Военное обозрение
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В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления

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В американской газете рассказали об отработке украинскими военными на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления

Американское издание The New York Times опубликовало материал, который в очередной раз говорит о странностях подхода к подготовке операций противником. В материале автор скрупулёзно рассказывает о деталях подготовки контрнаступления ВСУ.


Напомним, что не так давно на «Военном обозрении» со ссылкой на канал «Изнанка военки» выходил материал, где отмечалось, что украинские анонсы контрнаступления на тех или иных участках фронта в итоге не оказываются дезинформацией: «Не нужны Рихарды Зорге и Кембриджские пятёрки – противник сам подробно рассказывает о том, где и когда примерно будет наступать». В качестве примера приводились анонсы и последующие атаки ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях.

И вот, в издании NYT вышла статья, где рассказывает об отработке военнослужащими ВСУ на полигонах в Германии двух вариантов контрнаступления. Речь идёт о территории американских военных баз, где проходят боевое слаживание несколько тысяч мобилизованных украинских военнослужащих.

Вариант первый – контрнаступление на северо-востоке и востоке – в направлении Луганска и Донецка. Очевидно, с попыткой прорыва линии обороны ВС РФ на участке Сватово-Кременная.

Вариант второй – удар в Запорожской области с целью перерезания сухопутного коридора России на Крымский полуостров.

Откровения западных журналистов с военной точкой зрения могут показаться попыткой продвинуть дезинформацию. Но, как уже было отмечено, обычно противник сам анонсирует направления своих предполагаемых атак и именно на этих направлениях атакующие действия и предпринимает.

И снова хотелось бы надеяться на то, что наше командование успело изучить такие информационные тенденции со стороны противника с принятием соответствующих мер.
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16 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:39
    +3
    Успело прочитать информацию?Эти планы настолько очевидны,что даже анонсы выглядят как информация постфактум.Все остальное ,прежде всего в руках МО и ГШ России
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:47
    +4
    Осталось только указать силы и средства, которые планируют использовать. Боевые действия сопровождаются такой насыщенной информационной составляющей в СМИ, что даже при попытке протолкнуть дезинформацию в этом потоке информации нашим аналитикам в МО РФ всегда можно обнаружить истинные цели противника.
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:59
      +1
      Могут еще эти части из Германии бросить на Приднестровье для захвата складов с снарядами. what
    2. AlexTires
      AlexTires Сегодня, 08:12
      0
      Самое главное чтобы свои планы не выдавали через ватсапп
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:16
      +1
      Тут наверно ещё психологическая составляющая. Такая психическая атака. Вместо авианалёта, информационная бомбёжка. Когда им надо, они (штаты) карты не раскрывают. О цели конфликта на окраине они молчат! Зато орут что Россия напала на Украину! Но молчат об операции Турции против курдов! Где протесты против турецкой операции? Наши пацифисты типа Пугачёвой с Галкиным тоже молчат! Овсянникова где с плакатом? А Ахеджакова?
  3. Васян1971
    Васян1971 Сегодня, 07:47
    +2
    В качестве примера приводились анонсы и последующие атаки ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях.

    А чем в итоге закончились атаки ВСУ на Харьковском и Херсонском направлениях? Помогли нам эти анонсы? По факту?
    1. стар
      стар Сегодня, 08:07
      -1
      Хочется надеяться, что выводы уже сделаны. Хотя под Херсоном мы тоже на это надеялись
  4. Станислав82
    Станислав82 Сегодня, 07:57
    +1
    В Бахмуте и Соледаре уже показали все мастерство.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:04
      +1
      В Бахмуте и Соледаре их ждала мобильная частная армия, у которой время от выявления цели до удара по ней измеряется минутами, а не часами.
  5. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 07:58
    +1
    В любой закономерности случаются исключения.Не нужно надеяться на какие то не проверенные источники информации.Сам факт с указанием плацдармов для контрнаступлении не о чем не говорит.Утечки могут быть и умышленными.А вот Приднестровский вариант с отвлечением внимания очень может быть.
  6. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 08:02
    +1
    Если в Крыму готовят оборону, значит к информации относятся серьёзно.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 08:08
    0
    И снова хотелось бы надеяться на то, что наше командование успело изучить такие информационные тенденции со стороны противника с принятием соответствующих мер.

    Может нам не знать ничего о том, что во время проведения СВО происходит?
    И враг не узнает, и мы переживать не будем.
  8. Федор Соколов
    Федор Соколов Сегодня, 08:16
    0
    Очевидно второй вариант, западу интересен контроль над азово-черноморским регионом, без выхода к черному и азовскому морям Украина не нужна НАТО.
    1. стар
      стар Сегодня, 08:24
      +2
      без выхода к черному и азовскому морям Украина не нужна НАТО.

      Украина не нужна НАТО вообще. НАТО нужна победа над Россией, желательно руками папуасов (и жизнями их же)
      1. Федор Соколов
        Федор Соколов Сегодня, 08:37
        0
        Возможно и так! Но согласитесь, если украинцам при западной поддержке удастся блокировать Крым, отрезав сухопутный коридор и уничтожив мост это будет страшный имиджевый удар для России, который может вызвать и внутреннюю политическую нестабильность внутри страны. Надеюсь наше высшее военно-политическое руководство хорошо это понимает и трезво оценивает риски.
        1. стар
          стар Сегодня, 08:58
          0
          Тут возможна и обратная ситуация: когда СВО превратится в войну, с ударами по местам скопления участников 95 квартала и изменением идеи денацификации Украины на «вставай страна огромная».
          Что касается имиджа России в глазах остального Мира, то на этот имидж в глазах Запада мы повлиять не можем, а для имиджа в глазах всех остальных мы должны победить. Любой ценой. Хоть с применением ТЯО, хоть без.