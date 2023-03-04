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Американский конгрессмен рассказал о якобы согласии Азербайджана на использование его баз для действий Израиля против Ирана

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Американский конгрессмен рассказал о якобы согласии Азербайджана на использование его баз для действий Израиля против Ирана

Власти Азербайджана якобы дали согласие Израилю на предоставление своих военных баз для атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил конгрессмен США Эллиот Энгель.


Разумеется, никаких официальных подтверждений заявления американского конгрессмена от азербайджанских или израильских властей не поступало. Энгель, тем не менее, утверждает, что подобные договоренности были достигнуты еще несколько месяцев назад.

Израильские власти планируют использовать азербайджанскую территорию для атак против Ирана в случае дальнейшего обострения отношений с исламской республикой. Теоретически удивительного в этом мало: о тесном сотрудничестве Баку с Тель-Авивом, в том числе и в военно-технической сфере, известно давно.

У Ирана есть определенные поводы для беспокойства относительно расширения израильско-азербайджанского военного сотрудничества. Однако до ударов по иранской территории с азербайджанских баз вряд ли дойдет. В конце концов, Израиль от Азербайджана относительно далеко, а Иран с ним граничит, да и Россия еще сохраняет влияние на Баку. Наконец, Турция также не будет обрадована подобными действиями своих азербайджанских партнеров. Да и, если на то пошло, силовые возможности Азербайджана и Ирана все же несопоставимы, с явным преобладанием иранской стороны.

Поэтому, скорее всего, заявление американского конгрессмена носит провокационный характер и направлено на дальнейшую дестабилизацию обстановки и в без того проблемном регионе. Это лишь подчеркивает опасность, исходящую от США практически для всех стран мира, во всех уголках планеты.
Автор:
Использованы фотографии:
Министерство обороны Азербайджана
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29 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 09:09
    -3
    Вот он удар в спину .."Спасибо" Азербайджан ! Вы еще не представляете какую гадюку к себе в страну впустили ..
    Пора бы России рынки прошерстить и т.д.
    1. р_у_с_с_к_и_й
      р_у_с_с_к_и_й Сегодня, 09:20
      +6
      Ну, подождите вы)
      Это всего лишь заявление американского конгрессмена. А верить таким заявлениям - себя не уважать. Просто в очередной раз дестабилизируют обстановку, вряд ли так и будет. Но вот то, что мы теряем влияние на Азербайджан и там все больше влияние Турции - это факт.
      Честно говоря, за последние 30 лет наша внешняя политика - это полное фиаско
    2. Охотовед 2
      Охотовед 2 Сегодня, 09:24
      +4
      Не нужно таких реакций основанных на явно фейковых новостях! Азербайджанцы являются второй этнической группой населения Ирана, по разным данным от 25 до 30 млн азербайджанцев. Если Азербайджан предоставит свои Базы Израилю для агрессии против Ирана… придёт писец (пушной) правительству Азербайджана за атаки фактически против этнических братьев.
      Матрасники просто воду мутят, возможно вместе с израильтянами (в чём лично Я сомневаюсь).
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:34
        +1
        Цитата: Охотовед 2
        Не нужно таких реакций основанных на явно фейковых новостях! Азербайджанцы являются второй этнической группой населения Ирана, по разным данным от 25 до 30 млн азербайджанцев. Если Азербайджан предоставит свои Базы Израилю для агрессии против Ирана… придёт писец (пушной) правительству Азербайджана за атаки фактически против этнических братьев.
        Матрасники просто воду мутят, возможно вместе с израильтянами (в чём лично Я сомневаюсь).

        Ну понятно ,что фейк ,но дыма без огня не бывает Алексей !
        Зато об Израиле поговорим ..))) Они сейчас подтянутся ..
        Израиль ведь оружием технологичным накачивал Алиева ,в надежде на конфронтацию с Ираном ? И они победили Армению ..Теперь пора платить по счетам хе хе
  2. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 09:11
    +5
    что творится - некоторые мусульмане с иудеями спелись против других мусульман... что творится... negative
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:35
      +1
      Цитата: Nexcom
      что творится - некоторые мусульмане с иудеями спелись против других мусульман... что творится... negative

      Иудеи сейчас на все пойдут ,это их последний шанс выжить и сохранить израиль ..На сша надежды все меньше и меньше
    2. Аргон
      Аргон Сегодня, 09:46
      +3
      Иудеи тем и занимаются ,что стравливают всех со всеми. "Разделяй и властвуй"!
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 11:31
        0
        Цитата: Аргон
        Иудеи тем и занимаются ,что стравливают всех со всеми. "Разделяй и властвуй"!

        Они этим и живут за свою историю ..И это все направлено против России однозначно ...
  3. far diu
    far diu Сегодня, 09:16
    +2
    Что ещё раз даёт намёк на то, что Турция, Азербайджан, - сухопутная сила против Ирана в случае конфликта, а Израиль - ВВС сила против Ирана.
  4. роман66
    роман66 Сегодня, 09:16
    +1
    А что мешает Ирану в этом случае нанести ракетный удар по означенным аэродромам? У них есть чем
    1. far diu
      far diu Сегодня, 09:21
      +1
      Баланс сил мешает и дипломатическое поражение на международной арене. Ну нанесёт ракетами и что дальше? - А дальше будет настоящий конфликт, который с одной стороны будет Турция, Израиль, Азербайджан, а с другой Иран и хрен кто ему поможет.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:41
      +1
      Цитата: роман66
      А что мешает Ирану в этом случае нанести ракетный удар по означенным аэродромам? У них есть чем

      Есть ,но это конфликт с турками (членом нато ) ...
      Думаю проще России просто рынки прошерстить и жестко и т.д. Чтобы Азербайджан хорошенько подумал ,прежде чем размещать что либо ..Ну и Ирану продолжать поставки ПВО-ПРО с нашими спецами желательно и т.д.
      Падет Иран и России придется уходить из Сирии и вообще из БВ ,а на нас арабы очень надеются ,что руси их защищает и будет защищать
  5. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 09:19
    +1
    Разумеется, никаких официальных подтверждений заявления американского конгрессмена от азербайджанских или израильских властей не поступало.

    Может быть переговоры и были, но есть вероятность, что господин конгрессмен либо прибрехнул либо выдал желаемый результат за действительный. Жизнь покажет...
  6. Shket53
    Shket53 Сегодня, 09:19
    +1
    " Об этом заявил конгрессмен США Эллиот Энгель." Буагага да этот конгрессмен тот еще балабол-- сорока....ради интереса почитайте за него в инете....его кредо ...все ради хайпа
  7. Menshoff_D_V
    Menshoff_D_V Сегодня, 09:19
    +1
    Не думаю, что в Баку распылили вирус " идиотизма". Еще одна попытка США накалить военно- политическую обстановку в сфере влияния РФ. Блеф. Но нужно иметь ввиду, однако.
  8. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:21
    0
    Бабья тактика. Начинают распространять выдуманные ими же слухи с целью накалить обстановку в мире. Доиграются скоты.
  9. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:21
    +2
    Цитата: LukaNord
    Вот он удар в спину .."Спасибо" Азербайджан ! Вы еще не представляете какую гадюку к себе в страну впустили ..
    Пора бы России рынки прошерстить и т.д.

    Ну вот, один уже на эту провокацию купился.
  10. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 09:22
    +1
    Российские депутаты и чиновники не меньший бред несут но это ни у кого не вызывает никакого удивления, привыкли что ли ?? А тут американский что то заявил и понеслось .. а ведь автор статьи специально предупредил , что это скорее всего провокационное заявление но толпа уже завелась laughing
  11. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:38
    +1
    Власти Азербайджана якобы дали согласие Израилю на предоставление своих военных баз для атаки на ядерные объекты Ирана. Об этом заявил конгрессмен США Эллиот Энгель.
    Очень похоже на обычный вброс от мерикатосов. Им очень выгодно поссорить нас, Азербайджан, Иран. Заодно и с турками.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:44
      0
      Цитата: a.s.zzz888
      Очень похоже на обычный вброс от мерикатосов. Им очень выгодно поссорить нас, Азербайджан, Иран. Заодно и с турками.

      Все к ЭТОМУ идет чую... Форумчане из Израиля помнится хвастались сколько они вооружения БПЛА поставили Алиеву и наводили их со спутников натовских Ну ну
      Иран вам не по зубам евреи ,там уже Россия !!!
  12. Саша с Уралмаша
    Саша с Уралмаша Сегодня, 09:39
    +1
    Прекрасная формулировка-якобы!Можно плести вообще все!И в конце добавить,но это не точно!
  13. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:01
    +1
    Не ищи друзей далеко, а врагов близко (с) Но видимо нашлись и у "гиены Европы" свои последователи wassat
  14. vladcub
    vladcub Сегодня, 10:26
    0
    Сумливаюсь :1) БАКУ зависит от Анкары, а Турции это над, что воевать с Ираном. У них миллион "терок",, но затевать войнушку?
    2)у Израиля прекрасная авиация и они могут достать аятолу.
    3) Географически Азербайджан от Израиля тоже не не рядом, а логистика всегда остаётся самой важной в ЛЮБОЙ операции
  15. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:53
    0
    Вполне возможно, что это провокационный вброс. Азербайджану незачем наживать врага в лице Ирана, учитывая кураторство Турции, враждебные отношения с Арменией итд
  16. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:54
    0
    Как просто и незатейливо и вообще не маскируясь америка стравливает страны непраада ли. И некто не против, все молчат.
  17. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:55
    0
    Братья мусульмане так сказать, готовые друг друга поставить. Ради евреев.
    У евреев весьма сильная армия они даже женщин призывают служить.
    Сами системы Про строят, другим не дают. Будет зависеть от того сколько Россия ирану поставит С-400
    Я заметил что США нас тоже по системам ПВО весьма ограничило. Видимо у них все равно уклон на войну идет. Бизнес свой надо защищать, раз мы от вас ушли то теперь мы типа вас разрушим. Вот такой план у США по России
    Если они всем миром украине помогают то они могут составить план нападения на Россию.
    Потому что они на Украине анализируют нашу армию.
    Сейчас они может и не нападут, но гонка вооружения и наполнение складов оружием будет
  18. Vitaly Gusin
    Vitaly Gusin Сегодня, 11:00
    0
    Теоретически удивительного в этом мало: о тесном сотрудничестве Баку с Тель-Авивом, в том числе и в военно-технической сфере, известно давно.
    Автор прав, но не раскрыл до конца, по этому и разные мнения.
    Британский арабский новостной сайт Elaph со ссылкой на высокопоставленный израильский источник.
    Два израильских истребителя F-35 «постоянно дислоцированы» в Азербайджане,
    Азербайджан покупает две батареи израильской системы ПРО Arrow-3.
  19. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:15
    -1
    РФ нужно помочь Ирану присоединить Северный Азербайджан - и проблема на 100 %будет решена.


    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:37
      0
      Цитата: DefenderofTruth
      РФ нужно помочь Ирану присоединить Северный Азербайджан - и проблема на 100 %будет решена.

      Возможно об этом идут переговоры в тихую и ж\д вон уже почти построили
      Израиль рвет и мечет Пашиняну чую скоро дадут приказ атаковать Азербайджани и русскких миротворцев И начнется очередная бойня !