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США объявили о новом пакете военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS и Bradley

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США объявили о новом пакете военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS и Bradley

Власти США приняли решение о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи общей стоимостью в 400 миллионов долларов. Его анонсировал сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По утверждению главы Государственного департамента США, это будет уже тридцать третий по счету пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley.

Кроме того, Украине передадут бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса поврежденных в ходе боевых действий строений. Часть средств, выделяемых киевскому режиму, будет направлена на обучение личного состава ВСУ, обслуживание и ремонт передаваемых вооружений западного производства.

Между тем, направляемые на Украину средства часто расходуются совсем нерационально. Например, сегодня украинские СМИ сообщили о скандале с закупкой армейских фляг для нужд украинских формирований. Их приобрели по цене в 13 раз выше реальной себестоимости, ущерб исчисляется почти 700 тысячами долларов.

Подобные расходы и коррупционные схемы украинских властей заставляют американских политиков все чаще критиковать администрацию действующего президента Джо Байдена за столь безответственный подход к деньгам американских налогоплательщиков. Что касается передачи боеприпасов, то регулярная их поставка Украине истощает запасы в собственно американских арсеналах и отнюдь не способствует поддержанию высокой обороноспособности США.
Использованы фотографии:
Министерство обороны США
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9 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 21:16
    0
    Ощущение такое, что дед-пердед ведёт игру в стиле " бей посуду, я плачу"!
    1. Борис Иванов
      Борис Иванов Сегодня, 21:19
      +10
      Это называется, война до последнего украинца! Плюс измотать наши ВС, и экономику.
  2. Комментарий был удален.
  3. christian revuelta
    christian revuelta Сегодня, 21:27
    0
    All those dollars will be lost in a few months
  4. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 21:29
    +1
    Вот для брэдли опасность представляют снаряды для автоматической пушки с дистанционным подрывом, в случае чего в окопе не спрячешься, снаряды на излёте над окопом взрывается и осколками поражают цели.
  5. Добрый
    Добрый Сегодня, 21:36
    -2
    Власти США приняли решение о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи общей стоимостью в 400 миллионов долларов.
    Когда же наши власти примут решение о выделении Вашингтонскому режиму, пары-тройки "Посейдонов" ???
  6. Sith
    Sith Сегодня, 21:38
    0
    Цитата: Лт. запаса ВВС
    Вот для брэдли опасность представляют снаряды для автоматической пушки с дистанционным подрывом, в случае чего в окопе не спрячешься, снаряды на излёте над окопом взрывается и осколками поражают цели.

    Для самой БМП тоже ... опасность кататься в прямой видимости до 1 км от окоп ...
    А в окопах не кучкуются настолько интенсивно
  7. cadaver
    cadaver Сегодня, 21:44
    0
    Про красные линии уже даже никто не вспоминает. Эх, было время....
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 22:06
      0
      Да что там линии? )) Вспомните про то как с пеной у рта доказывали, что всё идет по плану и в МО лучше всех всё знают, потому что у них образование. lol
  8. Хагакуре
    Хагакуре Сегодня, 22:03
    0
    Я бы отметил, что американский ВПК тоже наращивает производство боеприпасов, и кроме того спонсирует наращивание производства в Европе. Амприканцы уже нарастили согласно украинским данным со ссылкой на WSJ производствл 155-мм боеприпасов с 15 до 90 тыс в месяц и продолжают наращивать. Так же есть планы Чешских консернов увеличить производство в десять раз. Кроме того, пока Украина не ведет наступление она объективно не нуждается таком количестве снарядов как Россия: ей не надо перемалывать вражеские укрепы для прорыва обороны. Кроме того, использование высокоточного орудия может в реальности снижать расход боеприпасов раз в 10. Это просто упирается в цифры КВО. Сейчас Украина испытывает больший дефицит оборонительных боеприпасов, например для 82 миномётов, и АГС, потому что эти снаряды используются для того, чтобы отражать наступление мехоты противника. Поэтому вопросы войны на истощение, это очень неоднозначные вопросы. Запасы иностранных комплектующих в России истощаются, это заметно уже в магазинах по бытовой технике. Новые поставки идут с трудом. Так что тут пока не заметно истощения Запада.