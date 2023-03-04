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Перенесший операцию президент США Байден договорился с канцлером ФРГ продолжать антироссийские санкции

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Перенесший операцию президент США Байден договорился с канцлером ФРГ продолжать антироссийские санкции

США и Германия будут продолжать политику санкций против России столько, сколько потребуется. Об этом сообщается в совместном заявлении, принятом по итогам встречи президента США Джо Байдена и канцлера ФРГ Олафа Шольца.


Американский президент и глава немецкого правительства встречались в пятницу в Белом доме. Главной темой переговоров двух лидеров была ситуация на Украине. Байден и Шольц обсудили предоставление киевскому режиму дополнительной военной, экономической, политической помощи, а также «солидарность» с украинским «народом» (то бишь, режимом).

По вопросу антироссийских санкций Байден и Шольц пришли к выводу, что они будут продолжаться «столь долго, сколько необходимо». Отказываться от санкционной политики США и Германия не собираются, хотя для немецкой экономики санкции против России губительны. Но Шольц превратил Германию в полностью лишенного политической самостоятельности сателлита США. Сейчас уже обсуждается вопрос о переносе производств немецкой военной промышленности в США, что ударит и по рабочим местам в самой Германии.

Кстати, совсем недавно Джо Байден перенес операцию по удалению новообразования базальноклеточной карциномы на его коже. Об этом пресса узнала из заключения лечащего врача главы Белого дома Кевина О’Коннора. Ничего удивительного здесь нет: Байдену идет 81-й год, а состояние его физического и психического здоровья понятно всем, кто хоть раз смотрел видеокадры выступлений американского президента.

Поэтому желание Байдена проводить антироссийскую политику «столь долго, сколько необходимо», может не совпасть с его собственными жизненными возможностями. Итога противостояния США и России на Украине нынешний глава Белого дома может и не увидеть.
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7 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:45
    +1
    Название статьи очень интересное. Дальше ничего не нужно было и писать laughing прям как в телешоу "однажды в России"
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 08:58
      +1
      Цитата: Аргон
      Название статьи очень интересное. Дальше ничего не нужно было и писать laughing прям как в телешоу "однажды в России"

      Байдену уже пора лоботомию делать ,а Шольцу ...
      Меня уже от слова санкции подташнивать начинает ..Не удивлюсь ,если в конечном счете Байден сам на себя санкции наложит )))
  2. Dizel200
    Dizel200 Сегодня, 08:52
    +1
    Интересно,а когда Байден отправиться в ад,закончится весь этот бардак в мире.
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 09:00
      +1
      С чего вдруг? Таких как он пруд пруди, в т.ч. при власти.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:04
      0
      Цитата: Dizel200
      Интересно,а когда Байден отправиться в ад,закончится весь этот бардак в мире.

      Пусть дольше живет ,а то придет какой-нибудь поумней ...США валить будем и отомстим им за развал СССР и т.д.
  3. Elektric
    Elektric Сегодня, 09:02
    0
    Нарезали новых извилин? Старые покрошились от падений?
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:02
    0
    Для того, чтобы обсудить ситуацию на Украине и санкции против России Байден вызвал Шольца к себе? Не верю! Это можно было обсудить и по телефону. Некоторые политические эксперты, в т.ч. немецкие предполагают, что разговор шел о немецких танках, поставка которых в заявленных ранее количествах вдруг наткнулась на проблемы после того, как американцы отказались поставлять "Абрамсы". Немецкие эксперты считают (ехидно улыбаясь), что Шольц не воспользуется ситуацией и не поинтересуется у Байдена по какой причине его - целого канцлера американский президент развел, как последнего лоха.