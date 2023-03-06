Власовцы возрождаются. Диверсанты или террористы ВСУ

Я не единожды писал о необходимости увеличения численности сотрудников спецслужб и подразделений службы безопасности «на земле». Но реакции, такой, какая она должна быть, пока не последовало. И вот «рвануло». Группа террористов, не придумывая ничего нового, совершила террористический акт на территории России.
Почему у нас такая короткая память? У нас как у народа? Чем этот теракт отличается от того, что когда-то совершил Шамиль Басаев? Да ничем. Те же методы, те же слова о войне с «русней», правда, у Басаева было чуть другое слово – «русизм», тот же захват заложников-детей, даже та же задача. Запустить волну паники по регионам России и недовольства «бездействием власти».
Увы, надо признать, что частично это удалось. Нет, паники это не вызвало. Даже многочисленные вбросы в интернет-каналах о какой-то Брянской народной республике и каких-то партизанах вызвали лишь усмешку у большинства россиян. А вот то, что нам необходимо срочно решать проблему, а не тянуть кота за хвост, задумались многие.
И опять про память. Ведь была же Чечня, и остались шикарные наработки по созданию полосы отчуждения, когда террористам заблокировали въезд на территорию других регионов. Я понимаю, что сейчас кто-то скажет: «Вспомнил... Когда это было. Война сегодня другая».
Да, СВО не КТО. Если бы мы переименовали СВО в контртеррористическую операцию, то возможности армии, спецслужб и даже дипломатии серьёзно бы расширились. Я вчера писал в своём Телеграм-канале о том, что это вполне возможно, если мы найдём 100-процентные доказательства причастности Киева к вылазке. Пока же таких доказательств нет.
Да и сомнительно, что они появятся. Судя по тому, как красиво прошли террористы границу и как красиво ушли, операция прекрасно подготовлена. Что бы мы ни говорили о пограничниках, которые держат границу на участках, через которые, предположительно, прошли террористы, граница в этих районах охраняется. И оборудована техническими средствами. Сказка про две разбитые телекамеры пограничников – это даже не для детского сада, это для яслей.
Почему акцию совершили террористы, а не ДРГ
Очень много разночтений в названиях группы, которая провела акцию. Организация, которая взяла на себя ответственность, известна. Это «Русский добровольческий корпус», который организован ВСУ и входит в состав украинских ВС. Несмотря на громкое название «корпус», это довольно малочисленная организация.
Это плод усилий Запада по созданию радикальной оппозиции в России. Состоит из русских фашистов и националистов, как это ни парадоксально звучит для Украины. Остальные – это русские радикалы, бежавшие из России и проживающие в европейских странах. Реально «корпус» можно использовать только как пиар-подразделение.
Напомню, как во время проведения Киевом акции «Щас мы русских напугаем» (мой перевод с украинского) на фронт, откуда ни возьмись, поехало столько разных «интернационалистов», что аж дух захватывало. Все эти «грузинские», «белорусские», ичкерийские и прочие батальоны, «Русский добровольческий корпус», «Украинский иностранный легион» и прочие массово фотографировались с флагами Украины, с украинскими шевронами с маленькими вкраплениями флажков своих стран.
Вот тогда-то я впервые услышал в одном из интервью с членами РДК их оценку своих собственных сил. Я много раз писал о том, что надо просто слушать и читать, чтобы владеть информацией. Даже тщательно скрываемой. Так вот тогда, во время всеобщей эйфории «весьмирснами» один из «русских добровольцев» прямо сказал о том, что пока корпус может самостоятельно выполнять задачи ротного уровня. Что и было доказано дальнейшими событиями.
Так ДРГ или террористы? Вроде бы не всё ли равно? Не всё! ДРГ это воинское подразделение, которое предназначено для ведения разведки в тылу противника, совершения диверсий на военных объектах противника, уничтожения живой силы и техники, дезорганизации работы тыловых служб, уничтожения важнейших промышленных предприятий, транспорта и связи.
Какая из вышеперечисленных задач выполнялась данным подразделением? Никакая! Конечно, можно предположить, что это «ДРГ новой формации» — пиар-подразделение. Из тех, что мы видим довольно часто. Пробрались в какой-нибудь населённый пункт, быстренько сфотографировались и исчезли. А утром во всех укро СМИ фото с пояснением вранья русской пропаганды. Говорят, что взяли, а вот доказательство обратного.
Это объяснение вполне могло бы быть верным, если бы не гибель гражданских и ранение ребёнка. Увы, бандеровцы не изменились со времён Второй мировой войны. Убивать любого, кто встретится на твоём пути, это главное. Мирное население должно быть запугано. И безропотно выполнять все требования бандеровцев. А вот это и есть терроризм!
И вот тут украинские и западные разработчики операции «поплыли». «Машина» запущена, и каждый винтик этой машины выполняет свою функцию. Остановить этот процесс уже сложно. И вот появились заявления о том, что это операция ФСБ, что это какие-то русские партизаны и прочее. Особенно «не в строчку» звучали вопросы о том, как у нас дела в «брянской народной республике»…
Только к вечеру до украинцев, наконец, дошло, что они подставляются, и дело может плохо закончиться. Обвинение в государственном терроризме – это очень серьёзно. Достаточно вспомнить, сколько раз нам предъявляли примерно такие же обвинения. И начался откат. Я не я, и лошадь не моя. Только вот «лошадь» свою фотоморду оставила в сети. И её узнали.
Сейчас вопрос в том, как называть тех, кто совершил этот теракт, уже не стоит. Теракты совершают террористы! Задача украинских властей сегодня – дезавуировать обвинения в терроризме Украины. «Мы тут совершенно ни при чём. Это сделали русские, с русскими паспортами!».
Всё повторяется, или законы Хаммурапи в действии
Увы, но то, что произошло, ожидалось. Не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы увидеть чёткую связь этого теракта и действий глобального Запада за прошедший с начала СВО год.
Вспомните, как реагировали на начало СВО на Западе. Притихли и тайно, подчёркиваю тайно, начали помаленьку помогать Киеву боеприпасами. Страх, что Россия может как-то наказать их страну, загнал Европу, да и США под лавку. Но мы сделали вид, что ничего не происходит.
Теперь вспоминаем, как начались обстрелы нашей территории. Мы громогласно заявили, что никогда такого не будет просто потому, что не может такого быть. И вот это произошло. Что дальше? Опять мы не сделали ничего «громкого», чтобы мозги киевских и американских политиков малость остыли.
Что происходило дальше в НАТО? Дальше они начали плевать на наши «красные линии». Мы их объявляем, а они на них плюют. Мы предупреждаем, а они опять плюют. Кто-то сомневается в том, что ракеты дальнего действия будут, а скорее всего, уже есть на Украине? Думаю, что нет.
Вернёмся на Украину. Обстрелы стали привычными. Ранения и даже гибель людей тоже. Я про разрушения даже говорить не буду. И вот террористы. И вот теракт против россиян на российской территории. Как вы думаете, это первый и последний теракт? Вопрос просто риторический. Ответ и я, и вы знаем.
Мне кажется, что пора спрашивать с тех, кто совершает теракты. Но ещё важнее спросить с тех, кто это планирует и разрешает. Я не понимаю, что изменится в мире, если в Киеве исчезнет правительственный квартал. Почему нельзя предупредить мирных граждан о бомбардировке, предложить покинуть близлежащие территории, а потом просто снести этот квартал бомбами?
Сейчас многие говорят о «законах войны». Обязаны мы их соблюдать или нет? Обязаны, но лишь тогда, когда враг тоже их соблюдает. Вопрос о том, соблюдает ли их Киев, даже ставить не буду. Мы зачем бережём Украину? Мы собираемся её взять в состав России? Нет, президент многократно говорил о том, что у нас нет цели захватить Украину.
Против нас ведётся война. Ведётся без всяких правил и любезностей. Нас хотят убить. Раньше хотели перевоспитать, влить в семью демократических народов, избавить от ига коммунистов и прочее. Теперь же открыто говорят, что русским, а для Запада мы все русские, не место на планете Земля. Мы не способны перенимать «прогрессивные идеи», вроде сотни полов человека, и всё остальное.
Посмотрим на СВО. Потери на линии боевого соприкосновения – это, увы, реалии любой войны. А ежедневные потери среди мирного населения – это что? Обстрелы мирного города по площадям – это как? А это и есть реализация той самой идеи уничтожения «русского мира», уничтожения русских как народа или, точнее, народов.
Почему-то вспомнился эпизод фильма «28 панфиловцев». Как раз о «русском мире». Там каждое слово в точку. Так что сокращать не буду. Чтобы не потерять это самое слово:
«— Они сейчас, знаешь, как думают? Что всё рассчитали... Нашли у русских слабое место и сейчас между наших частей — раз, к шоссе и проскочат. А я думаю — очень хорошо, пусть попробуют, да? Заодно покажем им, если они ещё не знают, кто такие русские и что такое у нас слабое место. Точно?
— Покажем... Вообще-то, я казах.
— А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию дерёмся, или за что?
— Да шучу я...
— Шучу... За Казахстан будем драться — всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся.
— Договорились...»
— Покажем... Вообще-то, я казах.
— А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию дерёмся, или за что?
— Да шучу я...
— Шучу... За Казахстан будем драться — всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся.
— Договорились...»
Можно ли остановить террористов
Заканчивая разговор о теракте, попытаюсь ответить на самый главный вопрос – можно ли противостоять терроризму? Можно и нужно! Начну по порядку.
Первое – граница. Увы, но то, как изображали пограничную службу в советских фильмах, уже история. Да, есть территории, которые постоянно контролируются нарядами пограничников. И контрольно-следовая полоса тоже есть. Но есть места, где такой контроль попросту сложен. Там-то и используются технические средства для слежения.
Дело в том, что пограничная служба в настоящее время немного изменила порядок своей работы. Наверное, связано это с тем, что теоретически старая граница должна остаться в тылу. То есть охранять её так, как охраняли раньше, вроде как и не надо. Есть технические средства слежения – и этого достаточно. Но подзабыли наши пограничники о том, что, если кто-то что-то сделал новое, всегда найдётся тот, кто сделает так, что это новое превратится в ненужный хлам.
Сегодня у пограничников многого нет. Даже нарядов с собаками почти не осталось. Не говоря уже о мобильных группах прикрытия границы, вертолетах и прочего. Даже такое традиционное понятие, как погранзастава, стало условным. Теперь вроде и спрашивать не с кого. Ту, советскую версию охраны границы, можно увидеть лишь на некоторых участках. Например, на границе с Финляндией.
Боюсь ошибиться, но, по моему мнению, сегодня пограничники вроде филиала ФСБ в приграничных районах. Занимаются не столько охраной границы, сколько выявлением возможных диверсантов и шпионов. Принцип, как говорят на Востоке – каждый ишак должен носить свои уши, нарушен. Даже название придумали для такой практики – оперативное прикрытие.
Я понимаю, что поставить на каждом километре границы наряд мы не можем, понимаю я, что и оперативное прикрытие необходимо. И контрразведка необходима. Но не в ущерб же своим прямым обязанностям! Вот и получили результат таких реорганизаций. Не граница, а проходной двор. А ведь ещё в недавнем прошлом всё делалось правильно.
Вспомните, как охранялась граница с Афганистаном. Наши пограничники с обеих сторон реки. С нашей и с границы сопредельного государства. И всё! Обе заставы несут службу как положено пограничникам, но те, что находятся «с той стороны», ещё и прикрывают подходы к границе. Эффективность такой работы очевидна. Но мы опять изобретаем велосипед! Улучшаем лучшее.
Далее, почему террористы так спокойно дошли до населённого пункта? Дошли полностью экипированные, с оружием. Ну не поверю я, что никто из местного населения их не заметил. Тогда почему так поздно отреагировали? Ответ один. Местные перестали думать о том, что они живут в погранзоне. Они перестали быть бдительными. Они не знают, куда сообщить о появлении в приграничной зоне неизвестных!
Что в итоге
Свою задачу террористы выполнили. За исключением, наверное, гибели мирного населения и ранения мальчика. Для пиар-акции это провал. Но волну интереса подняли, вопрос о «российских партизанах» сегодня обсуждают мировые СМИ. Запад опять обсуждает сроки «развала России». Многие западные аналитики обсуждают это вполне серьёзно.
Мы с потерями, но признаём собственную глупость в проведении реформ. Мы постепенно возвращаемся к опыту Советского Союза. Это вполне логично. СССР находился в кольце врагов. Чем наше положение сегодня отличается от положения СССР? Практически ничем!
Жалко только, что такое понимание приходит тогда, когда исправить многое уже нельзя. Например, смерти и ранения людей. Потерю уверенности в собственной безопасности жителей приграничных сёл… Думаю, руководство погранвойск уже осознало опасность и приняло меры. Если этого не произошло, то… Кадры решают всё...