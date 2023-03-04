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Глава МИД Молдавии: Приоритетная задача нашей страны - стать членом ЕС к 2030 году

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Глава МИД Молдавии: Приоритетная задача нашей страны - стать членом ЕС к 2030 году

Глава МИД Молдовы Нику Попеску по случаю годовщины подачи заявки Кишинёвом на вступление в Евросоюз заявил о том, что приоритетная задача страны – стать членом ЕС уже к 2030 году.


Чиновник выразил уверенность в том, что Республика Молдова (РМ) станет частью Европейского союза, Шенгенской зоны и еврозоны, однако, как пояснил он, предстоит ещё пройти длинный и нелёгкий путь, заключающийся в выполнении целого ряда условий, выдвинутых Еврокомиссией.

Я всецело убеждён, что Молдова присоединится к ЕС, Шенгенской зоне, а также к зоне евро, ведь работа в этом направлении была начата давно. Как уже отмечала президент Майя Санду, наша страна должна быть готова к вступлению к 2030 году, а для этого требуется выполнить все условия Европейской комиссии до конца нынешнего года

– подчеркнул глава молдавского внешнеполитического ведомства.

В то же время, как уточнил глава молдавской дипломатии, самыми уязвимыми областями по-прежнему остаются инфраструктура и правосудие.
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:

Почти что во всех областях мы находимся на раннем этапе соответствия европейским стандартам. Ни для кого не секрет, что дороги и безопасность дорожного движения, школы и больницы в самом ЕС, конечно же, находятся на более высоком уровне и, разумеется, мы стремимся к тому же, но ещё предстоит проделать много работы, особенно в том, что касается построения функциональной системы правосудия

Напомним, что РМ подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта прошлого года, а спустя несколько месяцев уже получила статус кандидата. Переговоры о присоединении к Европейскому союзу, как ожидается, могут начаться уже в конце 2023.

Тем временем, руководство страны продолжает лукавить, говоря об «успешности» процесса европейской интеграции Молдовы. Так, экс-премьер республики Юрий Лянкэ ещё много лет назад заверял граждан в том, что Кишинёв подаст заявку на членство в ЕС уже к 2019, однако, тогда этого не произошло.
Автор:
Использованы фотографии:
Соцсети/Попеску
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12 комментариев
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  1. far diu
    far diu Сегодня, 10:33
    -2
    Ахахха, а ЕС будет к тому моменту существовать?) Это как мечтать о том, что он станет миллионером, но при этом жить в хижине без горячей воды и ходить в сортир на улицу.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:02
      0
      Цитата: far diu
      Ахахха, а ЕС будет к тому моменту существовать?) Это как мечтать о том, что он станет миллионером, но при этом жить в хижине без горячей воды и ходить в сортир на улицу.

      Пример украины им не урок ..Кому вы там в ес нужны молдаване ?
      Этот чувак ,как и Санда уже явно мультимилионеры ..А вот народ загнали в нищету и конкретно И Чую хотят кинуть в мясорубка ,под русскую кувалду ..
      А мы скоро придем в Приднестровье и спросим за все и всех !
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:38
      0
      Цитата: far diu
      Ахахха, а ЕС будет к тому моменту существовать?

      Не переживайте будет жить, как жил до 157 года, и в тех же рамках - ФРГ, Бенилюкс, Франция, Италия, остальных в утиль, они ЕС в пропасть затянут.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +2
    приоритетная задача страны – стать членом ЕС уже к 2030 году
    Помнится у одной соседней страны тоже в приоритете была такая задача. Для ее осуществления даже пошли на отказ от всего русского, своей истории и возродили бандеровщину, начали войну на Донбассе. Молдавия пойдет тем же путем? Задатки уже есть - в друзьях украинские фашиствующие молодчики, Санду захлебывается в русофобских высказываниях, Приднестровье и российский контингент, как кость в горле. Вы нужны Европе пока лаяте на Россию, т.к. больше с вас и взять нечего, а кормить лишний рот себе в убыток.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 11:15
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вы нужны Европе пока лаяте на Россию, т.к. больше с вас и взять нечего, а кормить лишний рот себе в убыток.

      Без коментариев Геннадий ! Все так ...Но Русофобия сейчас это очень дорогая тема ..Даже не все олигархи это выдерживают хе хе Многих просто грабанули их же кураторы
      Самое главное мы в России поняли,где "осиное гнездо" всех мировых бед и злобы !! Россия решит эту проблему мировую ,дайте время
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: rotmistr60
      Вы нужны Европе пока лаяте на Россию

      Доброе утро.
      Молдова нужна НАТО ( читаем США ), а для Евросоюза, она только лишнее ярмо на шее.
      Если половина европейцев не могу показать Украину на карте, то про Молдову вообще мало кто слышал.
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:44
    +1
    Глава Молдовы врёт как дышит. Пути у Молдовы два - стать Румынией, одной из области или районом или стать самостоятельной нацией, нейтральной и всем улыбаться, другого не дано.
  4. Max2022
    Max2022 Сегодня, 10:46
    0
    В ЕС если не вступил в НАТО не пустят, а в НАТО с Приднестровьем без шансов.
    Так что вариант один у Молдовы в ЕС попасть - признать независимость Приднестровья, а тем что останется к румынам проситься
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 11:02
      +1
      Цитата: Max2022
      В ЕС если не вступил в НАТО не пустят, а в НАТО с Приднестровьем без шансов.
      Так что вариант один у Молдовы в ЕС попасть - признать независимость Приднестровья, а тем что останется к румынам проситься

      Если вы не пробьете сухопутную дорогу к Приднестровью, этот регион обречен.
  5. Болторез
    Болторез Сегодня, 10:46
    +1
    2.5 миллионную Молдову ЕС проглотить и переварить все же сможет. Тем более что там у трети населения и так румынские паспорта.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:23
      0
      Цитата: Болторез
      2.5 миллионную Молдову ЕС проглотить и переварить все же сможет.

      Тяжеловато переварить, Европе самой уже дышать тяжко, а ещё половина нахлебников, одни Польша с Грецией как клещи , да куча лимитрофов. Вон когда было 7 стран ЕС, как они жили, а теперь США добавили им ещё 20 и всех корми. Надорвёт пупок Европа
  6. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:14
    0
    Я всецело убеждён, что Молдова присоединится к ЕС, Шенгенской зоне, а также к зоне евро,

    Ну прямо Герберт Уэльс, фантазии много, а на де нищета. Ну зачем Европе голь перекатная и так пол Европы такой голи, а сейчас ей самой помощь нужна.
    Да и зачем Попеску гражданин соседней страны, такой разговор затеял . Не пройдёт и года, Молдова войдет в состав Румынии, вот и станете тогда румыногейропейцами. И всё к тому идёт.