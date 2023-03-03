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Боец ЧВК «Вагнер»: Все пути снабжения ВСУ севернее Артемовска простреливаются

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Боец ЧВК «Вагнер»: Все пути снабжения ВСУ севернее Артемовска простреливаются

В настоящее время практически все автомобильные дороги, по которым можно снабжать группировку ВСУ в Артемовске (украинцы называют город Бахмутом) или обеспечить ее отступление, находятся в зоне огневого поражения российской артиллерии. Об этом сообщил РИА Новости один из бойцов ЧВК «Вагнер», участвующий в штурме города.


Сейчас «вагнеровцам» удалось закрепиться на стратегически важной возвышенности. С нее открывается хороший вид на окрестности Артемовска, но, что самое важное, простреливаются все подъездные пути к северу от города. По ним украинские формирования проехать или выехать уже не могут.

Артиллерия работает постоянно, какое-то движение замечается, сразу туда отрабатывается, у них проблемы, я думаю, с этим, и большие. Простреливаются точно, но противник тоже не занимается ерундой, они делают и другие дороги, не только те, которые есть на картах

- подчеркнул боец ЧВК «Вагнер» в беседе с корреспондентом РИА Новости.


Сейчас подразделения «музыкантов» пытаются отрезать украинские формирования в Артемовске от баз снабжения в городе Часов Яр. Однако украинские военные также пытаются выйти из ситуации по-своему. Например, они передвигаются в обход через поля, пробивают трассы через лесопосадки, где еще нет огневого контроля российских войск.

Еще одним препятствием для полноценного снабжения украинской группировки в Артемовске является погода. Сейчас в регионе большая распутица. Это сильно мешает проходу тяжелой техники. Если бронемашина застревает на каком-то месте, она становится превосходной мишенью.
Использованы фотографии:
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11 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:59
    0
    Однако Сырский в Артемовск притащился каким то макаром.. what
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:04
      +1
      dmi.pris 1, так мало того он как то и вытащился оттуда, если не ошибаюсь.
    2. Карат
      Карат Сегодня, 20:05
      +3
      Цитата: dmi.pris1
      Однако Сырский в Артемовск притащился каким то макаром.. what


      Это если он действительно там бывал, а не фейканул для поднятия духа укровояк.
    3. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 20:28
      0
      Цитата: dmi.pris1
      Однако Сырский в Артемовск притащился каким то макаром.. what

      Ну возможно специально пропустили и потом выпустили ..Он же пешка натовская
      Все пути снабжения ВСУ севернее Артемовска простреливаются

      "Золотые ворота" открыты ! Это называется коридор простреливаемый и в случае чего можно полностью заминировать .. hi
      Помнится в Дебальцево что то подобное было но по проще ..Тогда простых солдатиков всу пропускали без оружия если ..А вот нацбатов мочили сразу и конкретно ..
      Тогда и минские переговоры запросили падлы и мы купились на это надеясь ,что урок хороший преподали бандеровцам и прочим ..
      А как Меркель проболталась ,это все был блеф и подготовка к более масштабной бойни ..
      Ну намолотили за год уже 250 тыс . как минимум ..И готовы еще в два раза больше ...Нато объявила войну тихушную России "Война до последнего украинца" ..Мы ее наконец то приняли ! И молотим каждый день ..Они выбрали это и выбирали раньше ..(в ВОВ 4 млн украинцев вывезли в рабство в Германию) А сколько убили ? А сколько на немцев работало карателями ?
      Опять ВСЕ повторяется и Россия уже молчать устала .

      Это знаменитое фото еще когда в 2015-м они кошмарили Донбасс и всех кто хоть чуть чуть сочувствовал России (даже если родственники были )
      Так что мужики ,это СВО очищение от бесов и шайтанов ..Все в России встали в сттрой независимо от нации и веры ..Это война за души наших детей и семейные ценности и просто за справедливость
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 20:01
    0
    Вот где бы пригодились безпилотные аппараты класса Серый орел или это Глобал.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:02
    +1
    Я вот понять не могу, Артёмовск небольшой город, это не миллионник с сотнями улиц, гражданского населения судя по руинам там нет, уже все эвакуировались, раз ведётся обстрел города. Так почему не используют ТОС Солнцепёк? И почему одни Вагнеровцы там судя по всему?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:35
      +1
      Странная Военная Операция.Многим не понятно вообще,что происходит
  4. Шептун
    Шептун Сегодня, 20:03
    +1
    А сколько там вообще бойцов в окружении и сколько вагнеровцев?
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 20:10
      0
      Шептун hi, на этот вопрос вам НИКТО не ответит, ну или дезу прогонят.
  5. Простой
    Простой Сегодня, 20:12
    0
    В принципе вся оборона в Бахмуте у ВСУ на оставшейся логистике и держится.
    А она сейчас очень ограничена в возможностях.
  6. dnestr74
    dnestr74 Сегодня, 20:38
    0
    В том то и дело. на таких дистанциях с современным оружием априори непроходим такой узкий коридор, игрища ценой жизни тысяч славян, генофонда нации...