Глава МИД Молдовы Нику Попеску по случаю годовщины подачи заявки Кишинёвом на вступление в Евросоюз заявил о том, что приоритетная задача страны – стать членом ЕС уже к 2030 году.
Чиновник выразил уверенность в том, что Республика Молдова (РМ) станет частью Европейского союза, Шенгенской зоны и еврозоны, однако, как пояснил он, предстоит ещё пройти длинный и нелёгкий путь, заключающийся в выполнении целого ряда условий, выдвинутых Еврокомиссией.
Я всецело убеждён, что Молдова присоединится к ЕС, Шенгенской зоне, а также к зоне евро, ведь работа в этом направлении была начата давно. Как уже отмечала президент Майя Санду, наша страна должна быть готова к вступлению к 2030 году, а для этого требуется выполнить все условия Европейской комиссии до конца нынешнего года
– подчеркнул глава молдавского внешнеполитического ведомства.
В то же время, как уточнил глава молдавской дипломатии, самыми уязвимыми областями по-прежнему остаются инфраструктура и правосудие.
Вот как он прокомментировал данную ситуацию:
Почти что во всех областях мы находимся на раннем этапе соответствия европейским стандартам. Ни для кого не секрет, что дороги и безопасность дорожного движения, школы и больницы в самом ЕС, конечно же, находятся на более высоком уровне и, разумеется, мы стремимся к тому же, но ещё предстоит проделать много работы, особенно в том, что касается построения функциональной системы правосудия
Напомним, что РМ подписала заявку на вступление в ЕС 3 марта прошлого года, а спустя несколько месяцев уже получила статус кандидата. Переговоры о присоединении к Европейскому союзу, как ожидается, могут начаться уже в конце 2023.
Тем временем, руководство страны продолжает лукавить, говоря об «успешности» процесса европейской интеграции Молдовы. Так, экс-премьер республики Юрий Лянкэ ещё много лет назад заверял граждан в том, что Кишинёв подаст заявку на членство в ЕС уже к 2019, однако, тогда этого не произошло.