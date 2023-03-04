Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

Китай известный тем, что это страна с самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения, столкнулся с новой демографической угрозой.Как сообщает телеканал NTD, эксперты в Китае бью тревогу, предупреждая о демографической бомбе замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Начинкой этой бомбы является стареющее население страны, которое занимает всё большую долю в его составе. По данным NTD, в 2022 году население Поднебесной впервые за последние 60 лет сократилось.Китайские власти долгие годы проводили политику «одна семья - один ребёнок», пытаясь бороться с неконтролируемым демографическим ростом. И вроде бы стоит радоваться, если у тебя в полуторамиллиардной стране немного убавилась численность населения. Однако для развивающейся быстрыми темпами второй (а по некоторым параметрам - уже и первой) экономики мира это имеет значительные негативные последствия, так как молодёжи все меньше, а пенсионеров всё больше.И хотя китайские власти уже давно ввели ряд мер и сняли некоторые ограничения, жители Поднебесной не торопятся активнее размножаться. Такое демографическое положение связано с рядом причин, основными из которых являются богатство и бедность. Обеспеченные китайцы уже привыкли жить как европейцы в своё удовольствие и не желают иметь много детей. Что касается людей малообеспеченных, то многие из них жалуются на то, что не могут прокормить второго ребёнка и расходы на его воспитание и обучение непосильные для них.Напомним, что Китай – один из мировых лидеров по дороговизне расходов на воспитание детей.Сокращение рождаемости приводит и к сокращению молодёжи, а, соответственно, и рабочей силы становится меньше. Следует отметить, что значительное количество китайцев трудоспособного возраста уезжают за рубеж в поисках лучшей доли. В итоге снижаются отчисления в пенсионный бюджет, а давление на него растет, так как пенсионеров становится всё больше. По некоторым данным, при таком демографическом положении к 2035 году государственный пенсионный фонд Китая исчерпает свои финансы.Китайские эксперты считают такую ситуацию с демографией в стране бомбой, которая может взорваться в ближайшее время.В начале 1980-х годов населения Китая перевалило за 1 миллиард человек. Несмотря на довольно строгие государственные меры по планированию семьи, рост населения продолжался довольно быстрыми темпами. Однако начиная с 2000-х годов темпы прироста населения стали резко сокращаться. В прошлом году население Китая составило 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше чем годом ранее. Это стало первым сокращением населения страны за 60 лет при одновременном старении населения КНР.