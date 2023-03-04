Французский отставной генерал предположил, что Запад специально замалчивает результаты расследования взрывов на «Северных потоках»

Западные страны могут целенаправленно скрывать полученные в результате расследования обстоятельств взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» данные. Об этом заявил бывший руководитель военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тренкан телеканалу LSI.
По мнению генерала, отсутствие итогов расследования по прошествии нескольких месяцев может свидетельствовать лишь о том, что их специально замалчивают. Тренкан считает, что, поскольку газопроводы принадлежат российской компании, Москве было бы совершенно невыгодно взрывать «Северные потоки».
Французский генерал в отставке склоняется к мнению, что озвученная ранее американским журналистом-расследователем Сеймуром Хершем версия об организации диверсии спецслужбами США, является достоверной. Напомним, что Херш назвал США непосредственным организатором взрывов на «Северных потоках».
По утверждению журналиста, президент США Джо Байден отдал приказ о подрыве «Северных потоков», а непосредственную координацию диверсионного акта осуществлял советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Выполняли задание специалисты ВМС США.
Россия не будет в обозримом будущем заниматься восстановлением «Северных потоков», поскольку энергетическим партнером Европу она теперь не считает. Ветки газопровода просто законсервируют, а европейским странам теперь придется довольствоваться меньшим количеством газа и покупкой его у других поставщиков по более высоким ценам.