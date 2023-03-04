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Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны

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Представитель Белого дома: Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны

Власти США продолжают настаивать на том, что в вооружённом конфликте Запада и России на Украине «весь мир» должен быть исключительно на стороне Запада. Тот факт, что подавляющее большинство населения мира Запад не поддерживает по определению, вызывает у Вашингтона и Киева раздражение. Одновременно с этим предпринимаются попытки расширить так называемую антироссийскую коалицию за счёт стран Азии, Африки, Латинской Америки, но уже тщетно.


Представитель Белого дома, входящий в Совет нацбезопасности США, Джон Кирби выступил с заявлением, в котором в очередной раз пригрозил Китаю санкциями на случай, если Пекин окажет России военную помощь. По словам Кирби, «Вашингтон примет определённые меры».

Одновременно с этим представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Вашингтон «хотел бы видеть Китай в числе тех стран, которые оказывают помощь Украине для её самообороны».

Кирби:

Мы хотели бы, чтобы Китай ничего не предпринимал для оказания помощи России.

Интересная формулировка…

А Россия хотела бы видеть США государством, которое перестанет навязывать свою волю другим государствам мира и, наконец, озаботится внутренними проблемами и реальным погашением своего огромного (31-триллионного) долга без навязывания доллара в качестве «основной мировой» валюты.

Кирби:

По нашим данным, Китай ещё не принял решение оказать военную помощь России. И мы хотели бы Пекин предостеречь от такого шага.

На таком фоне появилась информация о прорабатывании в ЕС санкционных мер против Китая на случай оказания им военной помощи РФ. Таким образом, Запад пытается запугивать Пекин и диктовать властям этой страны американские условия.
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38 комментариев
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  1. Охотовед 2
    Охотовед 2 Сегодня, 07:10
    +11
    Порой просто удивляюсь, что они там курят? Основной поставщик энергоресурсов Китаю - Россия, геополитически это помогает Китаю противопоставлять себя сша, Кирби предлагает китайцам покончить с собой?
    1. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:23
      +3
      Цитата: Охотовед 2
      Кирби предлагает китайцам покончить с собой?

      Будут давить и предлагать "плюшки" одновременно. Например, возможность торговать с США и ЕС в обмен на помощь Украине. Предложение заманчивое. Только не так ограничены восточные ребята, чтобы совершить столь необдуманный поступок, с фатальными для себя последствиями. Россия - это единственная страховка от тотальной изоляции Китая, и Китай знает об этом.
      1. стар
        стар Сегодня, 08:46
        0
        Россия - это единственная страховка от тотальной изоляции Китая, и Китай знает об этом.

        Не от тотальной изоляции, а от ядерного удара.
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 08:55
          0
          Цитата: стар
          Не от тотальной изоляции, а от ядерного удара.

          Именно от изоляции, которую демократоры с компанией смогут устроить, если Россия будет не против. А изоляция для Поднебесной, даже непродолжительная, это смерть. И никакого ядерного армагедона не нужно...
    2. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 07:24
      +3
      Конечно. Все во благо США же... И это еще тайваньский ящик Пандоры не открыт...
      1. Mitos
        Mitos Сегодня, 07:37
        +2
        А что с квадрокоптерами на алиэкспресс? Уже разблокировали, а нет все та же история еще и в поиске для россии убрали их. Так что если сша захотят оттяпают Тайвань и Китай даже не рыпнется.
    3. Федор Соколов
      Федор Соколов Сегодня, 07:46
      +1
      Проблема для Китая состоит в том, что его основными рынками сбыта своей продукции являются США и ЕС, с ними у него самый большой товарооборот. Кроме того КНР боится быть отрезанной от западных высоких технологий.
      1. Иезекиль 25-17
        Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:08
        +1
        Вы, как я вижу, близко знакомы с капитаном Очевидность. Но есть проблема: "...Мир это конечно дорогая вещь, но есть нечто более важное: это честь и достоинство страны..."
      2. Кем1972
        Кем1972 Сегодня, 08:12
        +1
        У Запада "высокие технологии".. выращенные в той же России и в Китае
        1. стар
          стар Сегодня, 08:43
          0
          У Запада "высокие технологии".. выращенные в той же России..

          Что имеем не храним, потерявши - плачем..
      3. paul3390
        paul3390 Сегодня, 08:26
        +2
        Это так - но есть нюансы.. Рынок сбыта это конечно очень здорово, но в том случае, если на нём за твои товары платят деньгами.. На которые ты в свою очередь можешь купить что тебе нужно. А бесконечно поставлять реальные ништяки чтобы полученные бумажки отдавать обратно в долг покупателю - занятие по меньшей мере странное.. Ну накопил ты из каких-то соображений трюлик американских долгов - зачем тебе ещё один? Два? Три? Ты же знаешь - тебе эти типа деньги никогда не вернут, это - мёртвый груз.

        Западные технологии - не менее здорово, но Китай отлично видит - его от них чем дальше, тем активнее отрезают.. Фактически - китайцев от тяжёлых санкций сейчас прикрыла РФ, ибо западники просто боятся вводить их против обеих стран разом. Закончится эпопея с нами - без вариантов примутся за КНР. И так-то уже щемят по всем фронтам - одна выходка с Хуавэй чего стоила.. А ведь это - был только первый звоночек..

        Китай - уже достаточно силён, чтобы начать опираться уже на свои технологии.. И развернуть потребление внутрь страны. Впрочем - на Западе мир не заканчивается, остальная планета с удовольствием берёт китайские товары. И даже Африка оказывается выгоднее - они хоть расплачиваются чем-то реальным в виде сырья и тд, а не резанными фантиками..
        1. Doccor18
          Doccor18 Сегодня, 08:49
          0
          Цитата: paul3390
          бесконечно поставлять реальные ништяки чтобы полученные бумажки отдавать обратно в долг покупателю - занятие по меньшей мере странное..

          Это с одной стороны, а с другой - выбора нет. Мир очень большой, но не такой, как хотелось бы Китаю. Рынков, способных заменить хотя бы на 50% США и ЕС просто нет, и не будет. Гигантский промышленный маховик должен крутиться постоянно, иначе коллапс и экономическая смерть. Отсюда и строительство ни кому не нужных городов в полупустыне, отсюда и торговля за "бумажки"... Вопрос с развитием внутреннего рынка нерешаем, ибо промышленность явно избыточна только для внутреннего спроса, да и местный потребитель не столь богат.
          Цитата: paul3390
          Западные технологии - не менее здорово, но Китай отлично видит - его от них чем дальше, тем активнее отрезают..

          Именно так, поэтому у Китая, на мой взгляд, есть лет десять, не больше, чтобы совершить технологический/научный рывок или он отстанет навсегда и исчезнет как "империя". Работа в Поднебесной ведется колоссальная в этом направлении, посмотрим что у них получится...

          Цитата: paul3390
          Африка оказывается выгоднее

          Африка и Латинская Америка огромны, и теоритически могли бы заменить западный рынок, но практически - вряд ли. Слишком бедное население, и нет никаких надежд, что в этом плане хоть что-то изменится в лучшую сторону...
    4. Кырс
      Кырс Сегодня, 07:55
      +3
      Гейропа вам в пример))) . Все для процветания ии
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:10
    +3
    Хотите дальше.Китай забыли спросить.Активных помогальщиков упоротых и пятой части земного шара не наберется
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +10
    Американские чиновники это гопники из подворотни...их поведение в точности соответствует поведению бандитов с большой дороги.
    А когда слушаешь их внутренние разговоры наподобие тех что вела Нуланд на Майдане... belay это напоминает феню уголовника...стиль и жаргон тот же.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:41
      0
      Американские чиновники это гопники из подворотни...

      США, Англия и Франция - это три идеолога бандитизма и работорговли на государственном уровне. Когда-нибудь им за все это обязательно воздастся, но пока придется еще чуток потерпеть.
  4. Reptiloid
    Reptiloid Сегодня, 07:30
    +2
    Хочу ещё раз обратить внимание, при капитаклизьме нет и не может быть
    свободного рынка!

    Смотрящий приказывает с кем и чем кому торговать и старается дожать разными способами и угрозами. И в этой ситуации надежда, что России выгодно вписываться в какие-то цепочки, вследствие международных организаций, звучит странно. Всё международные организвции--- принадлежат смотрящему
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 08:38
      0
      Матрасники просто зарвались.. После краха великого СССР - величие в голову ударило..
      По окончанию ВМВ - мир понял, что он нуждается в неком общепланетарном порядке.. Нужна валюта, общая для всех, правила торговли, общий базис. Так - выгоднее всем, чем каждый сам по себе.. И всё это - позволили сделать Америке, как самой мощной на тот момент капиталистической державе. За это - они имели свой кусок, от каждого доллара которым рассчитывались в мире, от каждой сделки, от каждого правила. И пока этот кусок был разумен - всех всё устраивало..

      Но жадность буржуев не имела границ, и фактически наёмный управляющий планеты - решил стать её хозяином.. Доллар начал использоваться в качестве оружия, сделки и правила - всё больше играющие только на одну сторону.. А кому такое счастье нужно? Добровольно содержать матрасников и плясать только под их дудку - желающих всё меньше.. Тем более что и качество американских управленцев - катастрофически падает. На смену относительно вменяемым персонажам 20-го века - пришли какие-то либерастные упыри, безграмотные и запредельно наглые.. Крайне неприятные персонажи, и мир - точно не желает иметь с ними дела.. Со всеми вытекающими.. Пока конечно их ещё побаиваются по старой памяти - но это не надолго..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:31
    +4
    Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине
    Такое ощущение, что американские политики скоро лопнут от своей самоуверенности, наглости, высокомерия и напыщенности. Неужели они действительно считают, что после этих слов китайцы побегут спотыкаясь выполнять желание Сша? Сначала грозят Китаю санкциями и ужасными последствиями в случае оказания военной помощи России, а потом выдвигают свои хотелки. Американская дипломатия периода "холодной войны", по крайней мере, все же оставалась дипломатией в прямом понятии этого слова, а сегодня - угрозы, шантаж, откровенная тупая уверенность в том, что все должны по американскому щелчку встать в американский строй. "Гегемон" усиленно надувает свой авторитет перед своими сателлитами пытаясь показать, что он еще ого-го.
  6. fezm.fan
    fezm.fan Сегодня, 07:31
    +3
    Меня не покидает мысль что это новости из палаты номер 6, как тяжело здоровому и адекватному человеку читать этот бред. Как наш министр Лавров с этими идиотами разговаривает?
    1. стар
      стар Сегодня, 08:33
      +1
      Как наш министр Лавров с этими идиотами разговаривает?

      Слушает выступление коллеги из Германии, ржет и идет работать дальше.
    2. malyvalv
      malyvalv Сегодня, 08:37
      0
      Даже Лавров не выдерживает иногда. И вырывается у него знаменитое "Д.Б."
  7. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 07:34
    +4
    Представитель Белого дома, входящий в Совет нацбезопасности США, Джон Кирби выступил с заявлением, в котором в очередной раз пригрозил Китаю санкциями на случай, если Пекин окажет России военную помощь.

    Штаты продолжают жить в каком-то зазеркалье, мир давно уж изменился. Или просто блефуют. Посмотришь на этого Кирби: вроде пригрозил, а у самого лицо вечно перепуганного субъекта не обременённого интеллектом.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:34
      +1
      Или просто блефуют.

      Они не блефуют. Они просто не умеют по-другому.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 07:36
    +3
    Даже так! Была бы их воля, они весь мир заставили сплотится против России. Хотя это выглядит со стороны как явный когнитивный диссонанс, законодательно назвать Китай своим противником и заставить его воевать на твоей стороне, против твоего другого врага РФ.
  9. HAM
    HAM Сегодня, 07:38
    +3
    - А что вы предлагаете нам взамен(за помощь)?
    -А тогда мы не будем вас наказывать!
    Это практически прямая речь америкосов,приведённая в пример Лавровым после разговоров в "кулуарах" с представителями некоторых стран...."оригинальное" предложение,не правда ли??
    1. mann
      mann Сегодня, 08:04
      +2
      - А что вы предлагаете нам взамен(за помощь)?
      -А тогда мы не будем вас наказывать!
      Это практически прямая речь америкосов,приведённая в пример Лавровым после разговоров в "кулуарах" с представителями некоторых стран...."оригинальное" предложение,не правда ли??
      Зато,к сожалению,очень действенное.Я очень надеюсь,что наши правители не надеются на китайское вооружение,а срочно развивают нашу оборонку!
  10. zontov79
    zontov79 Сегодня, 07:51
    +2
    Вот ки , совсем нас и китайцев за дураков держат . Китай уже понял что следующим будет он , если мы не устоим, и Китай будет принимать меры . Китайцы поняли наконец-то что тихо отсидеться не получится.
  11. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 07:58
    +3
    Сегодня же суббота.
    ... Дорогая передача!
    По субботам, чуть не плача...
  12. AMG
    AMG Сегодня, 07:58
    +1
    Взгляд сбежавшего из психушки пациента.
  13. Alien From
    Alien From Сегодня, 08:08
    +1
    А мы хотели видеть матрасов в гробу в белых тапочках.
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 08:35
    +1
    Сейчас этот кирби хочет помощи украине против России. Потом он захочет, что бы Россия помогала Тайваню против Китая. А апофеоз всего - весь мир помогает Китаю и России в борьбе друг против друга.
    Весь цирк в дерьме, а я посередине в белом фраке
    (из старого анекдота)
  15. malyvalv
    malyvalv Сегодня, 08:35
    +1
    Как у нас раньше любили говорить " а ху ху не хо хо?"
  16. Пикассо
    Пикассо Сегодня, 08:39
    0
    Ничего Китай делать не будет. Будет тихо стоять в стороне, иногда покачиваясь в разные стороны. Никому помогать и не за кого воевать он не будет. У китая своя политика. Он будет стараться получить бонусы исходя из ситуации.
  17. Arpad_Polan
    Arpad_Polan Сегодня, 08:42
    0
    the arrogance of a losing superpower.. ha ha hahhha... they would "like to see" many things, like continuing to rule, rape and pillage the nations of the Earth. Luckliy those days are coming to an end.
  18. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:44
    0
    Хочу штаты успокоить, китай не пойдет на прямую военную помощь, слишком много денег потеряет моментально.Правда без поставок в штаты и за лужей быстро взвоют, но китайцам невыгодно тепять такой рынок даже если это сулит собственное величие.
  19. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 08:52
    0
    Таким образом, Запад пытается запугивать Пекин и диктовать властям этой страны американские условия.

    О чём говорить, когда всё сказано:




  20. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 08:54
    0
    Мы хотели бы видеть Китай оказывающим помощь Украине для её самообороны
    Если бы до них дошло где их хочет видеть подавляющее большинство населения планеты...