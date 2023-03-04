SpaceNews: Китайские космонавты в условиях секретности совершили выход в открытый космос

Отсутствие прозрачности может быть воспринято другими космическими игроками как проблема

Несмотря на жесткое противостояние России и США на международном уровне, госкорпорация «Роскосмос» и NASA продолжают, пусть и в ограниченном объеме, совместную работу на МКС. В то время как Китай завершил в ноябре прошлого года строительство собственной орбитальной станции Tiangong («Небесный дворец») и реализует космическую программу не только автономно, но и порою совершенно секретно.Американское аэрокосмическое информагентство SpaceNews сообщает, что предположительно в последний день февраля два китайских космонавта (тайконавта) Фей Цзюньлун и Чжан Лу совершили ранее не анонсированный выход в открытый космос с борта станции Tiangong. Информагентство ссылается на короткое сообщение Китайского агентства пилотируемых космических полетов (CNSA), в котором говорится, что «недавно» состоялся выход в открытый космос двух тайконавтов.Это первое довольно значимое для китайской космической программы событие подобного рода, которое прошло без публичных заявлений, по сути, в условиях строжайшей секретности. Предыдущий выход в космос этих же тайконавтов, прибывших на станцию на пилотируемом корабле Shenzhou-15 в конце ноября прошлого года, состоялся второго февраля. Тогда CNSA официально сообщило об этом, рассказав, что тайконавты провели установку дополнительных насосов на модуле «Мэнтянь» и системы автоматической доставки грузов изнутри станции через шлюзовую камеру.— предполагает SpaceNews.Следует отметить, что все три члена экипажа космического пилотируемого корабля Shenzhou-15 — действующие офицеры НОАК. Последнюю миссию полета и работы на орбитальной станции возглавляет полковник ВВС НОАК Фэй Цзюньлун, для него это второй полет в космос. Остальные двое члена отряда тайконавтов, старший полковник Дэн Цинмин и старший полковник Чжан Лу ВВС НОАК, отправились на орбиту впервые.