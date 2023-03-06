Почему ненавидят Сталина

Портрет Иосифа Виссарионовича Сталина в Кремле. 1941 год. Автор американский фотограф Маргарет Бурк-Уайт
Народный вождь
Иосиф Сталин принял совершенно убитую, выгоревшую страну, которая пережила цивилизационную, проектную и государственную катастрофу в 1917-1920 гг. Он смог создать новый проект развития, новую советскую цивилизацию и новую великую державу. В России создана альтернатива капиталистической, паразитической системе. Русский социализм, опирающийся на справедливость. Создаётся общество знания, служения и созидания – общество будущего.
Сталин перестроил народное хозяйство, создал новые, передовые отрасли промышленности, модернизировал и перевооружил Вооруженные силы (армию и флот). Воспитал новое поколение советских людей, беззаветно преданных Родине и социализму, Великому Делу. В сущности, произведена культурная революция. Образование и здравоохранение стали передовыми, доступными простому народу.
В годы Великой Отечественной войны Сталин взял на себя полную ответственность за судьбу страны. Верховный Главнокомандующий подготовил страну и народ к большой войне и отразил очередной «крестовый поход» Запада против Русского мира. Под его руководством была разгромлена нацистская Германия и милитаристская Япония. Великий вождь взял реванш за поражение Российской империи в войнах с Японией и Германией. Вернул наши исторические земли – Прибалтика, Бессарабия, Западная Белоруссия и Западная Малороссия. Восточная и Юго-Восточная Европа, Восточная Германия становятся нашей сферой влияния, создавая зону безопасности на пути наших западных «партнёров». На Дальнем Востоке были восстановлены наши стратегические позиции, включая Сахалин, Курилы и Порт-Артур. Создаётся социалистический лагерь. Огромная китайская цивилизация становится нашим младшим братом. Китайцы уважали гений советского лидера.
По итогам войны мы стали мировой сверхдержавой, имея лучшую армию в мире, передовой ВПК, науку, технику и образование, мощную индустрию. Создан стабильный двухполярный мир – Ялтинско-Потсдамская система. Без мнения и согласия России не решалась ни одна серьёзная проблема в мире.
Сталин не дрогнул перед атомной угрозой со стороны англосаксов. Советский Союз сам быстро стал ядерной державой, ликвидировав угрозу прямого нападения коллективного Запада. После окончания Второй мировой войны США и их союзники начали против России т.н. холодную войну (в сущности, Третья мировая война). Советский вождь отразил все информационные, политические, экономические нападки на СССР.
Практически все великие люди, современники Сталина понимали его роль в истории России и мира. Так, патриарх Московский и Всея Руси Алексий I отмечал:
«Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого вождя… Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.»
Чёрный миф
Первым, причём ярым антисталинистом стал один из сподвижников Сталина, Хрущёв. Очевидно, что он продвигал антирусские силы, заинтересованные в ликвидации сталинского проекта, советской (русской) цивилизации. Под маской деревенского шута скрывался троцкист, сторонник «перестроек». С огромной скоростью в СССР сформировалась «пятая колонна», которая начала всё «перестраивать», «реформировать».
Появилось немало новоявленных историков, публицистов, философов и прочих «исследователей», которые стали усердно доказывать, что эпоха Сталина – это эпоха мрака, ужаса и крови, когда вся страна была превращена в лагерный барак, где людей только и делали, что мучили, морили голодом и расстреливали. Сталина обвинили в садизме, самодурстве, безнравственности, в отсутствии государственного мышления, в убийстве жены. Обвинили в массовом терроре, геноциде целых народов. В том, что он вооружал фашистскую Германию, оккупировал Прибалтику, разрушил Польшу (вызвав мировую войну), спровоцировал Гитлера на войну и т. д.
После того как Хрущёва удалось убрать от руля СССР, более благоразумные руководители Союза свернули критику Сталина. Но вернуть страну и общество на сталинский курс не решились, что и стало фундаментом катастрофы 1991 года. Горбачёв вернулся к предательской политике Хрущёва, устроил «перестройку-2». После развала СССР западники и либералы по-прежнему поливали великого вождя грязью, но народ в целом сохранил к нему положительное отношение. Оно с годами только крепло, так как люди разочаровались в «рынке», превратившем Россию в культурную и экономическую периферию Запада.
Почему на Западе и у нас всевозможные либералы, демократы, западники-космополиты, воры-плутократы, новые бандеровцы и власовцы, басмачи-джихадисты и прибалтийские нацисты ненавидят Сталина? Ответ прост. Он был за Россию и народ. Богатств не нажил и другим руководителям не давал. Его сокровищем была советская цивилизация – десятки тысяч заводов, школ, институтов и КБ, могучая армия и флот, крепкий советский рубль. У советских людей была вера в будущее, в справедливость, в свой завтрашний день. Вот эти сокровища Сталин отдал народу.
Сталин создал общество будущего, общество знания и созидания. В центре этого общества был не потребитель, раб капиталистической системы, а человек – творец-созидатель. Это была альтернатива западному рабовладельческому, паразитарному порядку. Общество будущего, прекрасное далёко.
После того как страна восстановилась после страшной войны, Сталин планировал дальнейшие коренные перемены. Общество выходило на новый уровень знания. Партия должна была потерять политическую власть, став идеологическим «орденом», воспитывающим народ. Реальная власть перешла бы народу – Советам. Это было бы подлинное народовластие. Однако номенклатура оказалась не готова отдать власть, уже начался процесс перерождения. Извечное стремление к власти, богатству и передачи их по наследству. Поэтому Сталина устранили, а его проект руками Хрущёва, Горбачёва и их последователей постарались похоронить. Но проект вождя жив, его хранит народ. Это код-матрица русского суперэтноса – правда, справедливость, этика совести.