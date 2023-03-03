Мелитополь официально провозглашен административным центром Запорожской области Российской Федерации

Сегодня город Мелитополь получил статус центрального в Запорожской области России. Соответствующий указ подписан 3 марта 2023 года временно исполняющим обязанности губернатора региона Евгением Балицким.
Начиная со времени освобождения большей части территории Запорожской области, город Мелитополь и так играл роль областного центра, поскольку город Запорожье все еще находится под контролем украинских формирований. Наконец, фактическая столица нового российского региона получила и соответствующий формальный статус.
Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь
- подчеркивается в указе врио главы Запорожской области.
В настоящее время, согласно официальным данным, в Мелитополе проживает около 149 тысяч человек. В городе действуют высшие и средние учебные заведения, промышленные предприятия. Сейчас его инфраструктура интегрируется в экономическое пространство Российской Федерации.
Также в Запорожской области образовываются административно-территориальные единицы. Во-первых, это три города областного значения – Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Во-вторых, в регионе будет 13 районов – Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский, Черниговский.
Административные границы районов и городов Запорожской области РФ определяются в соответствии с административным районированием Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года, то есть до распада советского государства. Интересно, что в существующее административно-территориальное деление области не включены города и районы, которые также входят в «историческую» Запорожскую область, но сейчас находятся под контролем украинских формирований.