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Посольство России: Британцы сфабриковали инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией

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Посольство России: Британцы сфабриковали инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией

Позабытый инцидент с отравлением российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери явно был искусственно организован и подготовлен спецслужбами Великобритании для последующей обработки общественного мнения в целях конфронтации с Россией. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Великобритании.


По утверждению российского дипломатического представительства, пять лет назад инцидент с отравлением Скрипаля и его дочери еще мог выглядеть как единичный случай. Но сейчас все становится понятно.

Британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить своё население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость

- утверждается в заявлении посольства.

Тогда британским властям и не было нужно подлинное расследование событий в Солсбери. Главной задачей было обвинить Россию в причастности к отравлению Скрипаля и его дочери. Дипломатическое представительство назвало те события 2018 года «пробным шаром» в информационной кампании против России. Также в посольстве сообщили, что отправили специальную ноту в министерство иностранных дел Великобритании с требованием рассказать о том, как поживают Сергей и Юлия Скрипали, которые якобы были отравлены пять лет назад, но выжили.

Инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии произошел в начале марта 2018 года, ровно пять лет назад. Мужчину и его дочь нашли без сознания возле кафе в городе Солсбери. Затем британские власти заявили, будто бы бывшего разведчика и его дочь отравили веществом «Новичок», и вскоре обвинили российскую сторону в покушении на убийство разведчика-перебежчика. От совместного расследования инцидента британская сторона отказалась.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Southbanksteve
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20 комментариев
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  1. Правдодел
    Правдодел Сегодня, 09:25
    +2
    Ничего не понятно. Что, опять всплыл предатель и его дочка?!
    1. стар
      стар Сегодня, 09:39
      +4
      Говорят, что англичане начали подготовку к войнушке в Европе не в 2022 году, а значительно раньше. Как будто кто-то в этом сомневался
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 09:57
        +1
        Единственное десятилетие, когда они хотели не уничтожить, а только пограбить Россию - 90-ые годы 20-ого века.
        Всё остальное время предпочли бы тотальный ядерный удар.
        Единственное, что их сдерживает - ответка.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 10:02
          0
          Нет, скорее, невозможность черпать недра в радиоактивно-зараженнлй стране
  2. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:25
    +4
    В этой истории только один секрет. Санкционировала ли Тереза Мэй эту провокацию или английские спецслужбы её тупо подставили?
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:50
      +1
      Цитата: Дилетант
      В этой истории только один секрет. Санкционировала ли Тереза Мэй эту провокацию или английские спецслужбы её тупо подставили?

      Ну что вы в самом деле... smile совсем недавно одна британская премьерша обещала без колебаний нажать на красную кнопочку запуска ядерных ракет на Россию.
      Тереза Мэй та еще штучка...из той же породы британских бульдогов.
  3. Самый вежливый
    Самый вежливый Сегодня, 09:27
    +4
    А кого сейчас волнует судьба Скрипалей ,ну уж точно не англичан. Скрипали свою задачу выполнили , пусть вольно или невольно и теперь российская сторона может хоть до посинения оправдываться , нужный эффект и настроение в обществе созданы.
    1. стар
      стар Сегодня, 09:42
      0
      нужный эффект и настроение в обществе созданы.

      А зачем было заходить «из-за печки»? Написали бы про углеродный след, экологию, инопланетян в конце концов и пр хрень, в которой виноваты естественно русские (в этом давно никто не сомневается) и не пришлось бы всю эту ахинею высасывать… даже не из пальца, а из дверной ручки! В МИ6 Джеймса Бонда пересмотрели?
    2. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 10:55
      0
      Россия несколько раз могла "отыграться" но по непонятной причине этого не делала. Прихватить, так любимых ещё год назад "партнёров", за "Фаберже" можно было раньше и не один раз- например давить на ООН чтобы наказать США за пробирку Пауэра и компенсировать все потери Ирака, затем вполне можно было бы исцинировать расследование и против отравления подземных вод продуктами получения сланцевой нефти, расследование против Монсанто, расследование про тщательно скрываемую ВОЗ пандемию рака, расследовать кто же создал и выпустил КОВИД-19 и ради чего это было сделано и пр. Много чего можно было бы предъявить "партнёрам", но вместо этого все силы МИДА были направлены и утилизированы в продвижении "северных потоков", в "Сирии", в попытках доказать "партнёрам" что Россия их верный и главное - "бессловесный" и зависимый союзник идущий по "европейскому пути".... Только сейчас начали читать в СМИ, что наш МИД начал обвинять западные страны в "нарушениях", "вмешательстве" и прочих "грехах"- только сейчас! А раньше- "молчал в тряпочку", что-бы "партнёры" не вытворяли против России.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:31
    +3
    Позабытый инцидент с отравлением российского разведчика-перебежчика Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери явно был искусственно организован и подготовлен спецслужбами Великобритании для последующей обработки общественного мнения в целях конфронтации с Россией. Об этом сообщает посольство Российской Федерации в Великобритании.
    В общем, для здравомыслящих, это было очевидно сразу. Интересно, живы ли они? request
    1. стар
      стар Сегодня, 09:35
      +3
      Интересно, живы ли они?

      Да кого это волнует? А вот кота жалко am
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:04
        0
        Пал заложником политических игр crying lol несёт полезной информации.
      2. a.s.zzz888
        a.s.zzz888 Сегодня, 10:17
        0
        стар (Nick)
        Сегодня, 09:35
        НОВЫЙ

        +3
        Интересно, живы ли они?

        Да кого это волнует? А вот кота жалко am
        Ну, как Вам сказать? Вариантов много, от их родственников, до соответствующих заинтересующих структур. А животное действительно жалко. И посмотрите на мою аватарку. На ней мой любимец - дикий камышовый дальневосточный кот. Удивительное существо, уверяю Вас.
  5. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:36
    +2
    Да это обычно - "англичанка гадит". Просто вспомните сколько лет этой фразе. Ни чего в нашем мире не меняется...
  6. Андрей Крутилин
    Андрей Крутилин Сегодня, 09:48
    0
    Великая Британия владычица морей
    Осталась лишь гордыня и дело Скрипалей
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 09:53
    0
    Цитата: стар
    Интересно, живы ли они?

    Да кого это волнует? А вот кота жалко am

    Там семейных хомячков британские живодеры сожгли в крематории...зооправозащитники как всегда сопят в трубочку.
  8. алексей_444
    алексей_444 Сегодня, 10:00
    0
    Мы ждали наверное когда какой нибудь Джонсон проговориться что это они отравили, как Меркель, оланды и прочие продукты жизнедеятельности человека. Пока не дождались напоминаем. От гадкой англичанки другого и не стоило ожидать, они и пароход на немецкую подлодку отправили в первой мировой войне, это почерк террористов. Бедные наши богатенькие Буратины (больше 100 тысяч) закопавшие награбленное в Англии теперь со слезами на глазах смотрят как уходит их бизнес в России к замам и прочим управляющим. Не только в России, но если чуть отвлекся в управлении своим бизнесом, это значит как с хорошей женой если не занимаешься ей, значит занимается с ней кто то другой. Путин поставил на национально ориентированную элиту, долго искал тех кто лучше себя чувствует хозяином какой нибудь области чем чем среднестатическим бесправным казнокрадом в Англии. Конечно хочется что б власти не воровали, но таких стран нет где элиты не воруют, где то называется это лоббированием, где то после чиновничества человек прыгает в члены совета директоров, это всего лишь вариации коррупции. Ну лучше вор который строит гостиницы в России чем в той же Англии.
  9. Дес
    Дес Сегодня, 10:00
    +1
    "Вы ещё за кота и морских свинок ответите!"
    Но на освещении в прессе дела отравления Скрипалей видно, как подробно отслеживают и хорошо знают наших сотрудников спецслужб. То же и с делом-телом Навального - кто, где, когда его пас, в какой должности. Всё доступно даже на территории РФ.
  10. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:21
    +1
    Время прошло, и теперь все свои провалы можно списывать на происки врага...

    Продавцы спортпитания, Сочинские допинги, 2000 армат , письма Березовского, просьбы Обамы, якобы непросьбы Януковича, расхищение гуманитарки в ЛНР, Луна к 2015, марс к 2023му, ядерный буксир, импортозамещение, мобилизации не будет, повышение ПВ не будет (это происки МВФ), изменение конституции не будет, сон чиновников на посланиях президента....
    и т.д.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:00
    0
    Британцы сфабриковали инцидент в Солсбери для подготовки к конфронтации с Россией
    И скажем честно, что достигли своей цели. Американцы с европейцами с радостью подхватили, растиражировали и направили против России эту операцию английских спецслужб. Конфронтация идет по нарастающей и мир балансирует на грани войны в первую очередь из-за англосаксов. А знаменитое "highly likely" стало английским ноу-хау в политике.