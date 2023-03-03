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На американском канале назвали цифры потерь среди украинских военных

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На американском канале назвали цифры потерь среди украинских военных

Американский телеканал опубликовал данные о потерях в силовых структурах Украины с начала российской специальной военной операции. Речь идёт о материале ТК CNN, в котором говорится, что данные представлены со ссылкой на информированные источники.


Так, безвозвратные потери сил противника с 24 февраля 2022 года (убитыми и скончавшимися от ранений и болезней) составили почти 260 тысяч человек (если точнее – 259 085). Число раненых около 247 тысяч.

Названо количество дезертиров, пропавших без вести и попавших в плен к российским войскам. К категории без вести пропавших и дезертировавших украинских военнослужащих отнесены почти 84 тысячи человек, к категории пленных – 28 393.

Насколько близки эти цифры к реальности, сказать сложно. Есть один нюанс, который заставляет обратить на себя внимание: эти цифры в десятки раз превышают официальные данные киевского режима. Кроме того, обращает на себя внимание соотношение количества раненых к количеству безвозвратных потерь. Обычно в вооружённых конфликтах первое число минимум в 2,5-3 раза превосходит второе. В материале CNN числа эти практически идентичны.

В любом случае, за год российской СВО потери противника внушительны. Одна только цифра в полмиллиона убитых и раненых солдат и офицеров противника – та, которая о многом говорит в плане промежуточных результатов проведения операции, начатой 24 февраля 2022 года. И ведь в этих цифрах вряд ли учтены иностранные наёмники, воюющие за ВСУ.
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8 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 22:18
    +1
    Мое мнение-так оно и есть.Тем более этот амерзский канал раньше не был замечен в нелюбви к какалам.
  2. Комментарий был удален.
  3. Аргон
    Аргон Сегодня, 22:19
    +1
    Так же не учтены данные с начала этого года, а они тоже уже не мелкие!
  4. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 22:20
    0
    А есть спецы кто в теме и может прикинуть какие потери у нас если информация выше правда?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 22:24
      +1
      Кто в теме(спецы)не ответят Вам на эту тему.Ну,очень секретно.
    2. Yeti Suvorov
      Yeti Suvorov Сегодня, 22:33
      0
      А с чего бы им быть меньше чем у противника?
      Наши гениальные полководцы увешанные медалями воюют эффективней?
  5. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 22:22
    +3
    Никому тут верить нельзя , ни официальной статистике , ни тем более цифрам от CNN !!
    Единственно что поддаётся проверке , так это количество пленных .Здесь уже не будет таких диких расхождений , отличающихся на порядок а то и два...
  6. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 22:25
    0
    Было бы интересно узнать сколько из общего числа потерь "азовцев", "правосеков" и другой колоритной нацнечисти. Но такой статистики, к сожалению, видимо нет.
  7. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 22:29
    0
    Истина где-то рядом. Ранее Изралитяне давали свою оценку. Она была в районе 150 К убитыми. Возможно процесс идет и счет неуклонно растет.