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Мелитополь официально провозглашен административным центром Запорожской области Российской Федерации

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Мелитополь официально провозглашен административным центром Запорожской области Российской Федерации

Сегодня город Мелитополь получил статус центрального в Запорожской области России. Соответствующий указ подписан 3 марта 2023 года временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Балицким.


Начиная со времени освобождения большей части территории Запорожской области, город Мелитополь и так играл роль областного центра, поскольку город Запорожье все еще находится под контролем украинских формирований. Наконец, фактическая столица нового российского региона получила и соответствующий формальный статус.

Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь

- подчеркивается в указе врио главы Запорожской области.

В настоящее время, согласно официальным данным, в Мелитополе проживает около 149 тысяч человек. В городе действуют высшие и средние учебные заведения, промышленные предприятия. Сейчас его инфраструктура интегрируется в экономическое пространство Российской Федерации.

Также в Запорожской области образовываются административно-территориальные единицы. Во-первых, это три города областного значения – Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Во-вторых, в регионе будет 13 районов – Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Черниговский.

Административные границы районов и городов Запорожской области РФ определяются в соответствии с административным районированием Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, то есть до распада советского государства. Интересно, что в существующее административно-территориальное деление области не включены города и районы, которые также входят в «историческую» Запорожскую область, но сейчас находятся под контролем украинских формирований.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:45
    +2
    А что про Запорожье?Какой будет статус этого города?Нашего города,российского.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 20:49
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      А что про Запорожье?Какой будет статус этого города?Нашего города,российского.

      Ну а как лично Вы думаете?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 20:52
        0
        Да вон,камрад Леонидыч за меня ответил what
    2. леонидыч
      леонидыч Сегодня, 20:50
      +1
      Похоже никакого. Скоро наверное и Запорожскую область переименуют в Мелитопольскую. Суда по нынешней обстановке дальше Днепра икто не двинется.
      1. Тарелка
        Тарелка Сегодня, 20:55
        0
        Да если даже дойти до Днепра, это будет уже целиком Запорожская область, да ещё плюс несколько впридачу.
  2. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 20:49
    0
    А что областной центр Запорожье оставим нацистам?
    Это и называется "Россия своих не бросает"?
    1. Тарелка
      Тарелка Сегодня, 20:56
      0
      Думаю, это называется, "откусили столько, сколько смогли".
  3. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 20:51
    +1
    Решили бросить г. Запорожье? А г. Херсон?