Я всецело убеждён, что Молдова присоединится к ЕС, Шенгенской зоне, а также к зоне евро, ведь работа в этом направлении была начата давно. Как уже отмечала президент Майя Санду, наша страна должна быть готова к вступлению к 2030 году, а для этого требуется выполнить все условия Европейской комиссии до конца нынешнего года

Почти что во всех областях мы находимся на раннем этапе соответствия европейским стандартам. Ни для кого не секрет, что дороги и безопасность дорожного движения, школы и больницы в самом ЕС, конечно же, находятся на более высоком уровне и, разумеется, мы стремимся к тому же, но ещё предстоит проделать много работы, особенно в том, что касается построения функциональной системы правосудия

Глава МИД Молдовы Нику Попеску по случаю годовщины подачи заявки Кишинёвом на вступление в Евросоюз заявил о том, что приоритетная задача страны – стать членом ЕС уже к 2030 году.Чиновник выразил уверенность в том, что Республика Молдова (РМ) станет частью Европейского союза, Шенгенской зоны и еврозоны, однако, как пояснил он, предстоит ещё пройти длинный и нелёгкий путь, заключающийся в выполнении целого ряда условий, выдвинутых Еврокомиссией.– подчеркнул глава молдавского внешнеполитического ведомства.В то же время, как уточнил глава молдавской дипломатии, самыми уязвимыми областями по-прежнему остаются инфраструктура и правосудие.Вот как он прокомментировал данную ситуацию:Напомним, что РМ подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта прошлого года, а спустя несколько месяцев уже получила статус кандидата. Переговоры о присоединении к Европейскому союзу, как ожидается, могут начаться уже в конце 2023.Тем временем, руководство страны продолжает лукавить, говоря об «успешности» процесса европейской интеграции Молдовы. Так, экс-премьер республики Юрий Лянкэ ещё много лет назад заверял граждан в том, что Кишинёв подаст заявку на членство в ЕС уже к 2019, однако, тогда этого не произошло.