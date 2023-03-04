Министр обороны России проверил состояние группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении

В пункте управления объединения группировки войск «Восток», действующей на Южнодонецком направлении, побывал с инспекционной проверкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова. Он ознакомился с ситуацией на Южнодонецком направлении, изучил текущую обстановку и действия российских вооруженных сил на этом участке фронта.В сообщении Минобороны подчеркивается, что министр обратил внимание на вопросы обеспечения условий для безопасного размещения войск, работы тыловых и медицинских подразделений российской армии. Кроме того, Шойгу выразил благодарность военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции.Во время поездки министром обороны были вручены государственные награды Российской Федерации особо отличившимся бойцам российских вооруженных сил, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест». Генерал армии Шойгу пожелал военнослужащим успехов и возвращения домой живыми и невредимыми, выразил надежду, что военные и далее будут «верой и правдой служить нашей стране».Напомним, что Южнодонецкое направление является одним из основных направлений действий российских вооруженных сил по освобождению оккупированных украинскими формированиями территорий Донбасса.