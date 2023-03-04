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Российские конструкторы приступили к разработке нового противолодочного самолета для замены устаревающего Ил-38

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Российские конструкторы приступили к разработке нового противолодочного самолета для замены устаревающего Ил-38

В Российской Федерации началась работа над созданием базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета. Новая воздушная машина должна сменить самолеты Ил-38 еще советской разработки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на осведомленный источник.


Параметры будущего самолета пока не сообщаются. Но известно, что он должен получить новейшее бортовое оборудование. В частности, самолет будет оснащен новыми БЦВМ и многофункциональным поисково-прицельным комплексом, получит гидроакустические буи. Вооружение самолета также усовершенствуется, в том числе и за счет разнообразия используемых боеприпасов.

Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-11

- подчеркнул собеседник РИА Новости.

Как утверждает источник, самолет будет создан на основе использования почти исключительно отечественных компонентов, включая и электронику, и другие компоненты.

Напомним, что в настоящее время на вооружении морской авиации ВМФ России находятся самолеты Ил-38 и Ил-38Н. Самолет Ил-38 выпускался в 1967-1972 гг., всего было построено 60 таких самолетов. Ил-38Н – это его модернизированная версия с многофункциональным поисково-прицельным комплексом «Новелла», способным обнаруживать надводные корабли противника на расстоянии более 320 километров.

В настоящее время, как свидетельствуют данные из открытых источников, на вооружении ВМФ РФ находятся 25 самолетов Ил-38 и Ил-38Н.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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30 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 10:28
    +6
    Ну эта история теперь лет на 10 как минимум, к сожалению....
    1. seti
      seti Сегодня, 10:31
      +2
      Цитата: Nexcom
      Ну эта история теперь лет на 10 как минимум, к сожалению....

      Лучше на 10 лет чем вообще об этом не говорить. Идея с новым противолодочным самолетом сегодняшнего и завтрашнего дня давно назрела и перезрела. Сейчас есть шанс многое переосмыслить, выделить инженеров, деньги и создать.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:35
        +3
        Да, надо делать. Могут взять за основу прототипа платформу Ту214 - это пока что самый далеко летающий аппарат в нашей авиации. Такой подход может сократить время и средства разработки.
        Кроме того, многие страны так делают - берут гражданскую платформу и дорабатывают её под военные задачи.

        Заодно и нашим рабочим на авиазаводе будет работа и зарплата
        1. Тит_2
          Тит_2 Сегодня, 11:33
          -1
          Вам не кажется что у нас как то все через задний проход делается, то что Ту есть и летает никому не интересно, на этом много не попилить. Суть в том что деньги уже сейчас можно осваивать, а время пройдет и надеюсь что ПД-8 появится и концепция сменится. В нынешние времена все быстро меняется, но самое досадное что никто ни за что не отвечает. Откровенно я скептично отношусь к подобным новостям да и надоели подобные обещания. В соседней ветке Баярд четко излагает позицию по самолетам Ту 204,214 так что соглашусь с Вами, но увы как то в руководстве у нас не очень хорошо в силу тех решений и действий что мы видим.
    2. Сергей Аверченков
      Сергей Аверченков Сегодня, 10:38
      +1
      Да и бог с этим главное начали разрабатывать.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 10:53
        +2
        Цитата: Сергей Аверченков
        Да и бог с этим главное начали разрабатывать.


        Главное чтобы со временем успешно завершили разработку с последующей поставкой в войска.
    3. Diger
      Diger Сегодня, 10:42
      0
      Цитата: Nexcom
      Ну эта история теперь лет на 10 как минимум, к сожалению...

    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 11:47
      0
      Российской Федерации началась работа над созданием базового противолодочного, разведывательного и патрульного самолета. Новая воздушная машина должна сменить самолеты Ил-38 еще советской разработки.
      Устаревающие?? Да они уже давно не только устарели, но и мхом покрылись! laughing
      И сколько по времени теперь надо будет создавать новый? Лет 50?
  2. Андрей из Челябинска
    Андрей из Челябинска Сегодня, 10:34
    +3
    М-дя, не прошло и 20 лет... Однако надо радоваться, что хоть сейчас спохватились!
    1. NKT
      NKT Сегодня, 10:38
      0
      Интересно, а чем обусловлен выбор турбовинтового? Вон, готовые Ту-214 стоят, давно можно было приспособить аппаратуру для него.
      1. AUL
        AUL Сегодня, 10:58
        +1
        Цитата: NKT
        Интересно, а чем обусловлен выбор турбовинтового?

        Экономичностью, а, стало быть, бОльшим временем патрулирования.
        1. NKT
          NKT Сегодня, 11:11
          0
          А почему американцы отказались от «бОльшего времени патрулирования»?
  3. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:36
    0
    Интересно, на какой платформе - Ил-114, Ту-204 или МС-21?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:41
      0
      И114 - ближняя дальность, МС21 - средняя, Ту214 - самый дальный, ок 6000 км может. Соответственно у Ту214 либо можно дольше всех в воздухе находится или дальше всех улететь.
    2. exo
      exo Сегодня, 10:42
      0
      4 двигателя ТВ 7-117.Или с нуля создадут или Ил-114 "раздуют". Может быть на базе того же Ил-38 будут ваять.На Ту-204 и МС-21 4 ТВД на крыло, вряд ли внедришь.Странно, что нет желания возобновить тему А-40.Неплохая база для постройки.
      И почему бы по американскому пути не пойти? Их Посейдон на базе Боинга 737-800/900, сделан. У нас близок к завершению МС-21.Есть его модификация с увеличенной дальностью полета.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:48
        0
        Ил38 уже не производится лет 50. это все советские борта еще летают.... пока еще летают.
    3. Diger
      Diger Сегодня, 11:01
      0
      Цитата: Pavel57
      Интересно, на какой платформе -... Ту-204 или МС-21?

      belay
      Вы статью-то читали?
      1.
      Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-117

      Ту-204 или МС-21 (еще нет) не хватает ГА, да и 4х двигательные они( и быть не могут) и под ТВ7-117СТ неадоптированы, от слова совсем (с винтами им только пашню под картошку готовить)

      Ил-38 возобновить производство не смогут.
      2021
      Цитата: первый заместитель генерального директора ОАК Сергей Ярковой
      Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина ведет работы по созданию четырехдвигательной версии самолета Ил-114.
  4. Ru_Na
    Ru_Na Сегодня, 10:42
    +3
    Если не ошибаюсь, ещё в 2018 году был предложен проект ИЛ-114МП на базе ИЛ-114-300.

    Самолёт предлагали оснастить радиолокатором "Касатка" с АФАР, ПКР Х-35Э, 23 мм пушкой, противолодочными ракетами и радиобуями. Интересно, решили развивать данный проект или это будет что то новое?!
    1. mmaxx
      mmaxx Сегодня, 10:50
      +2
      Маленький. Для части задач покатит. Для всех, никак.
  5. fiv
    fiv Сегодня, 10:47
    -1
    ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-11

    Может быть, двигатель ТВ 7-117? А аэроплан какой, интересно? Из Ил-114 хотели сделать морского разведчика, но он двухдвигательный.
    И сейчас делать просто противолодочный самолет не комильфо, надо к нему еще спутники , связь, а дальше у меня букв не хватает
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 10:51
      0
      Просто так ещё по одному двигателю на Ил114 навесить не удасться - придется пересчитывать и разрабатывать заново крыло и аппаратуру управления двигателями. Неисключено что придется заново рассчитывать и менять центровку всего самолета.
  6. mmaxx
    mmaxx Сегодня, 10:49
    +4
    Отдельный самолет.... Ну-ну.... Даже богатый СССР такое себе не позволял. Да, и вообще никто не позволял. С учетом компетентности наших вояк, как заказчиков, самолета не будет в ближайшие лет 15-20.
  7. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 10:49
    0
    Для устаревшего Ила, как бы нам от 90-х 2000-х годов то откашлятся
  8. ev23
    ev23 Сегодня, 11:05
    -1
    это нужно было делать еще позавчера
  9. mark1
    mark1 Сегодня, 11:05
    +1
    По всей видимости будет Ил-118- 4-х двигательная модификация 114-го (развитие), по крайней мере я про такое читал.
  10. vovochkarzhevsky
    vovochkarzhevsky Сегодня, 11:06
    0
    Самое разумное, это переработка проекта Ил-38 и повторный запуск в серию как в свое время поступили с Ту-95МС. Поскольку существующий самолёт как платформа идеален.
    Но всё упирается в двигатели которые делались в Запорожье. Вернее, в отсутствие двигателей.
    Потому скорее всего будут лепить из того что есть. А выбор не богат. Ил-114 хоть и турбовинтовой и может обеспечить нужное время патрулирования, но сырой, особенно двигатели. И патрулировать над морем имея всего два, а не четыре двигателя учитывая выше сказанное, то ещё удовольствие.
    Да и размерность Ил-114 накладывает свои ограничения.
    Что до Ту-204, то здесь свои сложности. Если с дальностью проблем нет, то продолжительность патрулирования под вопросом.
    1. faiver
      faiver Сегодня, 11:49
      0
      Ил-114 хоть и турбовинтовой и может обеспечить нужное время патрулирования
      - не может, дальность менее 2000км (в разных источниках 1600-1900км)
  11. Товарищ И
    Товарищ И Сегодня, 11:19
    0
    Новая машина сохранит стандартную для самолетов данного класса четырехдвигательную схему, ее планируется оснащать турбовинтовыми двигателями ТВ7-11

    Разрабатывать с нуля самолет? Издеваются?
    Зачем? Есть же опыт тех же американцев по использованию серийно производящихся гражданских платформ. Да и это единственный верный путь.
    Нужно вкладываться максимально в начинку самолета, в средства обнаружения и поражения. Самолет нужно брать уже существующий. Что мешает использовать семейство пассажирских Ту, или МС-21, или в крайнем случае китайские платформы?
    Бред, это просто не серьезный бред.
  12. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 11:36
    -1
    Разработку нового противолодочного самолёта надо было начинать ещё "вчера". Но "вчера" и сейчас в авиапроме рулит саботажник Мантуров. Чем закончится противостояние российских конструкторов и "мантуровых" - неясно. Ещё в начале января президент дал 1 месяц срока Мантурову на заключение контрактов с авиастроительными заводами. Прошло 2 месяца - и тишина. Жаль, нет у нас Сталина, который умер 70 лет назад. Завтра годовщина его смерти.
  13. Бонифаций
    Бонифаций Сегодня, 11:38
    0
    так вроде тема была по ТУ-204 и даже по Бе-200 - что то новое?