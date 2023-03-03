На американском канале назвали цифры потерь среди украинских военных

Американский телеканал опубликовал данные о потерях в силовых структурах Украины с начала российской специальной военной операции. Речь идёт о материале ТК CNN, в котором говорится, что данные представлены со ссылкой на информированные источники.Так, безвозвратные потери сил противника с 24 февраля 2022 года (убитыми и скончавшимися от ранений и болезней) составили почти 260 тысяч человек (если точнее – 259 085). Число раненых около 247 тысяч.Названо количество дезертиров, пропавших без вести и попавших в плен к российским войскам. К категории без вести пропавших и дезертировавших украинских военнослужащих отнесены почти 84 тысячи человек, к категории пленных – 28 393.Насколько близки эти цифры к реальности, сказать сложно. Есть один нюанс, который заставляет обратить на себя внимание: эти цифры в десятки раз превышают официальные данные киевского режима. Кроме того, обращает на себя внимание соотношение количества раненых к количеству безвозвратных потерь. Обычно в вооружённых конфликтах первое число минимум в 2,5-3 раза превосходит второе. В материале CNN числа эти практически идентичны.В любом случае, за год российской СВО потери противника внушительны. Одна только цифра в полмиллиона убитых и раненых солдат и офицеров противника – та, которая о многом говорит в плане промежуточных результатов проведения операции, начатой 24 февраля 2022 года. И ведь в этих цифрах вряд ли учтены иностранные наёмники, воюющие за ВСУ.