Глава МИД Сербии опроверг информацию о поставках боеприпасов и оружия на Украину

Правительство Сербии и оборонно-промышленный комплекс страны за прошедшее после начала вооруженного конфликта время не осуществляли никаких поставок вооружений и военного оборудования ни на Украину, ни в Россию. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.Как сообщает сербское информационное агентство, в ходе своего выступления перед военными атташе при зарубежных представительствах министр иностранных дел Сербии подчеркнул, что с начала вооруженного конфликта на Украине его страна не осуществляла экспорт и не выдавала соответствующих разрешений на поставки вооружений и боеприпасов Украине или России, а также в непризнанные государства.Дачич также подчеркнул, что в настоящее время дипломатическая активность МИД Сербии всецело направлена на сохранение территориальной целостности страны и решению проблемы Косово. Эти вопросы представляют главное направление внешнеполитической деятельности ведомства.Ранее представители сербского оборонного предприятия "Крушик" заявили, что провели внимательное изучение и опровергли поступившие сообщения, касающиеся продажи Украине ракет для РСЗО "Град".Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что внешнеполитическое ведомство призвало сербские власти дать разъяснения касательно ситуации с возможными поставками вооружений украинской армии. Захарова подчеркнула, что этот вопрос является чрезвычайно важным для двусторонних отношений между странами.