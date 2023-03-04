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Немецкий политик: правительство Шольца забыло важный принцип о том, что у государств нет друзей — у государств есть интересы

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Немецкий политик: правительство Шольца забыло важный принцип о том, что у государств нет друзей — у государств есть интересы

В Германии все сильнее критикуют правительство за его политику, связанную с украинским конфликтом.


Слепое следование канцлера Олафа Шольца американским указкам вопреки интересам своей страны не вызывает поддержки и у лидеров ряда немецких политических партий. По словам сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупаллы, Шольц страдает «манией величия», если действительно думает разбить самую крупную страну мира и атомную державу. Об этом Хрупалла сказал, выступая в четверг в бундестаге.

Немецкий политик заявил, что правительство Шольца забыло важный принцип: «у государств нет друзей — у государств есть интересы». Немецкие граждане страдают из-за кризиса в стране, который стал результатом политики Шольца, проводимой в угоду «союзникам», нарушая собственные интересы Германии, считает Хрупалла.

По словам лидера партии «Альтернатива для Германии», пока Германия страдает, её так называемые «друзья» пользуются моментом. Так, президент США Байден ранее сказал, что из-за более благоприятных экономических и налоговых условий компании из Германии уходят в США.

Раскритиковал Хрупалла и сжигание всех мостов в отношении с Россией, который долгие годы выстраивали предыдущие поколения.

Хрупалла отметил также что в конфликте на Украине победителем будут только Вашингтон.

Из этой войны Украина выйдет проигравшей, как и Россия. Победитель только один — и его зовут США

- сказал политик.

В Германии также крайне негативно восприняли инициативу о том, что ряд оборонных производств готовятся перенести в США под видом наращивания поддержки Украины. По сути, это деиндустриализация ФРГ, которую ведут всё те же США.
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8 комментариев
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  1. DIM(a)
    DIM(a) Сегодня, 11:11
    +2
    Ливерная колбаска за дедушку поквитаться хочет, как и многие другие нацисты ЕС.
  2. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 11:12
    0
    У Германии есть лишь два союзника Bundeswehr и Deutsche Marine.
  3. Mirakuru
    Mirakuru Сегодня, 11:12
    +3
    Немецкий политик забыл, что интересы есть только у суверенного государства. У колоний есть только интересы его хозяина.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:17
    0
    Все взаимосвязано... политики такие, какими их хотят видеть, готовы поддержать.
    Надоело слушать, что народ обмали, В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ! Типа, народ хочет одного, а власть другое...
    Верхние, меж собой, делят, не по делят, а внизу... кряхтят и везут это, на своих горах..... до следующего, очередного, 8 скорее всего, такого же.
  5. Aken
    Aken Сегодня, 11:25
    +3
    Друзей у Германии нет. Но есть хозяин.
  6. fiv
    fiv Сегодня, 11:32
    +1
    Ливерная колбаса посмотрел в амерском посольстве кино, в котором он с какой-нибудь горничной не по-джентельменски обошелся (или горничная с ним не по-джентельменски обошлась) в свое время, получил похлопывание по плечу и немного денег. и понял, что судьба германии - ничто по сравнению с судьбой херра шольца и его маленького счетика в уютном банке на Каймановых островах.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:35
    +1
    Шольц страдает «манией величия», если действительно думает разбить самую крупную страну мира и атомную державу
    У Шольца не "мания величия", а трусливое, услужливое, заискивающее поведение "ботаника" перед сильным в отличии от него, а главное наглым школьника старшего класса. Коль представители разных партий Германии недовольны политикой канцлера, так почему бы им, собравшись вместе, не скинуть его с должности вместе с Бербок и др. "зелеными"? Или немецкие законы не позволяют? А может политической воли и смелости не хватает?
  8. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:41
    0
    Эх, Дойчланд- Дойчланд! А, ведь была, даже после войны вполне себе влиятельная страна. Даже будучи под оккупацией. Особенно в первые годы после объединения. А, сейчас "глас Германии не слышен в. Евросоюзе!". Тут больше поляки и прибалты имеют голос и вес. И, что удивительно- за счет Германии!