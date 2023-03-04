В ряде областей Украины вновь объявлена воздушная тревога

По Украине вновь начали объявлять воздушную тревогу. Это осуществляется уже практически ежедневно. Причём для того, чтобы раздался звук сирен, достаточно с аэродрома в Белоруссии взлететь, например, МиГ-31К (гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал»). Каждый раз на Украине считают, что следом за таким взлётом может состояться удар по одному из важнейших для Украины объектов.
По состоянию на текущий момент объявление воздушной тревоги осуществлено в северо-восточных областях, подконтрольных киевскому режиму. Это Харьковская, Полтавская и Днепропетровская области. На днях были нанесены удары по объектам противника в Николаевской области.
Тем временем подтверждается информация об освобождении бойцами «Вагнера» всё новых и новых кварталов и объектов в Артёмовске.
Например, стало известно о взятии под контроль обширной территории местного мясокомбината (предприятие «Тавр»). Российские бойцы ведут наступательные действия в районе, носящем название «Самолёт». За этот район с особой силой держится противник, осознавая, что, потеряв его, может лишиться последнего для себя выхода из города. И пока этим выходом является дорога Часов Яр, но и она активно простреливается нашими войсками, включая артиллерию. Авиация так же наносит удары по противнику при его попытках подвезти к Артёмовску подкрепление.