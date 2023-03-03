Правительство Украины формирует новые батальоны для отправки в самые горячие участки линии боевого соприкосновения из сотрудников правоохранительных органов, при помощи обмана и шантажа вынуждая полицейских покидать новые территории Российской Федерации.
Бывший сотрудник украинского МВД, оставшийся работать на контролируемой Россией территории Запорожской области, в комментарии РИА Новости рассказал, что из оставшихся на подконтрольных Киеву территориях правоохранителей формируются батальоны, которые командование ВСУ незамедлительно отправляет на передовую, в сторону Донецка.
По словам полицейского, некоторых его сотрудников при помощи обмана и угроз выманивали на занятые киевским режимом территории, где после избиений отправляли в некоторое подобие штрафных батальонов, которые затем отправлялись на передний край обороны.
После присоединения к России новых территорий около 90 процентов сотрудников правоохранительных органов оставалось на месте, однако их пытались заманить на подконтрольные киевскому режиму территории обещаниями очень больших зарплат.
Переехавших на подконтрольную Украине территорию подвергали тщательной проверке на лояльность киевскому режиму, при этом регулярно избивая, пытаясь выбить признания в сотрудничестве с российскими властями. Обещанных денег так никому из них не заплатили, а вместо этого отправили затыкать самые горячие участки линии фронта.