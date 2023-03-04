ВС Тайваня сообщили о приближающихся кораблях и самолётах армии КНР к границам острова. Данная информация была опубликована на сайте военного ведомства республики.
Вот что говорится в сообщении министерства обороны острова:
По состоянию на 06:00 утра (01:00 мск) было обнаружено 24 воздушных судна. С юго-западного направления в зону опознавания ПВО Тайваня вошли 12 ЛА Народно-освободительной армии Китая, а также 4 морских судна. В этой связи авиация, ВМС и наземные ЗРК приведены в состояние повышенной боевой готовности.
К летательным аппаратам НОАК относятся военные беспилотники, многоцелевые истребители и самолёт радиоэлектронной разведки, уточники в оборонном ведомстве.
Отметим, что китайские власти неоднократно выступали с резкой критикой в адрес руководства США за активное сотрудничество американских военных с Минобороны Тайваня. Пекин решительно осуждает любые поставки вооружений Тайбэю со стороны Вашингтона, поскольку, всё это грубо нарушает принцип «одного Китая». Также КНР требует прекратить эскалацию в Тайваньском проливе, вызванную участившимися в последнее время совместными американо-тайваньскими военными учениями в регионе.
Напомним, что накануне китайская газета South China Morning Post сообщила о том, что Пентагон создаёт военные союзы с некоторыми странами АТР – Японией, Филиппинами, цель которых заключается в сдерживании КНР. США давно считают эту страну «угрозой своей национальной безопасности».