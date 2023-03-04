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По позициям противника в Авдеевке и окрестностях накануне был нанесён наиболее массированный авиаудар за последние несколько месяцев

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По позициям противника в Авдеевке и окрестностях накануне был нанесён наиболее массированный авиаудар за последние несколько месяцев

Украинский генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о положении дел на линии боевого соприкосновения. ГШ ВСУ в очередной раз сообщает о том, что значительно возросло число российских атак на украинские позиции. Одно из наиболее горячих мест на карте боевых действий – Авдеевка.


Накануне российская авиация провела масштабное огневое воздействие на позиции противника с воздуха, использовав управляемые ракеты класса «воздух-земля», авиационные бомбы, неуправляемые реактивные снаряды для поражения целого ряда целей.

Авианалёт на позиции противника в Авдеевке накануне оказался наиболее массированным за последние несколько месяцев. После нанесения десятков ударов с воздуха использовались беспилотники ВС РФ, которые позволили уточнить места активности украинских войск в Авдеевке и окрестностях, после чего по этим местам был открыть огонь ещё и из различных средств артиллерии.

Украинский генеральный штаб традиционно пишет об «отражении атак». При этом непонятно, в чём заключается отражение атаки, когда в результате авиационных и артиллерийских ударов было уничтожено не менее 4 опорных пунктов противника, несколько позиций на господствующих высотах и до 380 украинских военнослужащих.

По некоторым данным, в отношении наиболее укреплённых позиций ВСУ в Авдеевке и окрестностях применялись в том числе бетонобойные авиационные бомбы, способные пробивать несколько метров укрепления в глубину.
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12 комментариев
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  1. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 09:52
    -8
    Мер Енакиево сказал что всё-таки отражение было(((
    1. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 09:56
      0
      Цитата: Жан Батист
      Мер Енакиево сказал что всё-таки отражение было(((

      Там говорят дружественный огонь был. what
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 09:57
      +2
      По позициям противника в Авдеевке и окрестностях накануне был нанесён

      Эту Авдеевку вообще нужно было сразу снести к чертям ..
      Оттуда обстрелы Донецка велись и ведутся ..А мы все жалеем ,как бы бандеровцев слишком много не убить и чтобы запад не завыл ..
      А про детей сотни убитых ,уже подзабыли..? Там уже целая "алея ангелов " есть убитых артой укронацистов .Фото блокируют и затирают ,так как интер под контролем англосаксов и К
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 10:00
        +4
        Неужели ГШ заглядывает на ВО? Вот неделю назад я писал про Авдеевку. Прям бальзам на душу
    3. Rage66
      Rage66 Сегодня, 10:01
      +5
      Ты спалился на слове МЕР.
      Русские так не пишут yes
      1. solar
        solar Сегодня, 10:49
        +1
        После того как ЕГЭ ввели, как угодно стали писать. Уже и автоматическая проверка правописания не всегда помогает, словари теряются- что хотел написать писавший?
  2. Илия
    Илия Сегодня, 09:55
    +3
    Накануне российская авиация провела масштабное огневое воздействие на позиции противника с воздуха,..
    Вот и славненько! Возможно расчищают путь матушке-пехоте, вернее штурмовым группам. Или отвлекающий удар, что также не исключено.
  3. роман66
    роман66 Сегодня, 10:11
    +1
    в том числе бетонобойные авиационные бомбы

    Так есть у украинцев ПВО или нет???
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 11:37
      0
      А вы найдите на карте эту Авдеевку. Ее если что с 24 февраля 22 года штурмуют. Вполне возможно вчерашний Су-34 как раз работал бомбами с гаражным обвесом планирования, ибо его с большой высоты сняли. Как раз сбрасывать можно со своей территории, даже и чугун по идее можно со своей вне досягаемости Ос-Стрел-мелочи.
  4. Deadушка
    Deadушка Сегодня, 10:12
    0
    Обстрелы это хорошо но, кому интересно про потерю-захват нашей техники(уже когда-то писал о раритетах):

    грамотные обзоры без мата, ругани, ненависти.
  5. polinet
    polinet Сегодня, 10:25
    0
    Цитата: Аргон
    Неужели ГШ заглядывает на ВО? Вот неделю назад я писал про Авдеевку. Прям бальзам на душу

    Всё начинается ускорятся.
  6. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 10:49
    0
    ну наконец то стали не по столбам с проводами бить, а по врагу