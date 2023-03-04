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Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

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Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, упомянувшей несуществующую "Российскую народную республику".


Захарова опубликовала в своем Telеgram-канале видео с участием Жан-Пьер, прокомментировав публикацию словами: "Зомби - апокалипсис".

Рассказывая о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пресс-атташе Белого дома упомянула несуществующую "Российскую народную республику", "бросающую вызовы системе международной безопасности".

Во время своего выступления Жан-Пьер не заметила оговорку. Никто из присутствующих при этом представителей прессы и сотрудников администрации Белого дома не поправил пресс-секретаря американского президента.

Видимо, оговорка связана с неким собирательным для США образом "угрозы" в виде Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Во время того же выступления Жан-Пьер также заявила о деятельности, направленной на "снижение независимости" стран Евросоюза от экспорта из России. Однако, на этот раз пресс-секретарь Белого Дома сразу же исправилась, отметив, что имела в виду "снижение зависимости".



Ранее Жан-Пьер уже допускала оговорки, назвав экс-главу государства Барака Обаму действующим американским президентом. Присутствовавшие при этом журналисты отреагировали смехом, после чего пресс-секретарь была вынуждена извиниться.

Подобные случаи указывают на недостатки в кадровой политике американской администрации, назначающей на ключевые должности в Белом доме, руководствуясь не профессиональными качествами, а расовой принадлежностью и нетрадиционной ориентацией сотрудников.
Автор:
Использованы фотографии:
МИД РФ
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19 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 10:19
    +6
    Если Российская народная Республика по своему государственному, политическому, экономическому и конституционному строю будет такая же, как Китайская народная Республика - я за!
    1. a.s.zzz888
      a.s.zzz888 Сегодня, 10:39
      +2
      DefenderofTruth (Александр)
      Сегодня, 10:19
      Было и такое...
      Русский с китайцем братья навек,
      Крепнет единство народов и рас.
      Плечи расправил простой человек,
      С песней шагает простой человек,
      Сталин и Мао слушают нас.
    2. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 10:42
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Если Российская народная Республика по своему государственному, политическому, экономическому и конституционному строю будет такая же, как Китайская народная Республика - я за!

      А если мы как китайцы начнём расстреливать коррумпированных чиновников и политиков, то я дважды за! yes
      1. Sergej1972
        Sergej1972 Сегодня, 11:44
        0
        Практика использования смертной казни за экономические и коррупционные преступления в КНР неуклонно сокращается. И общее число статей уголовного кодекса, наказаний за которые предусматривает смертную казнь, резко сократилось.
    3. poquello
      poquello Сегодня, 10:44
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Если Российская народная Республика по своему государственному, политическому, экономическому и конституционному строю будет такая же, как Китайская народная Республика - я за!

      Чунга-Чанга зажигает а вы уже воодушевились, нельзя забывать что у неё круглый год -лето
      1. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 10:48
        +2
        Цитата: poquello
        Чунга-Чанга зажигает

        Ну, "наша Маша" зажигает на порядок хлеще! Вот как она прокомментировала разговор Блинкена с Лавровым:
        «Американскому народу господину Блинкену нужно что-то предъявить, а предъявлять нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам за лацканы пиджака, вот и все. Это все самореклама. Это дешевка, просто непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии. Блинкен попросился, чтобы его не отталкивали, видимо, когда он будет подходить. Ну что, не оттолкнули, послушали».
        1. Петр_Колдунов
          Петр_Колдунов Сегодня, 11:32
          +1
          И что здесь по вашему мнению как-то выставляет Захарову в негативном свете или дает повод подозревать её в дебилизме и неграмотности?
          На мой взгляд - шикарное, тонко отточенное скользящее презрение. Кроме грубоватого (и то не сильно) слова "дешевка" - остальное просто высший класс спикерской издёвки
  2. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 10:23
    +1
    Интересный подход, таким образом можно заявить, что президент США недавно встретился с назначенным им губернатором одной из своих западноевропейских колоний (Германия).... what
  3. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 10:23
    +4
    с участием Жан-Пьер,
    Эта мышь полевая, совсем недалёкого ума. Что с неё взять? Так себе, очередная говорящая бестолковка. Держать там умную - а вдруг чего отсебячит? laughing
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:47
      -1
      они не мышь - маленькая обезьянка( да нетолерантно!)
  4. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 10:44
    +1
    Ну нельзя не написать, что дело Женьки Псаки живет и побеждает.
  5. solar
    solar Сегодня, 10:46
    +1
    Оговорка, то оговоркой, но вопрос есть- а что, русские своей республики не заслуживают? Все сколько- нибудь заметные в численном отношении народы России имеют свои национальные республики и другие образования. Все, кроме русских...
  6. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:46
    -1
    Какая уж тут Народная - слово народ у нас в РФ почти табу... Во власти - практически неприличное.. А уж при сочетании русский народ - вообще корёжить начинает....
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:48
    +2
    "Домовенок Кузя" стоит своей предшественницы Псаки, которая тоже не блистала умом и допускала большие ляпы. Но каков Дом, такие и пресс-секретари. Глядя на поведение Байдена и слушая его высказывания такие "мелочи", как оговорки можно не глядя простить толи Жану, толи Пьеру.
    1. Dimy4
      Dimy4 Сегодня, 10:53
      +1
      "Домовенок Кузя"

      А я все башку ломаю кого же она мне напоминает?
  8. bambr731
    bambr731 Сегодня, 10:53
    0
    Тоже мне сенсация. Ну брякнула по скудоумию - делов-то. Весь мир давно знает, что образованность на Западе это дурной тон, а невежество это модно и круто. Какой президент такой и пресс-секретарь
  9. ISKANDER_61
    ISKANDER_61 Сегодня, 11:30
    0
    Что с нее черномазой взять. Она сама себя к какой республике в африки относит?
  10. syabroleonid
    syabroleonid Сегодня, 11:36
    0
    обпсакились уже американцы ,дальше некуда.
  11. Knizhnik
    Knizhnik Сегодня, 11:44
    0
    Её оговорки и отсутствие реакции у слушающих показывают, что они сами устали и это им самим уже всё надоело.