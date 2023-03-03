США объявили о новом пакете военной помощи Украине с боеприпасами для HIMARS и Bradley

Власти США приняли решение о выделении киевскому режиму нового пакета военной помощи общей стоимостью в 400 миллионов долларов. Его анонсировал сегодня государственный секретарь США Энтони Блинкен.По утверждению главы Государственного департамента США, это будет уже тридцать третий по счету пакет военной помощи Украине. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц и боевых машин пехоты Bradley.Кроме того, Украине передадут бронированные мостоукладчики, заряды и оборудование для сноса поврежденных в ходе боевых действий строений. Часть средств, выделяемых киевскому режиму, будет направлена на обучение личного состава ВСУ, обслуживание и ремонт передаваемых вооружений западного производства.Между тем, направляемые на Украину средства часто расходуются совсем нерационально. Например, сегодня украинские СМИ сообщили о скандале с закупкой армейских фляг для нужд украинских формирований. Их приобрели по цене в 13 раз выше реальной себестоимости, ущерб исчисляется почти 700 тысячами долларов.Подобные расходы и коррупционные схемы украинских властей заставляют американских политиков все чаще критиковать администрацию действующего президента Джо Байдена за столь безответственный подход к деньгам американских налогоплательщиков. Что касается передачи боеприпасов, то регулярная их поставка Украине истощает запасы в собственно американских арсеналах и отнюдь не способствует поддержанию высокой обороноспособности США.