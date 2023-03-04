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Министр обороны России проверил состояние группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении

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Министр обороны России проверил состояние группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении

В пункте управления объединения группировки войск «Восток», действующей на Южнодонецком направлении, побывал с инспекционной проверкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе МО РФ.


Глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова. Он ознакомился с ситуацией на Южнодонецком направлении, изучил текущую обстановку и действия российских вооруженных сил на этом участке фронта.

В сообщении Минобороны подчеркивается, что министр обратил внимание на вопросы обеспечения условий для безопасного размещения войск, работы тыловых и медицинских подразделений российской армии. Кроме того, Шойгу выразил благодарность военнослужащим, которые находятся в зоне специальной военной операции.

Во время поездки министром обороны были вручены государственные награды Российской Федерации особо отличившимся бойцам российских вооруженных сил, в том числе ордена Мужества, медали «За отвагу», знаки отличия «Георгиевский крест». Генерал армии Шойгу пожелал военнослужащим успехов и возвращения домой живыми и невредимыми, выразил надежду, что военные и далее будут «верой и правдой служить нашей стране».

Напомним, что Южнодонецкое направление является одним из основных направлений действий российских вооруженных сил по освобождению оккупированных украинскими формированиями территорий Донбасса.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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25 комментариев
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  1. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 09:54
    +10
    Надо было к "оркестрантам" ещё заехать. Там ребята реально награды заслужили.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:02
      +2
      министром обороны были вручены государственные награды Российской Федерации особо отличившимся бойцам российских вооруженных сил,

      Награды это конечно хорошо, но было бы лучше, если б он к этому еще наладил бесперебойную и постоянно увеличивающуюся поставку боеприпасов, дронов, техники и т.д.
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 10:09
        +6
        Цитата: LIONnvrsk
        В сообщении Минобороны подчеркивается, что министр обратил внимание

        Вот мнение одного из военкоров:
        Что должно произойти еще, чтобы Москва избавилась от импотенции в ответных мерах по противнику? украинцы должны развалить АЭС, достать до Красной площади? Что должно заставить нас размотать на атомы Минобороны Украины и мосты через Днепр?

        Если задача трудновыполнима в виду возможных: а) некомпетентности военного руководства; б) ограниченных возможностей по вооружению, то нужно не стесняться это признать. Но …бездействие смерти подобно. И дело не в промедлении, как думалось ранее, а именно в бездействии, в холостых оборотах всей государственной машины.

        Не стоит считать за идиотов налогоплательщиков - граждан своей страны, исправно отчисляющих средства государству на свою оборону и безопасность. Хватит картинки и слов, обращений и бегущих строк. Нужны ДЕЙСТВИЯ. Не нужно жечь солярку, чтобы гонять «Ярсы» на параде 9 мая. Пафос неуместен. Новый Парад Победы еще нужно заслужить. И пора воевать, а не играть в дипломатов силовым министрам, у которых на самом деле возникла вилка, чтобы не потерять лицо — воевать, лично вести полки в бой или хотя бы уйти в отставку на пенсию, чтобы дать воевать по-настоящему тому, кто умеет это делать.         yes
        1. fif21
          fif21 Сегодня, 10:28
          +1
          Цитата: LIONnvrsk
          чтобы не потерять лицо — воевать

          Масонов нужно признать инагентами , террористами и выгнать всех из РФ. hi
          1. LukaNord
            LukaNord Сегодня, 10:52
            -1
            Цитата: fif21
            Цитата: LIONnvrsk
            чтобы не потерять лицо — воевать

            Масонов нужно признать инагентами , террористами и выгнать всех из РФ. hi

            Они сейчас притихли ,но главный Рыжий сбежал и это означает ,что началась зачистка ,пусть медленная но все же Россия очищаться
            начала ..И дай Бог чтобы это все не остановилось ,на пол пути

            Храни Бог русские души и Россию ! И дай нам время ,чтобы без войн пожить и созидать Мы ведь в космос первого человека запустили и на Луне наш луноход и на Венере был ..И вообще социалка была !
            А сейчас опять воюем пытаясь охранить страну от крестоносцев воюющих чужими руками ,как обычно .
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 10:09
      +2
      Цитата: yuriy1863
      Надо было к "оркестрантам" ещё заехать. Там ребята реально награды заслужили.

      Шойгу к ним боится приезжать и его генштаб ..Там мужики простые и вытягиваться не будут ни перед кем ,они там смертники идейные . hi
      А про проверки Шойгу легенды ходят ..))) С вертолета вышел и сразу мат перемат Типо ворье ,да я вас таких сяких ит.д. Ну в основном прав конечно ,но не все ведь такие ? Лучше бы свое МО зачистил и на фронт 70 % отправил с понижением и желательно в ЧВК ..Как представил их лица и лица музыкантов рассматривающих этих щеголей одетых в супер экипировку и с испуганными глазами ..
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 10:13
        0
        Вот х o хлы-то на слюну исходили, что ataks мов у них нет
    3. Тикси-3
      Тикси-3 Сегодня, 10:20
      +2
      Цитата: yuriy1863
      Надо было к "оркестрантам" ещё заехать. Там ребята реально награды заслужили.

      там "министру" много не удобных вопросов будет.....а ответов нету!
    4. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 10:48
      +2
      Цитата: yuriy1863
      Надо было к "оркестрантам" ещё заехать. Там ребята реально награды заслужили.

      Ребята, которые принимают участие в СВО - реальные ГЕРОИ РОССИИ, а не вынутые из футляра «верноподданные», с никому неизвестными делами.
      Благо, хватило времени на проверку Южнодонецкого направления...
      Что касается ЧВК «Вагнер», то к ним (вероятно) приедет (когда-нибудь) министр частного (если сделают) министерства обороны...
      * * *
      Здесь в тылу мы всё замечаем и радуемся победам российского воинства.
      Ребята! Вы все герои! Для всех ГРАЖДАН России...
      * * *
      2 марта получил пенсию и отправил 1 000 рублей на нужды участников СВО.
      soldier
  2. Розмари
    Розмари Сегодня, 09:55
    +2
    В пункте управления объединения группировки войск «Восток», действующей на Южнодонецком направлении, побывал с инспекционной проверкой министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

    А где этот пункт управления расположен? г.Москва, ул.Знаменка,19?
    1. ism_ek
      ism_ek Сегодня, 10:13
      +7
      Много пишут о Мурадове гадостей, не хочется пересказывать слухи, но в штабах своих частей он появляется совсем не часто. Раз в две недели отдаст тупые команды и свалит. Видео было, как он в тылу награды бойцам вручал под телекамеры. В каске, бронежилете, ака штурмовик на задании.
      Это не Лапин (((
  3. Cartalon
    Cartalon Сегодня, 10:01
    +9
    И чего гражданский может наинспектировать, в действующей армии, ему же любую чушь можно втереть, под видом обстоятельств военного времени.
    1. NKT
      NKT Сегодня, 10:04
      +6
      Приехал проведать-поддержать своего выдвиженца, «героя» Угледара
      1. Konnick
        Konnick Сегодня, 10:09
        +9
        Приехал проведать-поддержать своего выдвиженца, «героя» Угледара

        Интересно морпехов 155-й бригады посетил? Марьинку так и не освободил Мурадов, а как все обещали и тактику меняли, и на 2/3 освобождали, и почти...только людей положили
    2. kulinar
      kulinar Сегодня, 10:17
      +4
      Цитата: Cartalon
      И чего гражданский может наинспектировать, в действующей армии, ему же любую чушь можно вытереть, под видом обстоятельств военного времени.

      Но ряжен то он в мундир!
      Да ещё всякими висюльками увешан,для красоты.
  4. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 10:08
    +7
    Всё-таки это больше похоже "на имитацию бурной деятельности".
  5. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:08
    +12
    Пацана 10-ти летнего с пулевым ранением в грудь спасшего двух несовершеннолетних от прорвавшихся бандюков вооруженных до зубов наградили ведомственной !!! медалью, а генерала подскользнувшегося на отдыхе представили к званию Героя России, подвиги нивелируются, награды теряют свою значимость.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:08
      +2
      Так у нас это ещё с крейсера "Варяг" пошло - награждают частенько за то, за что можно было и под суд отдать. И вообще, у нас предпочитают мёртвых героев - им выплаты и льготы не положены.
  6. USSR_
    USSR_ Сегодня, 10:14
    +11
    Ага... Проверил противо пожарный инвентарь, состояние электрочайников и электрохолодильников, эвакуационные пути в блиндажах и землянках.
    Именно так он проинспектировал в 2021 г. один из московских военкоматов...
    https://m.youtube.com/watch?v=uYJZxRq-DCs&t=13s
  7. Комментарий был удален.
  8. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 10:37
    +5
    Заслушал доклад командующего...ознакомился с ситуацией...обратил внимание на вопросы обеспечения...пожелал успехов...

    Тронуло до глубины души...
    Напомним, что Южнодонецкое направление является одним из основных направлений действий российских вооруженных сил по освобождению оккупированных украинскими формированиями территорий Донбасса.

    * * *
    Помнится, приехал с инспекцией генерал армии Третьяк И.М.
    Провёл строевой смотр полка...Спросил у зам.по тылу сколько раз он подтягивается на перекладине... У нач.прода спросил: «Ты чего такой худой? Не в коня корм?»
    Сказал командиру полка: «Обедать буду в столовой!»... И после этого два дня солдаты удивлялись, какой сытный и калорийный солдатский паёк...
    Потом поднял полк по команде: «Тревога!» с выходом техники, и мы узнали, что в полку треть машин не боеспособна (технически неисправна)...
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:05
      +2
      А любопытства ради: поле его отъезда паёк солдатский вернулся к "норме"? Эту треть техники, которая была неисправна (надо думать - не смогла завестись и тронуться с места, стрелять, по крайней мере прицельно, не могли, вероятно, многие машины и из оставшихся двух третей) - починили после такого фиаско? И помогло ли командование с получением запчастей, или как это было принято в ВС СССР, и принято сейчас в ВС РФ - грозно топнуло ножкой и нахмурив бровки гаркнуло: "Вы тут не рапорта пишите, а чтобы завтра всё было сделано и меня не волнует - как вы это сделаете!"
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:59
    +2
    Я вот одного не могу понять: в армии, которая в любом государстве является наиболее строго иерархичной структурой, "прыжки через голову" мягко говоря не приветствуются, ни снизу, ни сверху.
    У группировки вна Украине (хотя формально от Украины она занимает несколько посёлков в Харьковской области, остальное - территория РФ, которая пока ещё не полностью оккупирована ВСУ) есть командующий - НГШ Герасимов. Шойгу по определению не имеет права отдавать распоряжения через его голову, а если проводит инспекцию, заслушивает доклады, то логично было бы делать это в присутствии Герасимова, но про него в статье ни полслова. Он, получается, министра во время инспекции вверенных ему частей, не сопровождал?
    Тут одно из двух - либо отсутствие военного образования и опыта службы у Шойгу (как, впрочем, и у верховного главнокомандующего) приводит к тому, что они действуют, совершенно не понимая, как устроена армия, игнорируя военные традиции, писанные и неписанные правила просто из-за того, что о них не подозревают. Либо у нас в армии некая дуополия (а может вообще, учитывая Пригожина, Кадырова - олигополия?) - Герасимов и Шойгу, которые друг друга игнорируют, и действовать предпочитают через голову друг друга. Второй вариант ещё хуже - армия, имеющая даже двух отличных главнокомандующих (про нашу лучше помолчать), проиграет даже более слабой, но с одним, пусть даже посредственным, командующим.
  10. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 11:04
    +3
    У Пригожина спросили за медаль " за взятие Пальмиры" так он сказал что из его бойцов ни один не награждён, зато в мо почти поголовно, есть интервью на эту тему. Очень жалко что наши чиновники не могут побеседовать с тов. Берией и тов. Сталиным.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 11:11
      0
      Во времена этих товарищей и ЧВК не было, да и быть не могло. А вот во времена тов. Ленина - ещё как были. Руководитель одной из наиболее известных ЧВК того времени - Нестор Иванович Махно, даже был награждён одним из первых орденом Красного знамени. Потом, когда изменения в политической конъюнктуре потребовали переименовать ЧВК в банду, и её ликвидировать вместе с главарём, то не совсем красиво получилось: бандит, награждённый высшей наградой того времени.
      Так что может и не награждают чвкашников, чтобы если потом придётся их разоружать, избежать подобных конфузов
  11. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 11:31
    0
    Гастроли црка и клоунов продолжаются.