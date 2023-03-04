Военное обозрение
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В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

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В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

По Украине вновь начали объявлять воздушную тревогу. Это осуществляется уже практически ежедневно. Причём для того, чтобы раздался звук сирен, достаточно с аэродрома в Белоруссии взлететь, например, МиГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»). Каждый раз на Украине считают, что следом за таким взлётом может состояться удар по одному из важнейших для Украины объектов.


По состоянию на текущий момент объявление воздушной тревоги осуществлено в северо-восточных областях, подконтрольных киевскому режиму. Это Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. На днях были нанесены удары по объектам противника в Николаевской области.

Тем временем подтверждается информация об освобождении бойцами «Вагнера» всё новых и новых кварталов и объектов в Артёмовске.

Например, стало известно о взятии под контроль обширной территории местного мясокомбината (предприятие «Тавр»). Российские бойцы ведут наступательные действия в районе, носящем название «Самолёт». За этот район с особой силой держится противник, осознавая, что, потеряв его, может лишиться последнего для себя выхода из города. И пока этим выходом является дорога Часов Яр, но и она активно простреливается нашими войсками, включая артиллерию. Авиация так же наносит удары по противнику при его попытках подвезти к Артёмовску подкрепление.
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3 комментария
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 08:51
    0
    Воспитательные процессы идут полным ходом ! Уже не скачут и не галдят про гиляку ..хе хе
    Понимать начали "За ШО их!"
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 08:51
    0
    Наверное за время с начала СВО , должны были уже понимать ,что смысла нет в этих "тревогах". Военные то в курсе и так, а по населению мы не бьём. Получается они кошмарят свое же население.
  3. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:56
    0
    Не серьезно все это, взлетели попугали. Скажите лучше когда военно-политическое руководство Украины будет уничтожено ? Что за странные обязательства не трогать Зеленского ? Зачем он нужен ? Генштаб ВСУ работает и принимает военных советников НАТО, что за благородство ?