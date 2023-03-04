Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем не согласовывал… Думаю, нас бы просто уничтожили

Террористический акт в виде диверсионного рейда в Климовский район Брянской области был согласован с руководством и спецслужбами Украины. Об этом рассказал Financial Times неонацист Денис Никитин (Капустин), который осуществлял непосредственное руководство нападением.Исполнителями рейда были боевики т.н. «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Но нет никаких сомнений, и это подтверждает публикация в западной прессе, что они действовали с разрешения и одобрения киевского режима.- цитирует слова Никитина Financial Times.Западное издание называет выходца из России Никитина (Капустина) «печально известным экстремистом» и рассказывает, что он связан с ультраправыми группировками в Европе, включая Германию и Францию. Еще несколько лет назад он Никитин организовывал бойцовские турниры и в Европе, с участием местных неонацистов.Но не менее очевидны для нас и его связи с украинскими спецслужбами. Главное управление разведки Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины явно не могли бы обойти вниманием такого персонажа.Интересно, что официальный Киев до сих пор отрицает причастность к рейду, чтобы не бросать тень на западных покровителей. Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что теракт устроили некие «российские партизаны».Чтобы представить нападение самодеятельностью «партизан», киевский режим даже достал Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, заочно арестован) – одиозного бывшего депутата Госдумы, который дал уже несколько комментариев украинской прессе, в которых рассказывал о «сопротивлении в России».