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ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова

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ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова

ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова. Данная информация была опубликована на сайте военного ведомства республики.


Вот что говорится в сообщении министерства обороны острова:

По состоянию на 06:00 утра (01:00 мск) было обнаружено 24 воздушных судна. С юго-западного направления в зону опознавания ПВО Тайваня вошли 12 ЛА Народно-освободительной армии Китая, а также 4 морских судна. В этой связи авиация, ВМС и наземные ЗРК приведены в состояние повышенной боевой готовности.

К летательным аппаратам НОАК относятся военные беспилотники, многоцелевые истребители и самолёт радиоэлектронной разведки, уточники в оборонном ведомстве.

Отметим, что китайские власти неоднократно выступали с резкой критикой в адрес руководства США за активное сотрудничество американских военных с Минобороны Тайваня. Пекин решительно осуждает любые поставки вооружений Тайбэю со стороны Вашингтона, поскольку, всё это грубо нарушает принцип «одного Китая». Также КНР требует прекратить эскалацию в Тайваньском проливе, вызванную участившимися в последнее время совместными американо-тайваньскими военными учениями в регионе.

Напомним, что накануне китайская газета South China Morning Post сообщила о том, что Пентагон создаёт военные союзы с некоторыми странами АТР – Японией, Филиппинами, цель которых заключается в сдерживании КНР. США давно считают эту страну «угрозой своей национальной безопасности».
Автор:
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16 комментариев
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  1. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 09:23
    +1
    ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова
    Проверка на вшивость ?
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 09:33
      +1

      Uncle Lee (Владимир)
      Сегодня, 09:23
      0
      ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова
      Проверка на вшивость ?
      Таки да. Чтобы не расслаблялись. wink Тем более там ходьбы)) кораблям - совсем ничего, а лёту - так совсем рядом.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:49
        +3
        Цитата: a.s.zzz888
        Таки да. Чтобы не расслаблялись. wink Тем более там ходьбы)) кораблям - совсем ничего, а лёту - так совсем рядом.

        Давай Китай действуй и России глядишь полегче будет со своими "предателями" разобраться по "братски" ..Давить нужно англосаксов по всем фронтам и чтобы согласовано ..Вон визжат и лярдами бумажек разбрасываются по всему миру ..хе хе
        1. Alex Nevs
          Alex Nevs Сегодня, 10:06
          +1
          Они довыжидаются...Пока тайвань вооружат..Где то такое уже было.
      2. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:49
        0
        Китай время от времени делает вид, что собирается напасть на Тайвань.
        А Тайвань в ответ делает вид, что способен защититься от Китая.
        Это просто такой национальный колорит.
        Посторонним не стоит на это обращать внимание.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:08
          0
          У-шуйская традиция - много размахивать руками и ногами, в целях замаскировать реальный удар, нет бы по-боксерски - двоечка раз-два и никакого волшебства
  2. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:27
    +1
    ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова. Данная информация была опубликована на сайте военного ведомства республики.
    Ну, это в общем заурядное постоянство Китая, держать в тонусе)) тайбэй. Причем на регулярной основе.
    1. Essex62
      Essex62 Сегодня, 09:38
      -6
      Четыре пароходика вышли прокатиться? Это не серьезно, не дружественному соседу показали кусочек бицепса. Нет ни какого единого Китая и не будет. Тайвань останется суверенным,кишка тонка у перерожденцев от "К"ПК.
      1. LukaNord
        LukaNord Сегодня, 09:51
        +2
        Цитата: Essex62
        Четыре пароходика вышли прокатиться? Это не серьезно, не дружественному соседу показали кусочек бицепса. Нет ни какого единого Китая и не будет. Тайвань останется суверенным,кишка тонка у перерожденцев от "К"ПК.

        Вот он первый пошел ...Мужики обратите внимание на этого bully
        1. Essex62
          Essex62 Сегодня, 10:01
          -1
          Да сколько угодно. Я своего негативного отношения к предателям псевдокоммунистам не скрываю.
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 10:32
            0
            Цитата: Essex62
            Да сколько угодно. Я своего негативного отношения к предателям псевдокоммунистам не скрываю.

            Мао Дзедун во времена Хрущева предрек крах СССР ..

            Все так и вышло по сути ..А Китай при власти КПК (ну не совсем социализм) ,но государство контролирует основу и плановая экономика вывели Китай уже в лидеры мировые !
            А мы все сдали либерам и Зюганов болтун (хотя я за КПРФ всегда голосовал ,как противодействие олигархату) А ВВП центрист и не балабол ..Он выведет Россию в мировую державу ,сломавшую хребет гегемонии англосаксов в мире .Очень трудно это все ,Сталину проще было в то время ..
            Вот такие дела в танковых дивизиях Урала и Сибири !
    2. Shket53
      Shket53 Сегодня, 09:43
      0
      Ну, это в общем заурядное постоянство Китая, держать в тонусе)) тайбэй. Причем на регулярной основе. Да вы правы Тайбэй , парни из КНР , будут на постоянке держать в тонусе .Только ( сугубо мое личное мнение ) думаю не просто от нечего делать...а есть какая то договоренность с нами ( Россией ) Янкесы сейчас вынуждены разрываться в поставках вооружения между территорией 404 и Тайбэем
  3. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:33
    0
    Это хорошо. Интересно, США на это отреагируют? И каким образом?
  4. PN
    PN Сегодня, 09:34
    +1
    Таким количеством войну не начинают. Зря панику только навели.
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:09
    +1
    Постоянные вопли Тайваня о приближающихся кораблях и самолетах КНР наводят на мысль, что Тайбэй ждет не дождется когда когда же наконец нападет Китай. И тут не грех вспомнить притчу о мальчике постоянно кричавшем волки, волки.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:37
    0
    То есть, по сути, авиация НОАК вошла из своего воздушного пространства... в СВОЁ воздушное пространство.
    А в чём тогда кипиш, а, тайванчеки?.