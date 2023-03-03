Боец ЧВК «Вагнер»: Все пути снабжения ВСУ севернее Артемовска простреливаются

Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой, они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах

В настоящее время практически все автомобильные дороги, по которым можно снабжать группировку ВСУ в Артемовске (украинцы называют город Бахмутом) или обеспечить ее отступление, находятся в зоне огневого поражения российской артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов ЧВК «Вагнер», участвующий в штурме города.Сейчас «вагнеровцам» удалось закрепиться на стратегически важной возвышенности. С нее открывается хороший вид на окрестности Артемовска, но, что самое важное, простреливаются все подъездные пути к северу от города. По ним украинские формирования проехать или выехать уже не могут.- подчеркнул боец ЧВК «Вагнер» в беседе с корреспондентом РИА Новости Сейчас подразделения «музыкантов» пытаются отрезать украинские формирования в Артемовске от баз снабжения в городе Часов Яр. Однако украинские военные также пытаются выйти из ситуации по-своему. Например, они передвигаются в обход через поля, пробивают трассы через лесопосадки, где еще нет огневого контроля российских войск.Еще одним препятствием для полноценного снабжения украинской группировки в Артемовске является погода. Сейчас в регионе большая распутица. Это сильно мешает проходу тяжелой техники. Если бронемашина застревает на каком-то месте, она становится превосходной мишенью.