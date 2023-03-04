Российские конструкторы приступили к разработке нового противолодочного самолета для замены устаревающего Ил-38

В Российской Федерации началась работа над созданием базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета. Новая воздушная машина должна сменить самолеты Ил-38 еще советской разработки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.
Параметры будущего самолета пока не сообщаются. Но известно, что он должен получить новейшее бортовое оборудование. В частности, самолет будет оснащен новыми БЦВМ и многофункциональным поисково-прицельным комплексом, получит гидроакустические буи. Вооружение самолета также усовершенствуется, в том числе и за счет разнообразия используемых боеприпасов.
Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-11
- подчеркнул собеседник РИА Новости.
Как утверждает источник, самолет будет создан на основе использования почти исключительно отечественных компонентов, включая и электронику, и другие компоненты.
Напомним, что в настоящее время на вооружении морской авиации ВМФ России находятся самолеты Ил-38 и Ил-38Н. Самолет Ил-38 выпускался в 1967-1972 гг., всего было построено 60 таких самолетов. Ил-38Н – это его модернизированная версия с многофункциональным поисково-прицельным комплексом «Новелла», способным обнаруживать надводные корабли противника на расстоянии более 320 километров.
В настоящее время, как свидетельствуют данные из открытых источников, на вооружении ВМФ РФ находятся 25 самолетов Ил-38 и Ил-38Н.