предлагаете эвакуировать?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:19
      0
      Куда население предлагаете эвакуировать?

      ПМР большая, точнее - длинная
  15. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:56
    +1
    Боеприпасы, у которых истекают сроки хранения, нельзя транспортировать в другое место - их необходимо утилизировать на месте. Если они попадут в руки украинских военнослужащих, там все может взорваться.
    . Предположение... забугорные могут толкнут чубатых на авантюру, очень опасную авантюру, но вот сами не полезут, именно потому, что рванет там все, наверняка...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:20
      0
      забугорные могут толкнут чубатых на авантюру

      100500 %
  16. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 19:58
    +3
    Мнение с блога Андрея Морозова «Мурз» по поводу интереса ВСУ (орфография и стилистика сохранены):

    Нумбер ван (главное). Более 90% хлама там - это старьё к неиспользуемым уже пушкам 85, 100 и те де. Карандашей для Града нет, даже НУРСов 57 децл. 125 для танков тоже нет (помню срач на сей счёт) ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ БП - выпуска 40-60 годов. Некоторый интерес представляют снаряды 122 и 152, но их состояние уже в 1992 было "весь покрытый зеленью, абсолютно весь". "Это генерал на себе проверял" (тм), а на 122 при мне народ матерился. И за 31 год без малого оно явно не учушилось, даже при правильном (на самом деле нет) хранении. Так что лучшей иезуитской хохмой было бы всё это реально сдать хохлам, для лишения оного всех остатков советской арты. Восстановление этого говна будет стоить дороже нового, да и везти его придётся в Болгарию или Румынию, где вероятно есть бесстрашные и при этом не совсем криворукие мастера(?).

    Цвай. То, что реально представляет для укропа антерес, не в Колбасе. Оно раскидано по куче военгородков (минимум 2 в Тирасполе, крепость в Бендерах, Дубоссары, Днестровск, Каменка, Рыбница и ещё. Что из этого теперь армия ПМР, а что объекты РФ хз, но там есть Д-1, Д-30, 2С1, Мсты-Б, БМП1/2, мотолыги, малёк танков (общим числом под 200 ед, если мне не изменяет склероз, а он мне никогда не).
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 20:01
    +1
    Цитата: rocket757
    Предположение... забугорные могут толкнут чубатых на авантюра, очень опасную авантюра, но вот сами не полезут, именно потому, что рванет там все, наверняка...

    Что хотелось бы толкнуть, так это однозначно. Иначе не создавали бы там точки напряжённости.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 20:13
      +1
      Ещё одна точка напряженности, конфликта... попытка втянуть новых участников... может и так, вот только кого ещё можно втянуть в конфликт???
      В Молдавии свой фестиваль ай нэ нэ нэ, длится бесконечно.
      Там нет особого желания вляпатся в конфликт.
      Румыны... там свой бардаке, бесконечный...
      В общем, не понятно, кто, зачем, почему.
      1. Михаил Маслов
        Михаил Маслов Сегодня, 20:33
        0
        Именно это,склады это лишь повод или причина,главное разжечь новый костер.Летом была информация САС Великобритании захватил и избил пограничный патруль ПНР,бойцы вызвали ГБР ,но и группа была разоружена.Все тогда годали что делали САС на границе ПНР.Вот и ответ.Сценарий готовился заранее и за океаном.Думаю пока идет разогрев ближе или к нашему наступлению или к наступлению ВСУ пойдет развитие.С целью отвлеч внимание.И не склады или техника важны,а именно это.Не знаю ,что за эксперты дают прогнозы,но это очевидно и понятно.
  18. Алексей Алексеев_5
    Алексей Алексеев_5 Сегодня, 20:01
    -1
    Чушь..Из этих боеприпасов можно наделать столько фугасов что весь периметр границы с украиной можно заминировать. И не одну линию..Было бы желание Но как тут предположил коллега что скорей всего эти боеприпасы давно распроданы. Верней большая их часть.
  19. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:06
    0
    А почему до сих пор не разработали утилизацию боеприпасов затоплением? Обмотать даже наземный склад пленкой, залить воды и через полгода-год вполне безопасно вывезти и утилизировать.
  20. vladcub
    vladcub Сегодня, 20:12
    0
    Вообще-то об этом уже был материал..
    Из многих тон боеприпасов, энное количество ещё можно использовать, а некоторые смерти подобно.
    Подорвать их... Нельзя, а утилизировать по научному сейчас нет возможности
  21. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:12
    +1
    Киев ждёт отмашку Кишинёва.
    В принципе , на все про все , плюс координация - за восемь дней склад опустошат. Все зависит от скорости принятия решения.
  22. Sith
    Sith Сегодня, 20:14
    0
    Самый большой в этом вопрос , а есть ли на этих складах ... так много БК , как говорят
    Или его распродали в 90е-00е
    Думаю западная разведка прекрасно осведомлена , что там есть ... а чего нету ... иначе бы уже под каким то предлогом влезли втуда)
  23. ximkim
    ximkim Сегодня, 20:16
    0
    Цитата: Ропот 55
    Ну так надо конкретно подумать нашему руководству по поводу уничтожения в случае шухера этих складов, ибо если ВСУ получит всё это, умоемся кровушкой.

    Там шухера небудет.
    Там будет крематорий .
  24. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 20:22
    -1
    в условиях, при которых западные запасы боеприпасов близки к полному исчерпанию, склады в Приднестровье могут стать одной из приоритетных целей для НАТО
    Из чего НАТО собирается стрелять этими боеприпасами, если вна Украине уничтожена бо́льшая часть артиллерии и танков советского калибра?
  25. Тополь
    Тополь Сегодня, 20:40
    0
    В последние дни было уже несколько статей на тему ПМР, и мне кажется, специально нагоняют жути, типа если взорвать склады, то всё снесёт в радиусе скольких-то км. Да, склады заминированы. Дня 2 или 3 назад об этом говорил какой-то экс-начальник какого-то комитета или комиссии молдавского МО. Снести может, если только одновременно подорвать все склады, и то не факт. Кто-то из комментаторов писал, что под Балаклеей покрупнее склады взрывались и без катастрофических последствий. Везде пишут: склады, - следовательно их несколько (лично я в этом уверен). И если их подрывать последовательно, думаю никакой катастрофы не случится. Просто нужно быть к этому готовыми: т.е. провести комплекс мероприятий в т.ч. и с населением.
    По поводу сосредоточения в том районе укровояк думаю, что они готовят провокации или ждут, что у кого-то нервы сдадут и наши, к примеру, долбанут по этому скоплению. Тогда типа будет повод напасть на ПМР.
    Теоретически можно было бы подорвать эти склады сейчас, так сказать - превентивно, но возможно, что наличие этих складов является основной причиной нахождения там наших миротворцев. Следовательно, если не будет складов, то могут попросить нас на выход. Но это моё предположение.
    А вообще, мне кажется, эти склады нам вряд-ли пригодятся по прямому назначению. Во-первых, неизвестно в каком состоянии боеприпасы: пригодны или нет, скорее всего большинство только под утилизацию. Во-вторых, мы к ним доберёмся только, когда дойдём до западных границ окраины, т.е. когда цели сво будут достигнуты. Воевать с Европой в таком же формате как сейчас смысла не вижу.
  26. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 20:52
    0
    Взрывать к чертовой матери!А там посмотрим!