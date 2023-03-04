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Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

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Старение населения Китая эксперты называют демографической бомбой замедленного действия

Китай известный тем, что это страна с самым большим по численности населением в мире, в которой правительство даже проводило политику искусственного регулирования рождаемости для снижения роста населения, столкнулся с новой демографической угрозой.


Как сообщает телеканал NTD, эксперты в Китае бью тревогу, предупреждая о демографической бомбе замедленного действия, которая может взорваться в любое время. Начинкой этой бомбы является стареющее население страны, которое занимает всё большую долю в его составе. По данным NTD, в 2022 году население Поднебесной впервые за последние 60 лет сократилось.

Китайские власти долгие годы проводили политику «одна семья - один ребёнок», пытаясь бороться с неконтролируемым демографическим ростом. И вроде бы стоит радоваться, если у тебя в полуторамиллиардной стране немного убавилась численность населения. Однако для развивающейся быстрыми темпами второй (а по некоторым параметрам - уже и первой) экономики мира это имеет значительные негативные последствия, так как молодёжи все меньше, а пенсионеров всё больше.

И хотя китайские власти уже давно ввели ряд мер и сняли некоторые ограничения, жители Поднебесной не торопятся активнее размножаться. Такое демографическое положение связано с рядом причин, основными из которых являются богатство и бедность. Обеспеченные китайцы уже привыкли жить как европейцы в своё удовольствие и не желают иметь много детей. Что касается людей малообеспеченных, то многие из них жалуются на то, что не могут прокормить второго ребёнка и расходы на его воспитание и обучение непосильные для них.
Напомним, что Китай – один из мировых лидеров по дороговизне расходов на воспитание детей.

Сокращение рождаемости приводит и к сокращению молодёжи, а, соответственно, и рабочей силы становится меньше. Следует отметить, что значительное количество китайцев трудоспособного возраста уезжают за рубеж в поисках лучшей доли. В итоге снижаются отчисления в пенсионный бюджет, а давление на него растет, так как пенсионеров становится всё больше. По некоторым данным, при таком демографическом положении к 2035 году государственный пенсионный фонд Китая исчерпает свои финансы.

Китайские эксперты считают такую ситуацию с демографией в стране бомбой, которая может взорваться в ближайшее время.

В начале 1980-х годов населения Китая перевалило за 1 миллиард человек. Несмотря на довольно строгие государственные меры по планированию семьи, рост населения продолжался довольно быстрыми темпами. Однако начиная с 2000-х годов темпы прироста населения стали резко сокращаться. В прошлом году население Китая составило 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше чем годом ранее. Это стало первым сокращением населения страны за 60 лет при одновременном старении населения КНР.
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Использованы фотографии:
Википедия/Hamedog
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11 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:26
    +7
    В прошлом году население Китая составило 1,411 миллиарда человек, что на 850 тысяч меньше чем годом ранее. Это стало первым сокращением населения страны за 60 лет при одновременном старении населения КНР.

    Китайцев все равно в 10 раз больше чем русских.
    У нас в РФ полная демографическая катастрофа при мизерной плотности населения страны - ежегодно вымирает по одному миллиону русских, а правительство Путина проводит политику ускоренного мигрантозамещения коренного русского населения - политику геноцида русского народа вместо того, чтобы запретить аборты, ограничить производство, торговлю и потребление алкоголя, табака и прочих наркотиков, обнулить все налоги на производство и торговлю детскими товарами и услугами для детей до 14 лет.
    1. Аркадич
      Аркадич Сегодня, 10:32
      -8
      Доказательства можете привести геноцида русского народа, а не воздух сотрясать популистскими призывами.
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 10:43
        +8
        Официальную статистику по ввозу нерусских мигрантов на территорию РФ посмотрите и динамику демографии русских областей РФ в отрицательную сторону.
    2. stelltok
      stelltok Сегодня, 10:56
      0
      У нас в РФ полная демографическая катастрофа

      Так надо людям помогать с жильем.
      Вот Жириновский говорил про строительство частных домов.
      https://youtu.be/ljGHLTITFh0?t=506
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:31
        0
        Надо учитывать пожелания людей. Не все хотят жить в частных домах. Я сам родился в деревне, мама живёт в своём доме, у меня есть в нём доля. Но я живу в городе, в квартире. Не хочу жить в отдельном доме, ни за городом, ни в частном секторе в городе. Максимум, на что я согласен - благоустроенный домик за городом в качестве второго, дополнительного жилья, но не для постоянного проживания. И таких, как я, немало.
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 10:37
    +3
    Вот уж бомбой политику Китая ни как нельзя назвать. Это шаг был ими продуман в 80х годах, если не ошибаюсь, политикой одна семья один ребёнок. Сейчас они постепенно ослабляют давление.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:37
      0
      Теперь уже даже не постепенно. Основная часть ограничений снята. а рождаемость не повысилась, а, наоборот, снизилась. Она более-менее высокая у неханьских народов - уйгуров, тибетцев, некоторых других. Но неханьское население составляет процентов семь от всего населения и погоды не делает.
  3. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 10:37
    +5
    Про старение населения Китая я слышал первый раз в начале 90-ых.
    И что-то по сих пор эта "бомба" только тикает.
    Всё нормально будет у Китая. В отличии от других стран у него экономика плановая.
    А нехватка рабочих рук - так, во-первых, безработицы не будет. во-вторых, больше стимула вводить автоматизацию производства, что ещё больше повысит темпы роста экономики.
    1. Sergej1972
      Sergej1972 Сегодня, 11:34
      0
      С начала 90-х годов ситуация в стране кардинально изменилась. Тогда масса китайцев всяческими правдами и неправдами пыталась обходить демографические ограничения. А сейчас власти ограничения сняли и с удивлением видят, что народ особо размножаться не желает. Вместо повышения рождаемости она каждый год ещё больше сокращается. Китайцы стали уже другими.
  4. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:47
    0
    Напомним, что Китай – один из мировых лидеров по дороговизне расходов на воспитание детей.
    Спорно. Но бесспорно то, что эта нация, после японии, считается одной из любьвиобильных к своим детям. Что касаемо стариков, то да. Очень заметно их количество, особенно по утрам и вечерам во время ци-гун. Крепенькие такие старики и старушки, и фору дадут молодым! Бабулька запросто сделает полушпагат, дедок с бородкой с легкостью ногу подымет выше головы... Та ещё нация.
  5. Sergej1972
    Sergej1972 Сегодня, 11:41
    0
    В 2020 г. в стране родилось 12 млн детей – в 1,5 раза меньше, чем в 2016 г. А в 2022 году родилось уже всего 9,5 млн. человек. И это при таком громадном населении.