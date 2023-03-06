Иностранные ЗРК на Украине: принудительное разоружение

Украинская система С-300 на позиции. Скоро последует удар высокоточным боеприпасом. Весна 2022 г. Фото Минобороны РФ
С февраля прошлого года зарубежные партнеры регулярно присылают на Украину различную помощь в виде вооружений и техники. Заметную долю в таких поставках составляют зенитные средства разных классов и типов. Киевскому режиму передавались переносные ракетные комплексы, самоходки с малокалиберной артиллерией и т.д. Ожидалось, что такие изделия помогут украинским формированиям защитить себя от российской авиации и ракет, но этого не произошло.
На первом этапе
В начале прошлого года, на фоне общего ухудшения военно-политической обстановки, США и страны НАТО выразили готовность помочь киевскому режиму поставками некоторых видов вооружения и иного имущества. Уже в январе зарубежные партнеры и покровители начали отгрузку подобной помощи. Как сообщалось, в этих поставках присутствовало только оружие оборонительного назначения, в т.ч. зенитные средства.
В начале прошлого года США передали Украине несколько сотен переносных ЗРК FIM-92 Stinger. В дальнейшем поставили еще несколько крупных партий таких изделий. Кроме того, Вашингтон разрешил зарубежным партнерам, таким как страны Прибалтики, реэкспортировать имеющиеся у них ПЗРК. В общей сложности, по разным оценкам, украинским формированиям предоставили несколько тысяч «Стингеров».
Один из британских ЗРК Stormer HVM. Фото Telegram / BMPD
Ряд европейских стран для помощи Украине извлек из своих арсеналов старые ПЗРК «Стрела-2» и «Игла», остававшиеся у них со времен Холодной войны. К примеру, Германия отгрузила ок. 1500 «Стрел-2». Еще несколько сотен таких изделий пришлось утилизировать в связи с порчей из-за неправильных условий хранения. Великобритания предоставила сотни ПЗРК Starstreak.
В середине марта американская пресса сообщила, что США и НАТО подготовили и отправили киевскому режиму партию из ЗРК советского образца. В нее включили комплексы ближнего действия «Оса» и «Стрела», а также системы С-300 неуказанной модификации. Точный состав этой партии и количество изделий не назывались. Прибытие на Украину ожидалось в самое ближайшее время.
В начале апреля стало известно о тайной поставке ЗРС С-300 из Словакии. Сообщалось, что словацкая армия отдала свою единственную систему этого типа в обмен на американское обещание предоставить ЗРК Patriot. Уже в конце месяца «Пэтриоты» прибыли в Словакию, но в начале января 2023 г. их сняли с дежурства и отправили на обслуживание за рубеж.
ЗСУ Gepard. Фото Telegram / "Вестник ПВО"
В первые недели и месяцы боевых действий США и НАТО передавали Украине зенитные средства с хранения или из наличия своих армий. При этом предпочтение отдавалось системам советского образца. Дело в том, что украинской стороне не пришлось бы осваивать их с нуля, а кроме того, они позволяли частично восстановить разрушенную систему ПВО. Параллельно отгружались натовские ПЗРК, простые с точки зрения освоения.
Иностранные образцы
Уже к концу весны 2022 г. выяснилось, что европейские страны более не могут поставлять ЗРК советского образца. Для продолжения такой помощи им пришлось бы серьезно сокращать действующий парк ПВО и, соответственно, создавать угрозу для собственной безопасности. В связи с этим возник вопрос поставки на Украину техники натовских стандартов из наличия иных государств.
Так, уже в апреле Великобритания заявила о намерении предоставить киевскому режиму самоходные ЗРК Stormer HVM, вооруженные ракетами «Старстрик». Несмотря на все заверения, техника прибыла на Украину только в июле, причем отгрузили всего пять машин и запас ракет для них. Присылать новые «Стормеры» более не собираются.
Пусковая установка системы NASAMS. Фото Wikimedia Commons
Схожую помощь летом и осенью выделили США. Они отправили на Украину самоходные ЗРК Avenger. Эти комплексы построены на основе распространенного автошасси и вооружены ракетами Stinger.
Летом Германия пообещала выделить три десятка зенитных самоходок Gepard. Подготовка поставки этой техники и боеприпасов для нее затянулась. Первые машины прибыли на Украину только в августе, а на завершение поставок понадобилось еще несколько недель.
Таким образом, зарубежные партнеры практически истратили свои запасы зенитных средств советского образца и были вынуждены поставлять технику американской или европейской разработки. При этом темпы и объемы такой помощи, по ряду причин, оказались ограниченными. О восстановлении прежней численности ПВО речи уже не шло.
Любопытно, что летом и осенью 2022 г. начались разговоры о необходимости восстановления полноценной эшелонированной системы обороны, которую российская армия уничтожила ранее. Ее предлагалось сформировать за счет радиолокационных и зенитных средств иностранного производства. Тем не менее, такие планы до сих пор далеки от реализации – как из-за недостаточных объемов поставок, так и по причине постоянного воздействия с российской стороны.
Боевой модуль ЗАК Skynex на транспортной машине. Фото Rheinmetall AG
Новые вызовы
В начале октября российские вооруженные силы начали наносить регулярные удары по критической инфраструктуре военного и двойного назначения. Массированные удары с использованием ракет и ударных БПЛА стали новым серьезным вызовом для подавленной украинской ПВО. Даже при наличии некоторого количества иностранных систем, она не могла оказать заметного влияния на результаты ударов.
В связи с регулярными ударами, уже в октябре-ноябре начались новые поставки ЗРК. В частности, Украине наконец-то передали несколько систем, обещанных еще весной. Были получены и развернуты норвежские ЗРК NASAMS, немецкие IRIS-T, а также Skyguard Aspide и HAWK из Испании. При этом общее количество таких комплексов вновь было невелико, и с их помощью прикрыли только отдельные районы.
На фоне ударов «Гераней» Украина получила новые обещания. Так, еще в прошлом году Франция и Италия объявили о намерении изготовить и передать ей несколько ЗРК SAMP/T и боеприпасы для них. В начале февраля сообщалось, что предприятия двух стран собирают необходимые средства и смогут отправить их киевскому режиму в течение полутора-двух месяцев.
В декабре сбылись давние мечты украинского руководства – США пообещали выделить ему несколько батарей ЗРК Patriot. В дальнейшем сообщалось о поиске техники для отправки, о скором старте обучения расчетов и т.д. Впрочем, поставки «Пэтриотов» до сих пор не начаты, и американская сторона пока не называет даже примерные их сроки.
Американский ЗРК Patriot, Фото Wikimedia Commons
Так же в декабре стало известно о намерении Германии предоставить пару артиллерийских систем Skynex. Несколько дней назад сообщили о передаче первого такого изделия. Кроме того, вместе с ним могли передать схожий комплекс более старой модели Skyguard. Еще несколько подобных ЗАК ожидаются в будущем.
Принудительное разоружение
По состоянию на начало 2022 г. в украинских частях ПВО имелись сотни радиотехнических и огневых средств разных типов и модификаций. Фактически существовала эшелонированная система обороны, построенная по советским стандартам. Однако уже в первые дни Спецоперации российская армия точными ударами разбила эту систему на отдельные элементы и затем начала выбивать оставшиеся компоненты.
Иностранные партнеры попытались помочь киевскому режиму поставками различных зенитных средств, но результаты этих поставок далеки от желаемых. Так, сервис Lostarmour сообщает, что за прошедший год страны НАТО и США передали Украине всего 80 «больших» зенитных систем. Кроме того, следует вспомнить несколько тысяч ПЗРК разных моделей и разного возраста. Подобный импорт смог лишь частично перекрыть потери украинских формирований.
Стрельба ЗРК SAMP/T. Фото Missilery.info
Согласно последним данным от министерства обороны России, к настоящему времени наша армия уничтожила более 400 зенитных ракетных комплексов и их средств разных типов и классов. Даже если некоторые такие цели еще подлежат ремонту и восстановление, безвозвратные потери остаются на крайне высоком уровне. Также известно, что украинские подразделения истратили значительную часть полученных ПЗРК, и немало таких изделий стало трофеем наших войск.
Нетрудно заметить, что темпы уничтожения украинской ПВО существенно выше скорости восстановления поврежденной техники и получения новых зарубежных вооружений. При этом возможности иностранных партнеров сокращаются, и они не могут в кратчайшие сроки поставить необходимое количество изделий. Более того, неясно, удастся ли изменить такую ситуацию в будущем.
Таким образом, процесс демилитаризации постепенно выходит за пределы Украины. Российская армия успешно подавила украинскую противовоздушную оборону и теперь уничтожает ее остатки. Иностранные государства помогают киевскому режиму восстанавливать ПВО, но и их изделия тоже попадают под удар. При этом некоторые зарубежные страны, помогая Украине, были вынуждены сократить собственную ПВО – с понятными негативными последствиями для себя и для НАТО.