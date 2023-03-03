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Американский военный аналитик назвал причины для мятежа ВСУ против Зеленского

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Американский военный аналитик назвал причины для мятежа ВСУ против Зеленского

В обозримой перспективе военнослужащие украинских вооруженных сил могут поднять восстание против киевского режима, пытаясь сместить президента Украины Владимира Зеленского. Такой прогноз дал американский военный аналитик, отставной офицер разведывательной службы Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире YouTube-каналу Judging Freedom.


Как считает эксперт, дальнейшее затягивание боевых действий приведет к тому, что ВСУ поднимут восстание против главы украинского государства. Тогда Киеву придется капитулировать без предварительных договоренностей с Россией.

Одной из главных причин резкого ухудшения положения киевского режима станет катастрофический дефицит боеприпасов. Риттер считает, что снаряды у Киева закончатся уже к лету 2023 года. Потом ВСУ окажутся в сложнейшей ситуации, так как Североатлантический альянс не может пополнять арсеналы украинской армии.

Если у ВСУ закончатся патроны и снаряды, поражение Украины будет неминуемым. Риттер отмечает также, что Зеленский неоднократно получал соответствующие сигналы из Вашингтона. Украинскому президенту намекали на то, что поддержка Запада не может быть бесконечной и скоро киевский режим ее лишится.

Но Зеленский упорно не желает выходить из той роли, в которую вжился в последние месяцы. Если он не начнет переговоры в ближайшее время, то потом будет уже поздно, да и разговаривать с киевским режимом перед его полным поражением для России будет бессмысленно.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Владимира Зеленского
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8 комментариев
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  1. Ингибитор_Коррозии
    Ингибитор_Коррозии Сегодня, 20:20
    +1
    Ничего, он справиться. Ему надо только препараты правильные для коктелей подобрать - и дело в шляпе.
    Толкнёт пару речей, повесит шляпу на двадцадь первый палец и выйдёт из-за трибуны - без штанов, но в шляпе, ... возьмёт ещё один коктель, и всё будет хорошо.
    Главное, чтобы ему сыграть что-нибудь не приспичило - тогда конец всёй "маскировке". Тогда даже самая тупая, самая д.е.б.и.л.ь.н.а.я укро-свинья со свастикой даже в анусе и на яйцах увидит и поймёт, кого над ними постухом поставили ... типа нееврейные евреи из США.
    Как укро-стадо гонят на скотобойню видят все. Дело за малым осталось - чтобы это увидели те, кто думает, что америкаканность - это достижение, а не фатальная ошибка всей жизни.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 20:30
      +2
      Ничего, он справиться

      ему ничнго не грозит, кроме перевыборов на новый срок
      1. Пленник
        Пленник Сегодня, 20:35
        +1
        Ещё как грозит.
        "Сопровождается наркозависимость для данных органов, такими заболеваниями:
        Цирроз печени;
        Почечная недостаточность;
        Сердечная недостаточность;
        Ишемическая болезнь сердца;
        Тахикардия;
        Гипертония;
        Слабоумие." (с) Вот сколько угроз.
  2. ЧеловекИздалека
    ЧеловекИздалека Сегодня, 20:24
    -1
    Брехня. Зеленского охраняют матрасы и Россия (гарантии безопасности для его "отважных" турне по 404-й и за бугор), так что его солдатикам лучше сосредоточиться на нырянии в окопы и поднимании рук вверх.
    1. Ингибитор_Коррозии
      Ингибитор_Коррозии Сегодня, 20:42
      0
      Давно уже тут то, что есть на самом деле, не говорили ...
      А я писал вам, у.к.р.ы. т.у.п.о.р.л.ы.е, больше 10 лет писал, что продали вас за ломанный грош оптом, что яхтсмены есть не только в России.
      Но, ... фраера губит жадность, а дураков - гонор.
      В общем, горите в аду теперь, а точнее, мрите в грязи как черви, без света и тепла, без будущего, без надежды на спасение.
      Вы своих предали, единокровников. Теперь вы умрёте все. Именно все.
      Имеющий уши, да услышит.
  3. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 20:26
    +1
    Как раз к лету 2023 года США и ЕС планируют нарастить выпуск 155 мм снарядов. Что уже чревато обострением.
  4. Pavel73
    Pavel73 Сегодня, 20:37
    +1
    Да причём здесь Зеленский?! Он полностью управляемая деревянная кукла. Буратино. Разве кукла может быть в чём-то виноватой? Разве у куклы может быть какой-то "режим"? Восстание нужно не против Зеленского, который абсолютно ничего не решает, а против самой идеи украинской государственности, как противопоставления России и всему русскому. До тех пор, пока до украинцев это не дойдёт, война будет продолжаться. И Зеленский тут вообще никаким местом.
  5. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 20:42
    +2
    Никакого восстания не будет. Что за бредни, Кто там будет поднимать восстание, они там все одним миром мазаны и будут биться до конца до последнего украинца.