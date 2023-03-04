Американский конгрессмен рассказал о якобы согласии Азербайджана на использование его баз для действий Израиля против Ирана

Власти Азербайджана якобы дали согласие Израилю на предоставление своих военных баз для атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил конгрессмен США Эллиот Энгель.Разумеется, никаких официальных подтверждений заявления американского конгрессмена от азербайджанских или израильских властей не поступало. Энгель, тем не менее, утверждает, что подобные договоренности были достигнуты еще несколько месяцев назад.Израильские власти планируют использовать азербайджанскую территорию для атак против Ирана в случае дальнейшего обострения отношений с исламской республикой. Теоретически удивительного в этом мало: о тесном сотрудничестве Баку с Тель-Авивом, в том числе и в военно-технической сфере, известно давно.У Ирана есть определенные поводы для беспокойства относительно расширения израильско-азербайджанского военного сотрудничества. Однако до ударов по иранской территории с азербайджанских баз вряд ли дойдет. В конце концов, Израиль от Азербайджана относительно далеко, а Иран с ним граничит, да и Россия еще сохраняет влияние на Баку. Наконец, Турция также не будет обрадована подобными действиями своих азербайджанских партнеров. Да и, если на то пошло, силовые возможности Азербайджана и Ирана все же несопоставимы, с явным преобладанием иранской стороны.Поэтому, скорее всего, заявление американского конгрессмена носит провокационный характер и направлено на дальнейшую дестабилизацию обстановки и в без того проблемном регионе. Это лишь подчеркивает опасность, исходящую от США практически для всех стран мира, во всех уголках планеты.