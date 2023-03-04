Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны

Мы хотели бы, чтобы Китай ничего не предпринимал для оказания помощи России.

По нашим данным, Китай ещё не принял решение оказать военную помощь России. И мы хотели бы Пекин предостеречь от такого шага.

Власти США продолжают настаивать на том, что в вооружённом конфликте Запада и России на Украине «весь мир» должен быть исключительно на стороне Запада. Тот факт, что подавляющее большинство населения мира Запад не поддерживает по определению, вызывает у Вашингтона и Киева раздражение. Одновременно с этим предпринимаются попытки расширить так называемую антироссийскую коалицию за счёт стран Азии, Африки, Латинской Америки, но уже тщетно.Представитель Белого дома, входящий в Совет нацбезопасности США, Джон Кирби выступил с заявлением, в котором в очередной раз пригрозил Китаю санкциями на случай, если Пекин окажет России военную помощь. По словам Кирби, «Вашингтон примет определённые меры».Одновременно с этим представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон «хотел бы видеть Китай в числе тех стран, которые оказывают помощь Украине для её самообороны».Кирби:Интересная формулировка…А Россия хотела бы видеть США государством, которое перестанет навязывать свою волю другим государствам мира и, наконец, озаботится внутренними проблемами и реальным погашением своего огромного (31-триллионного) долга без навязывания доллара в качестве «основной мировой» валюты.Кирби:На таком фоне появилась информация о прорабатывании в ЕС санкционных мер против Китая на случай оказания им военной помощи РФ. Таким образом, Запад пытается запугивать Пекин и диктовать властям этой страны американские условия.