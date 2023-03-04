Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить своё население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость

Позабытый инцидент с отравлением российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери явно был искусственно организован и подготовлен спецслужбами Великобритании для последующей обработки общественного мнения в целях конфронтации с Россией. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Великобритании.По утверждению российского дипломатического представительства, пять лет назад инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери еще мог выглядеть как единичный случай. Но сейчас все становится понятно.- утверждается в заявлении посольства.Тогда британским властям и не было нужно подлинное расследование событий в Солсбери. Главной задачей было обвинить Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Дипломатическое представительство назвало те события 2018 года «пробным шаром» в информационной кампании против России. Также в посольстве сообщили, что отправили специальную ноту в министерство иностранных дел Великобритании с требованием рассказать о том, как поживают Сергей и Юлия Скрипали, которые якобы были отравлены пять лет назад, но выжили.Инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в начале марта 2018 года, ровно пять лет назад. Мужчину и его дочь нашли без сознания возле кафе в городе Солсбери. Затем британские власти заявили, будто бы бывшего разведчика и его дочь отравили веществом «Новичок», и вскоре обвинили российскую сторону в покушении на убийство разведчика-перебежчика. От совместного расследования инцидента британская сторона отказалась.