В обозримой перспективе военнослужащие украинских вооруженных сил могут поднять восстание против киевского режима, пытаясь сместить президента Украины Владимира Зеленского. Такой прогноз дал американский военный аналитик, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-каналу Judging Freedom.Как считает эксперт, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к тому, что ВСУ поднимут восстание против главы украинского государства. Тогда Киеву придется капитулировать без предварительных договоренностей с Россией.Одной из главных причин резкого ухудшения положения киевского режима станет катастрофический дефицит боеприпасов. Риттер считает, что снаряды у Киева закончатся уже к лету 2023 года. Потом ВСУ окажутся в сложнейшей ситуации, так как Североатлантический альянс не может пополнять арсеналы украинской армии.Если у ВСУ закончатся патроны и снаряды, поражение Украины будет неминуемым. Риттер отмечает также, что Зеленский неоднократно получал соответствующие сигналы из Вашингтона. Украинскому президенту намекали на то, что поддержка Запада не может быть бесконечной и скоро киевский режим ее лишится.Но Зеленский упорно не желает выходить из той роли, в которую вжился в последние месяцы. Если он не начнет переговоры в ближайшее время, то потом будет уже поздно, да и разговаривать с киевским режимом перед его полным поражением для России будет бессмысленно.