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Глава МИД Сербии опроверг информацию о поставках боеприпасов и оружия на Украину

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Глава МИД Сербии опроверг информацию о поставках боеприпасов и оружия на Украину

Правительство Сербии и оборонно-промышленный комплекс страны за прошедшее после начала вооруженного конфликта время не осуществляли никаких поставок вооружений и военного оборудования ни на Украину, ни в Россию. Об этом заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич.


Как сообщает сербское информационное агентство, в ходе своего выступления перед военными атташе при зарубежных представительствах министр иностранных дел Сербии подчеркнул, что с начала вооруженного конфликта на Украине его страна не осуществляла экспорт и не выдавала соответствующих разрешений на поставки вооружений и боеприпасов Украине или России, а также в непризнанные государства.

Дачич также подчеркнул, что в настоящее время дипломатическая активность МИД Сербии всецело направлена на сохранение территориальной целостности страны и решению проблемы Косово. Эти вопросы представляют главное направление внешнеполитической деятельности ведомства.

Ранее представители сербского оборонного предприятия "Крушик" заявили, что провели внимательное изучение и опровергли поступившие сообщения, касающиеся продажи Украине ракет для РСЗО "Град".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что внешнеполитическое ведомство призвало сербские власти дать разъяснения касательно ситуации с возможными поставками вооружений украинской армии. Захарова подчеркнула, что этот вопрос является чрезвычайно важным для двусторонних отношений между странами.
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Использованы фотографии:
Telegram/Военный осведомитель
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5 комментариев
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  1. антивирус
    антивирус Сегодня, 21:27
    0
    Сербы в белграде не виноваты, цыгане сами все украли на м/л, в китай и Турцию.
    Амцы давали мало.
    И греки пожадничали
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 21:28
    +1
    Но ни слова ни сказал про поставки странам НАТО…
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 21:58
      +4
      GREY ZONE (Вагнер)

      Вчера появилась новость о том, что сербская оборонная компании «Kuršik» поставила канадской компании «JNJ Export Import» 3500 122-мм снарядов к РСЗО БМ-21 «Град», которая та в свою очередь транспортировала их через Турцию на Украину.

      Сразу же началась информационная компания по обелению репутации властей Сербии и её президента Александра Вучича. Некоторые писали, что Сербия не могла поставить снаряды ВС Украины, так как по договору стоит запрет на реэкспорт продукции. Другие писали, что новость в своей сущности фейк и проделки коварного врага.

      Давайте остановимся на лишь нескольких материальных и логических фактах:

      На фото в посте – реактивные 122-мм снаряды к установке БМ-21 «Град» на вооружении ВС Украины. Отличительная черта этих снарядов на фото – квадратные стабилизаторы открывающиеся в полёте и их цвет. Данная модификация называется «Grad-2000», которая выпускается только Сербией, компанией «EdePro».


      Теперь же к вопросу реэкспорта и бедных сербских политиков, которых, возможно, обманули подлые канадцы. Запрет на реэкспорт в международных отношениях обуславливается нормами «сертификата конечного пользователя» — end-user certificate. Данный сертификат обозначает того, кому именно совершается поставка и оговаривает либо полный запрет реэкспорта либо дозволяет его только при разрешении стороны экспортера.

      В данном же случае правительство Сербии заведомо зная, что вооружение будет реэкспортированно, позволило экспорт по максимально мутной схеме (продажа компании-однодневке из Канады и дальнейшая перепродажа Турции с целью добавить в сделку третьих сторон). Если вооружение действительно попало в руки ВСУ вместо оговоренного по контракту конечного получателя, то почему они не обратятся к международному разбирательству?

      Не обратятся, так как знают, что их сразу вскроют. А сыграть дурачка вряд ли получится. Действительно, кто бы мог подумать, куда же во время фактически Мировой войны вдруг может понадобиться Канаде огромная партия реактивных снарядов, к вооружению использующемуся русской и украинской армией.

      «Сербия не экспортировала и не давала разрешение на реэкспорт оружия ни в одну из стран-сторон конфликта, которую можно считать спорной или проблематичной с международной точки зрения» — заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич

      То есть, неопровержимые (по крайней мере их ничем фактически не опровергли) доказательства наличия на вооружении Украины реактивных снарядов для БМ-21 «Град», которые выпускаются только в Сербии – фейк? Может фотошоп? Может проделки Запада?

      Если мы видим, что сербские снаряды для РСЗО у Украины есть, а Сербия не давала разрешение на реэкспорт, то почему они не защитят в международном суде своё право по документу end-user certificate (сертефикат конечного пользователя)?

      Просто если они туда обратятся, то сторона реэспортировавшая Украине снаряды расскажет всю правду в суде и сербские политики испачкают штаны.

      В то же время министр обороны Сербии Милош Вучевич нелепо заявляет:
      — «Покупают ли частные компании что-то на третьих рынках и продают компаниям в каких-то других странах, это вопрос не для Сербии – это международная торговля. Мы не будем продавать оружие ни одному из участников войны»

      А вы тоже не знали, что частные компании могут кому угодно без контроля государства поставлять оружие?
  3. Havoc
    Havoc Сегодня, 21:44
    +1
    Это всё легко проверяется, номер партии есть на всех боеприпасах, пусть предоставят тогда документы , кому и когда продавали. Т.к. запад скупает наше оружие по всему миру, эти боеприпасы могли прийти из третьей страны. Если сами не поставляли , пусть скажут кому и когда продали.
  4. Silver99
    Silver99 Сегодня, 22:06
    0
    Слабая отговорка (((( Конечно напрямую не поставляют, но тут же признают поставки третьим лицам, типо это уже не наше ((( ай да "братушки". Если в зоне конфликта есть трофеи в виде снарядов к РСЗО с маркировкой то факт поставки железный.