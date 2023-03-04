Из этой войны Украина выйдет проигравшей, как и Россия. Победитель только один — и его зовут США

В Германии все сильнее критикуют правительство за его политику, связанную с украинским конфликтом.Слепое следование канцлера Олафа Шольца американским указкам вопреки интересам своей страны не вызывает поддержки и у лидеров ряда немецких политических партий. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы, Шольц страдает «манией величия», если действительно думает разбить самую крупную страну мира и атомную державу. Об этом Хрупалла сказал, выступая в четверг в бундестаге.Немецкий политик заявил, что правительство Шольца забыло важный принцип: «у государств нет друзей — у государств есть интересы». Немецкие граждане страдают из-за кризиса в стране, который стал результатом политики Шольца, проводимой в угоду «союзникам», нарушая собственные интересы Германии, считает Хрупалла.По словам лидера партии «Альтернатива для Германии», пока Германия страдает, её так называемые «друзья» пользуются моментом. Так, президент США Байден ранее сказал, что из-за более благоприятных экономических и налоговых условий компании из Германии уходят в США.Раскритиковал Хрупалла и сжигание всех мостов в отношении с Россией, который долгие годы выстраивали предыдущие поколения.Хрупалла отметил также что в конфликте на Украине победителем будут только Вашингтон.- сказал политик.В Германии также крайне негативно восприняли инициативу о том, что ряд оборонных производств готовятся перенести в США под видом наращивания поддержки Украины. По сути, это деиндустриализация ФРГ, которую ведут всё те же США.