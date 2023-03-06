Почему ненавидят Сталина



Портрет Иосифа Виссарионовича Сталина в Кремле. 1941 год. Автор американский фотограф Маргарет Бурк-Уайт

Народный вождь

«Великого вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого вождя… Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что было невидимо и недоступно для обыкновенного ума.»

Чёрный миф