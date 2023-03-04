Financial Times: Киев просит у ЕС поставлять 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц

Несмотря на то что западное оружие идёт во всё больших количествах на Украину, Киев требует больше и больше.
Как пишет газета Financial Times, Киев просит Евросоюз, чтобы он обеспечивал ежемесячные поставки артиллерийских снарядов в количестве 250 тысяч единиц. Издание ссылается на письмо главы Минобороны Украины Резникова своим коллегам из стран ЕС.
Согласно информации газеты, в письме Резников объясняет необходимость такого количества снарядов нуждами фронта для успешного решения боевых задач. При этом, по словам украинского министра обороны, 250 тысяч снарядов – это лишь 60% от полного боекомплекта, необходимого ВСУ ежемесячно – около 355 тысяч снарядов.
Резников заявляет, что на данный момент украинские войска значительно уступают по количеству используемых снарядов российским военным. По его словам, ВСУ применяет только четверть от применяемых ВС России снарядов. В месяц украинская сторона тратит в среднем 110 тысяч снарядов, отметил министр.
Страны Евросоюза уже и так бьют тревогу из-за опустошения своих оружейных складов и снижение обороноспособности. В Брюсселе считают, что удовлетворение растущих запросов Киева потребует перехода оборонной индустрии ЕС к «экономике военного времени».