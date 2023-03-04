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SpaceNews: Китайские космонавты в условиях секретности совершили выход в открытый космос

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SpaceNews: Китайские космонавты в условиях секретности совершили выход в открытый космос

Несмотря на жесткое противостояние России и США на международном уровне, госкорпорация «Роскосмос» и NASA продолжают, пусть и в ограниченном объеме, совместную работу на МКС. В то время как Китай завершил в ноябре прошлого года строительство собственной орбитальной станции Tiangong («Небесный дворец») и реализует космическую программу не только автономно, но и порою совершенно секретно.


Американское аэрокосмическое информагентство SpaceNews сообщает, что предположительно в последний день февраля два китайских космонавта (тайконавта) Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили ранее не анонсированный выход в открытый космос с борта станции Tiangong. Информагентство ссылается на короткое сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CNSA), в котором говорится, что «недавно» состоялся выход в открытый космос двух тайконавтов.

Это первое довольно значимое для китайской космической программы событие подобного рода, которое прошло без публичных заявлений, по сути, в условиях строжайшей секретности. Предыдущий выход в космос этих же тайконавтов, прибывших на станцию на пилотируемом корабле Shenzhou-15 в конце ноября прошлого года, состоялся второго февраля. Тогда CNSA официально сообщило об этом, рассказав, что тайконавты провели установку дополнительных насосов на модуле «Мэнтянь» и системы автоматической доставки грузов изнутри станции через шлюзовую камеру.

Отсутствие прозрачности может быть воспринято другими космическими игроками как проблема

— предполагает SpaceNews.

Следует отметить, что все три члена экипажа космического пилотируемого корабля Shenzhou-15 — действующие офицеры НОАК. Последнюю миссию полета и работы на орбитальной станции возглавляет полковник ВВС НОАК Фэй Цзюньлун, для него это второй полет в космос. Остальные двое члена отряда тайконавтов, старший полковник Дэн Цинмин и старший полковник Чжан Лу ВВС НОАК, отправились на орбиту впервые.
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Использованы фотографии:
Викимедиа
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9 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 10:10
    +4
    Китай просто рвет всех, сами без помощи всяких там НАСА создали собственную орбитальную станцию и тихо тихо двигают космическую программу особо ничего не рассказывая. Вот теперь у кого надо учится, а не катать "партнеров" в Космос. Ученики давно превзошли учителей ((((
    1. Shurik70
      Shurik70 Сегодня, 10:47
      +1
      Причём про "секретность" американцы сами придумали.
      Китайцы не скрывают, раз про это в открытом источнике напечатали. Просто это у них рабочий момент уже, а не подвиг. Вот и не хвастаются на всех углах.
      1. solar
        solar Сегодня, 11:13
        0
        раз про это в открытом источнике напечатали

        где это китайцы напечатали в открытом источнике?
        Американское аэрокосмическое информагентство SpaceNews сообщает, что предположительно...
  2. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 10:11
    0
    Удивительно конечно, наши с америкосами, а китайцы одни.. Смогли! Коммунизм с элементами капитализма дают многое
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 10:28
      0
      Да, и в то же время СВО подводит чёрту под 30-летием капитализма в России.

      Разница, что называется, налицо. Пора бы признать некоторые очевидные вещи, поубавить гонору, закатать рукава и начать заново учиться, трудиться и перенимать всё передовое, в том числе двухукладную экономику, гос планирование, подходы к образованию, здравоохранению и прочее.

      Возможно, СВО и должна была случиться, чтобы эти простые истины стали очевидны абсолютно каждому
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 10:12
    +1
    Почему интересно другими игроками отсутствие прозрачности должно восприниматься как проблема? Нет, ну один игрок точно воспринимает всё как проблему и угрозу национальной безопасности, это уже клиника и не лечится.

    А для других-то какие проблемы? С нашей стороны только порадоваться стоит за успехи китайских товарищей. Разум в конечном итоге должен победить и успехи одних станут общими успехами цивилизации.
    1. DenD
      DenD Сегодня, 10:26
      +1
      Ну а для нас это проблема, потому что г-н Рогозин, на своём посту, не сделал ровным счётом ничего. Сколько бы не анонсировалось космических программ, все провалены. А деньги ушли в "неизвестном направлении"
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 10:50
        -2
        Каким образом выход китайцев в открытый космос является для нас проблемой, потому что Рогозин ...? Или ваша цель - накинуть на вентилятор? Если да, то очень толсто, если нет - то печально
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 10:57
    0
    Отсутствие прозрачности может быть воспринято другими космическими игроками как проблема

    Все - это государства которые постоянно норовят впаять Китаю санкции или кидаются угрозами ? Нафиг тогда этих "всех".