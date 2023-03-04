Военное обозрение
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Financial Times: Киев просит у ЕС поставлять 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

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Financial Times: Киев просит у ЕС поставлять 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Несмотря на то что западное оружие идёт во всё больших количествах на Украину, Киев требует больше и больше.


Как пишет газета Financial Times, Киев просит Евросоюз, чтобы он обеспечивал ежемесячные поставки артиллерийских снарядов в количестве 250 тысяч единиц. Издание ссылается на письмо главы Минобороны Украины Резникова своим коллегам из стран ЕС.

Согласно информации газеты, в письме Резников объясняет необходимость такого количества снарядов нуждами фронта для успешного решения боевых задач. При этом, по словам украинского министра обороны, 250 тысяч снарядов – это лишь 60% от полного боекомплекта, необходимого ВСУ ежемесячно – около 355 тысяч снарядов.

Резников заявляет, что на данный момент украинские войска значительно уступают по количеству используемых снарядов российским военным. По его словам, ВСУ применяет только четверть от применяемых ВС России снарядов. В месяц украинская сторона тратит в среднем 110 тысяч снарядов, отметил министр.

Страны Евросоюза уже и так бьют тревогу из-за опустошения своих оружейных складов и снижение обороноспособности. В Брюсселе считают, что удовлетворение растущих запросов Киева потребует перехода оборонной индустрии ЕС к «экономике военного времени».
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Использованы фотографии:
Официальный сайт ДНР
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7 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:41
    0
    Блин, куда все катится? Ставки все выше и выше. Неужели они рассчитывают победить? Или все это только для больших потер?
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 08:47
      +1
      На последней встрече Зеленского с президентом Литвы, когда прибалт сказал про "восстановление территориальной целостности Украины и наказания России", Зеля не выдержал и заржал.
    2. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:47
      +1
      Всегда задаю вопрос, а как такое количество снарядов попадает на передовую к ВСУ? Конашенков постоянно заверяет о полном господстве ВКС России и артиллерии, ну ладно допустим была инфа, что в хлебных машинах и скорых затаривают, но ведь там много не увезешь. Опять же ну привезли на передовую, так должен быть центральный пункт складирования для распределения по подразделениям, его то почему нельзя отследить если вагоны и машины ежедневно туда курсируют ?
      1. Ghost1
        Ghost1 Сегодня, 09:03
        0
        Какое господство, если ПВО не подавленно. Оружие идёт с западной части Украины, туда вроде как уже редко прилетает. Ну вот имеем что имеем. Видимо сил и средств не хвает всё уничтожать до подхода на передовую, да и враг маскирует всё.
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 08:52
    0

    Страны Евросоюза уже и так бьют тревогу из-за опустошения своих оружейных складов и снижение обороноспособности.
    Плохо "бьют". laughing Да, и аппетит растёт в ненужной постоянно. Проще удавить такое недоразумение как 404, чем кормить).
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    0
    Киев требует больше и больше
    К нажитым украинскими политиками, чиновниками и военными за период конфликта миллионам-миллиардам хочется перед побегом из страны добавить еще. Просили, просят и будут просить продолжая доить Запад, как доярка-ударница.
    250 тысяч снарядов (в месяц) – это лишь 60%
    К примеру: дадут 500 тысяч через день будут просить 700, т.к. такая натура.
  4. Александр Саленко
    Александр Саленко Сегодня, 09:04
    0
    А Резников, как министр обороны, понимает что калибры немного разные у украинских орудий советского тоталитарного прошлого и у натовских калибров? Основной артиллерийский парк. 152, 122-мм