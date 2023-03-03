Военное обозрение
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Украинские власти обманом и угрозами заманивают полицейских в новые батальоны ВСУ

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Украинские власти обманом и угрозами заманивают полицейских в новые батальоны ВСУ

Правительство Украины формирует новые батальоны для отправки в самые горячие участки линии боевого соприкосновения из сотрудников правоохранительных органов, при помощи обмана и шантажа вынуждая полицейских покидать новые территории Российской Федерации.


Бывший сотрудник украинского МВД, оставшийся работать на контролируемой Россией территории Запорожской области, в комментарии РИА Новости рассказал, что из оставшихся на подконтрольных Киеву территориях правоохранителей формируются батальоны, которые командование ВСУ незамедлительно отправляет на передовую, в сторону Донецка.

По словам полицейского, некоторых его сотрудников при помощи обмана и угроз выманивали на занятые киевским режимом территории, где после избиений отправляли в некоторое подобие штрафных батальонов, которые затем отправлялись на передний край обороны.

После присоединения к России новых территорий около 90 процентов сотрудников правоохранительных органов оставалось на месте, однако их пытались заманить на подконтрольные киевскому режиму территории обещаниями очень больших зарплат.

Переехавших на подконтрольную Украине территорию подвергали тщательной проверке на лояльность киевскому режиму, при этом регулярно избивая, пытаясь выбить признания в сотрудничестве с российскими властями. Обещанных денег так никому из них не заплатили, а вместо этого отправили затыкать самые горячие участки линии фронта.
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Использованы фотографии:
Национальная полиция Украины
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7 комментариев
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  1. Пленник
    Пленник Сегодня, 20:30
    +4
    Те кто повелся на посулы Киева, вполне заслуживают своей участи. Вот тех кого шантажируют семьями, с теми не все так просто. В общем "громыхает гражданская война, от темна до темна..."
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:32
      +2
      Те кто повелся на посулы Киева, вполне заслуживают своей участи

      всё по классике - фраера губит жадность
    2. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:51
      +1
      Господа, но статья явно абсурдна. Полицейские это военнообязаные граждане Украины и их никто не будет уговаривать. Будет нужно, так всех призовут.
  2. Комментарий был удален.
  3. Владислав_2
    Владислав_2 Сегодня, 20:39
    +1
    Тех,кто бегал за призывниками,всучая им повестки... теперь стали мясом!... это карма wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:41
      +1
      В статье не совсем про этих...Ладно,кто там в Запорожье.Вы шли в полицию не по принужбению,теперь чего роптать?Но ребята,те которые остались работать на освобожденной территории,чего вы туда суетесь?
  4. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 20:48
    0
    Классика жанра!Повелись на бабло. Уж лучше так.Явный враг проще чем скрытый который гадит размахивая российским паспортом.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:51
    0
    Штрафные батальоны- это круто! Насколько я знаю из многочисленных кино и телефильмов, именно штрафбаты в основном и воевали на фронтах ВОВ. И победили! Очень хорошее и своевременное начинание.