Западные страны могут целенаправленно скрывать полученные в результате расследования обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» данные. Об этом заявил бывший руководитель военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан телеканалу LSI.По мнению генерала, отсутствие итогов расследования по прошествии нескольких месяцев может свидетельствовать лишь о том, что их специально замалчивают. Тренкан считает, что, поскольку газопроводы принадлежат российской компании, Москве было бы совершенно невыгодно взрывать «Северные потоки».Французский генерал в отставке склоняется к мнению, что озвученная ранее американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем версия об организации диверсии спецслужбами США, является достоверной. Напомним, что Херш назвал США непосредственным организатором взрывов на «Северных потоках».По утверждению журналиста, президент США Джо Байден отдал приказ о подрыве «Северных потоков», а непосредственную координацию диверсионного акта осуществлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Выполняли задание специалисты ВМС США.Россия не будет в обозримом будущем заниматься восстановлением «Северных потоков», поскольку энергетическим партнером Европу она теперь не считает. Ветки газопровода просто законсервируют, а европейским странам теперь придется довольствоваться меньшим количеством газа и покупкой его у других поставщиков по более высоким ценам.