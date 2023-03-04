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Бывший начальник военной разведки Чехии назвал тактику ВС РФ максимально опасной для ВСУ

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Бывший начальник военной разведки Чехии назвал тактику ВС РФ максимально опасной для ВСУ

Вооруженные силы Российской Федерации используют максимально опасную для украинских формирований тактику. Об этом рассказал в интервью изданию Parlamentní listy бывший начальник военной разведки Чехии генерал Андор Шандор.


По утверждению военного эксперта, российская армия посредством непрекращающихся артиллерийских обстрелов заставляет украинские формирования, во-первых, нести максимальные потери, а во-вторых, постоянно находиться в напряжении и расходовать свои боеприпасы.

Запад передает военную технику ВСУ с большим опозданием. Покрыть все потребности украинских формирований в вооружении и боеприпасах западные страны также не могут. У них просто нет такого количества снарядов и патронов, которое требуется украинской армии для ежедневных боев, подчеркнул чешский генерал.

Бывший начальник чешской военной разведки заявил, что в стратегическом отношении киевский режим уже проиграл в вооруженном конфликте с Россией. Интересно, что ранее генерал рассказывал об ограниченности возможностей и запасов западных государств в плане поддержки киевского режима вооружениями и боеприпасами.

Подобные заявления зарубежных военных экспертов явно идут вразрез с амбициозными выступлениями президента Украины Владимира Зеленского и его ближайших соратников. Но зато они как раз и объясняют постоянные промедления Запада с поставкой оружия, в том числе историю с обещанными Украине танками, которые, как оказалось, в большинстве своем сразу передать невозможно.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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9 комментариев
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  1. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 08:32
    -2
    Насколько мне известно, к примеру из телеграм Ходаковского, у 5ас такая же проблема со снарядами.
    1. Andy_nsk
      Andy_nsk Сегодня, 08:44
      +3
      Насколько мне известно, к примеру из телеграм Ходаковского, у 5ас такая же проблема со снарядами.

      Насколько мне известно, на каждый снаряд от окраины с нашей стороны прилетает несколько снарядов, и если раньше отношение было 1:10, то теперь из-за поставок с запада отношение не столь контрастное, тем не менее, оно в пользу нашей армии. А то, что боеприпасов всегда мало - это понятно, также, как понятно и то, что бесконечно увеличивать количество выстрелов невозможно - тогда встанет вопрос о износе орудий. Как выход - увеличение доли высокоточных боеприпасов. И я надеюсь, что ВПК решает существующие проблемы, выявленные в ходе СВО.
      1. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 08:59
        0

        Andy_nsk (Андрей)
        Сегодня, 08:44
        ... А то, что боеприпасов всегда мало - это понятно, также, как понятно и то, что бесконечно увеличивать количество выстрелов невозможно - тогда встанет вопрос о износе орудий. ..
        Да, судя по скуляжу их артиллеристов, в ненужной стволы идут на износ весьма быстро.
  2. Михаил Драбкин
    Михаил Драбкин Сегодня, 08:33
    0
    Серьезно воспринимать мнения генералов НАТО - не понимать что это часть информационной борьбы. Особенно насчет «…максимально опасной для ВСУ тактики…»
    1. Чеширский
      Чеширский Сегодня, 08:38
      -2
      Цитата: Михаил Драбкин
      Серьезно воспринимать мнения генералов НАТО - не понимать что это часть информационной борьбы. Особенно насчет самой опасной для ВСК тактики.

      Опасная тактика должна принести нам плоды в виде освобожденных НП. В противном случае это просто бла-бла-бла.
      hi
  3. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:40
    0
    Чтот не верится в их слезы крокодильи. Так и читается между строк-блииин да это мы с украми вас в хвост и гриву иметь должны а не вы нас.
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:44
    0
    в стратегическом отношении киевский режим уже проиграл в вооруженном конфликте с Россией
    И тут же сетует, что западное оружие и б/п приходят с опозданием. А значит прямой намек на то, что европейцам необходимо быстрее шевелится снабжая Украину. Но тогда возникает закономерный вопрос, а зачем ускоряться себе во вред если ВСУ уже стратегически проиграли? Но Европа это не усвоит, т.к. в данном конфликте действует совершенно иррационально, поставив на карту все - от своей экономики до жизни своих граждан.
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 08:48
    0
    Это из серии: рассказы Капитана Очевидность; понятно же, что логистика на стороне РФ.
  6. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:55
    0
    Интересно, что ранее генерал рассказывал об ограниченности возможностей и запасов западных государств в плане поддержки киевского режима вооружениями и боеприпасами.
    Бесспорно, есть там на западе, трезвомыслящие головы. В основно бывшие, да отставные. Но, ничего они не решают.