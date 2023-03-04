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В интервью британской прессе главарь группировки напавшей на Брянскую область признал согласованность акции с украинскими властями

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В интервью британской прессе главарь группировки напавшей на Брянскую область признал согласованность акции с украинскими властями

Террористический акт в виде диверсионного рейда в Климовский район Брянской области был согласован с руководством и спецслужбами Украины. Об этом рассказал Financial Times неонацист Денис Никитин (Капустин), который осуществлял непосредственное руководство нападением.


Исполнителями рейда были боевики т.н. «Русского добровольческого корпуса» (запрещен в РФ как террористическая организация). Но нет никаких сомнений, и это подтверждает публикация в западной прессе, что они действовали с разрешения и одобрения киевского режима.

Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем не согласовывал… Думаю, нас бы просто уничтожили

- цитирует слова Никитина Financial Times.

Западное издание называет выходца из России Никитина (Капустина) «печально известным экстремистом» и рассказывает, что он связан с ультраправыми группировками в Европе, включая Германию и Францию. Еще несколько лет назад он Никитин организовывал бойцовские турниры и в Европе, с участием местных неонацистов.

Но не менее очевидны для нас и его связи с украинскими спецслужбами. Главное управление разведки Министерства обороны Украины или Служба безопасности Украины явно не могли бы обойти вниманием такого персонажа.

Интересно, что официальный Киев до сих пор отрицает причастность к рейду, чтобы не бросать тень на западных покровителей. Например, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждал, что теракт устроили некие «российские партизаны».

Чтобы представить нападение самодеятельностью «партизан», киевский режим даже достал Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом, заочно арестован) – одиозного бывшего депутата Госдумы, который дал уже несколько комментариев украинской прессе, в которых рассказывал о «сопротивлении в России».
Автор:
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26 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 08:08
    +3
    Не помогло "умышленное выдавливание" и мощный артиллерийский удар. Жив
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:17
      +7
      Меня интересует другое.Когда начнут ликвидировать(любым способом)этих скотов.Дома,в кабаке(оптом),на отдыхе итд..Сколько спецслужбам можно жевать сопли?
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 08:24
      +6
      В новостях говорили что выдавили и обстреляли Градом предполагаемый район! Предполагаемый! Лупили наугад! Лишь бы отчитаться. Гаишники после рейда ночью водителей проверяли. Видимо поступила команда напрячься. Одна показуха. Нет Судоплатовых! Пригожин вроде модернизировал ледоруб до кувалды. Но сил у него маловато. Не долетят кувалды до нужных адресатов! Пора Иосифу Виссарионовичу вставать!
    3. Max2022
      Max2022 Сегодня, 08:31
      0
      Так он же руководил, что участвовал не пишут. Хотя организовать доп зачистку, чтоб не повадно было, в стиле Израиля не помешает, да и у нас опыт а-ля с Хатабом есть.
    4. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:38
      0
      и не помогло бы,только если знали где их ждать.
      границу на карте хотя бы гугла гляньте. от границы до любой ближайшей деревни (в обе стороны) километр-два
  2. Konnick
    Konnick Сегодня, 08:10
    +2
    Так наши "росгвардейцы" упустили всех? А пограничники туда и обратно пропустили?
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:23
      +1
      Росгвардейцы еще удачно отделались.Живы остались,после наезда на установленную мину
    2. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:30
      0
      Угу. И туда и обратно пропустили, и с салютом артой проводили.... am

      Валить их надо было.
  3. фа2998
    фа2998 Сегодня, 08:13
    +4
    Ну если оставим эмоции и маты,останется сухой вывод--границу России прошли НЕПРОФЕСИИОНАЛЬНЫЕ военные.Можно сказать ополчение,любители.В количестве усиленного взвода.Думаю для кадровой ДРГ граница открыта настежь.
    А граница протяженная,чем будем прикрывать? hi
    1. Степан S
      Степан S Сегодня, 08:20
      -7
      А граница протяженная,чем будем прикрывать?

      Можно ваш диван использовать для прикрытия - боевой диван прикрытия границы. Без всеобщей мобилизации никакого прикоытия не будет - людей не хватает везде. А мобилизацию проводить нельзя, пока нельзя.
    2. AMG
      AMG Сегодня, 08:20
      +3
      Только пограничными войсками, которые нужно создавать заново.
    3. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 08:21
      0
      Хочу отметить.В их составе был бывший пограничник.А что мы хотим?Пограничных Войск КГБ больше нет.Есть техсредства ,да редкие патрули
    4. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 08:23
      +2
      С чего вы взяли что любители? Самое главное спланировали операцию профи. Нашли наименее охраняемых участок с близким расположением населённых пунктов и удобными скрытыми путями подхода-отхода. Быстро заскочили, навели шуму, пиар, и отскочили оставив кучу "замаскированных" подарков. Рассчитывая, что сейчас поисковые группы сломя голову за ними побегут. Пиар удался, наших бойцов выбить не удалось.
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 08:26
        +2
        Отмечу-этот "пиар"по-Вашему стоил жизни двух гражданских,раненных детей и росгвардейцев
  4. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:18
    +2
    Очередной пробный шар в сторону руководства РФ. В начале Украина не причастна, затем все-таки косвенно причастна по признаниям Капустина. А в ответ "выдавливание", а не полная ликвидация банды. Скоро и бандитские нападения на Россииские города и села станут нормой с очердными красными линиями и озабоченностями.
    1. ГИС
      ГИС Сегодня, 08:34
      -1
      во первых посмотрите на карту
      во вторых времени на "уничтожение " было крайне мало.
      это все мое личное мнение, но к такому выводу придет любой.
      всю границу закрыть нельзя...остается только "дожимать" на всей территории бывшей УССР
      хаять и плеваться в пограничников не надо- они делают свою работу
      там на любом участке "тонко"
  5. Plantagenet
    Plantagenet Сегодня, 08:22
    0
    Так их вроде из пушек расстреляли? Что бы так сказать и следов не осталось. what
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:29
      +3
      Цитата: Plantagenet
      Так их вроде из пушек расстреляли?

      Конашенков сказал?
      hi
  6. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 08:29
    0
    В Брянской области зондеркоманды гонялись за партизанами до конца оккупации а вы хотите чтоб пограничники грубо говоря 1 на10км что то удержали.Теробороне оружие давать боятся на срочников надежды мало,уж извините солдат не тот пошел с нынешними сроканами Грозный брать крайне не рекомендуется,росгвардии мало,опять же сокращение оперативных частей все кто умеет что то в бою ,мобики основная масса вообще непонятно где и как.Нормальный русский бардак!Шумел сурово Брянский лес.
  7. Федор Рашкин
    Федор Рашкин Сегодня, 08:30
    +3
    Круто. Сопротивление в России из Киева...
    Пришли "освободители".
    Людей постреляли и подстанцию взорвали...
    И от кого освобождать то???
    Себя от дури в башке освободили бы
    1. Tma197725
      Tma197725 Сегодня, 08:35
      0
      От дури их освободит пилюля5.45 а лучще7.62 Ну а уж если компетентные медики не могут то кувалда добровольных ветеринаров
  8. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 08:31
    -1
    согласованность акции с украинскими властями

    Не смешите мои берцы ! Все согласовано было с пентагоном ,впрочем,как и захват школы в Беслане и прочии терракты
    Шаблоны стандартные и чьи ушки торчат видно сразу ..Ждем еще более чудовищные провокации..Россию не запугать,мы пуганные уже и не раз за свою многострадальную историю ..ВВП давай жестче действуй ,народ устал и злой
  9. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:32
    +2
    Какая бы не была иностранная спецслужба планирующая масштабный прорыв границы она заведомо не знает всех технических возможностей в охране нашей границы, данный факт только подтверждает болтовню и очковтирательство людей ответственных за охрану границы. Даже если банда прорывается всегда обязан быть план по ее отсечению и уничтожению и заявлять что ее выдавливают это "курам на смех", они спокойно ушли и без потерь. Согласен с мнением, что это была разведка боем и стоит ожидать более серьезной провокации, тем более дело к лету, а там зеленка пойдет и под каждым кустом тепло.
    1. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 08:52
      0
      Правильно было бы формирование и вооружение народных ополчений (тероборона) во главе с опытными инстуркторами с опытом борьбы с бандформированиями. Стрелоков предлагал свои услуги в этой области. Можно было бы и вооружить население в приграничных раионах выдав им те же мосинки и ППШ на худой конец. Но власть, по-видимому, боится свой народ с оружием больше чем ВСУ.
  10. cniza
    cniza Сегодня, 08:46
    0
    Западное издание называет выходца из России Никитина (Капустина) «печально известным экстремистом»


    Угу , скоро вам всем будет большая печалька...
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:50
    0
    Да понятно что западные друзья заранее прощупали на предмет слабых мест в обороне и по указке и проторенной дорожке отправили в безопасный рейд уже укропов, не исключено что и сдали место сбора после рейда для утилизации группы.Медийная картинка есть, боевой дух укреплен удачным рейдом, ненависть русских усилена как и посрамлены их силовики допустившие проникновение, плюс чтоб не болтали об наводке друзей утилизирован отряд, лепота.