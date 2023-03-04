Перенесший операцию президент США Байден договорился с канцлером ФРГ продолжать антироссийские санкции

США и Германия будут продолжать политику санкций против России столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.Американский президент и глава немецкого правительства встречались в пятницу в Белом доме. Главной темой переговоров двух лидеров была ситуация на Украине. Байден и Шольц обсудили предоставление киевскому режиму дополнительной военной, экономической, политической помощи, а также «солидарность» с украинским «народом» (то бишь, режимом).По вопросу антироссийских санкций Байден и Шольц пришли к выводу, что они будут продолжаться «столь долго, сколько необходимо». Отказываться от санкционной политики США и Германия не собираются, хотя для немецкой экономики санкции против России губительны. Но Шольц превратил Германию в полностью лишенного политической самостоятельности сателлита США. Сейчас уже обсуждается вопрос о переносе производств немецкой военной промышленности в США, что ударит и по рабочим местам в самой Германии.Кстати, совсем недавно Джо Байден перенес операцию по удалению новообразования базальноклеточной карциномы на его коже. Об этом пресса узнала из заключения лечащего врача главы Белого дома Кевина О’Коннора. Ничего удивительного здесь нет: Байдену идет 81-й год, а состояние его физического и психического здоровья понятно всем, кто хоть раз смотрел видеокадры выступлений американского президента.Поэтому желание Байдена проводить антироссийскую политику «столь долго, сколько необходимо», может не совпасть с его собственными жизненными возможностями. Итога противостояния США и России на Украине нынешний глава Белого дома может и не увидеть.