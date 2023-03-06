Власовцы возрождаются. Диверсанты или террористы ВСУ

Почему акцию совершили террористы, а не ДРГ

Всё повторяется, или законы Хаммурапи в действии

«— Они сейчас, знаешь, как думают? Что всё рассчитали... Нашли у русских слабое место и сейчас между наших частей — раз, к шоссе и проскочат. А я думаю — очень хорошо, пусть попробуют, да? Заодно покажем им, если они ещё не знают, кто такие русские и что такое у нас слабое место. Точно?

— Покажем... Вообще-то, я казах.

— А казах что, не русский? Что ты мне голову морочишь? Мы же сейчас за Россию дерёмся, или за что?

— Да шучу я...

— Шучу... За Казахстан будем драться — всем покажем, кто такие казахи. Уж не сомневайся.

— Договорились...»

Можно ли остановить террористов

Что в итоге