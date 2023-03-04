По позициям противника в Авдеевке и окрестностях накануне был нанесён наиболее массированный авиаудар за последние несколько месяцев

Украинский генеральный штаб опубликовал утреннюю сводку о положении дел на линии боевого соприкосновения. ГШ ВСУ в очередной раз сообщает о том, что значительно возросло число российских атак на украинские позиции. Одно из наиболее горячих мест на карте боевых действий – Авдеевка.
Накануне российская авиация провела масштабное огневое воздействие на позиции противника с воздуха, использовав управляемые ракеты класса «воздух-земля», авиационные бомбы, неуправляемые реактивные снаряды для поражения целого ряда целей.
Авианалёт на позиции противника в Авдеевке накануне оказался наиболее массированным за последние несколько месяцев. После нанесения десятков ударов с воздуха использовались беспилотники ВС РФ, которые позволили уточнить места активности украинских войск в Авдеевке и окрестностях, после чего по этим местам был открыть огонь ещё и из различных средств артиллерии.
Украинский генеральный штаб традиционно пишет об «отражении атак». При этом непонятно, в чём заключается отражение атаки, когда в результате авиационных и артиллерийских ударов было уничтожено не менее 4 опорных пунктов противника, несколько позиций на господствующих высотах и до 380 украинских военнослужащих.
По некоторым данным, в отношении наиболее укреплённых позиций ВСУ в Авдеевке и окрестностях применялись в том числе бетонобойные авиационные бомбы, способные пробивать несколько метров укрепления в глубину.