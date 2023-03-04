Представитель МИД РФ Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома о «Российской народной республике»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на оговорку пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, упомянувшей несуществующую "Российскую народную республику".Захарова опубликовала в своем Telеgram-канале видео с участием Жан-Пьер, прокомментировав публикацию словами: "Зомби - апокалипсис".Рассказывая о предстоящей встрече президента США Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, пресс-атташе Белого дома упомянула несуществующую "Российскую народную республику", "бросающую вызовы системе международной безопасности".Во время своего выступления Жан-Пьер не заметила оговорку. Никто из присутствующих при этом представителей прессы и сотрудников администрации Белого дома не поправил пресс-секретаря американского президента.Видимо, оговорка связана с неким собирательным для США образом "угрозы" в виде Российской Федерации и Китайской Народной Республики.Во время того же выступления Жан-Пьер также заявила о деятельности, направленной на "снижение независимости" стран Евросоюза от экспорта из России. Однако, на этот раз пресс-секретарь Белого Дома сразу же исправилась, отметив, что имела в виду "снижение зависимости".Ранее Жан-Пьер уже допускала оговорки, назвав экс-главу государства Барака Обаму действующим американским президентом. Присутствовавшие при этом журналисты отреагировали смехом, после чего пресс-секретарь была вынуждена извиниться.Подобные случаи указывают на недостатки в кадровой политике американской администрации, назначающей на ключевые должности в Белом доме, руководствуясь не профессиональными качествами, а расовой принадлежностью и нетрадиционной ориентацией сотрудников.