Telegram-каналы сообщили об атаке подстанции нефтепровода «Транснефть-Дружба» украинским БПЛА

Утром 3 марта беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на осведомленный с ситуацией источник.
По утверждению канала, нефтепровод в результате налета украинского БПЛА практически не пострадал. Беспилотник повредил лишь резервуар емкостью 3 тысячи тонн, который и так стоял пустой. В результате атаки в резервуаре образовалась дыра.
Как сообщается, украинский беспилотник нес самодельное взрывное устройство. При его приближении с подстанции эвакуировали четырех сотрудников. Пострадавших в результате украинского налета, к счастью, не было. Отметим, что официальных комментариев представителей силовых структур или органов власти по поводу данного налета также пока не было.
Известно, что в последнее время украинские формирования с помощью беспилотной авиации регулярно проводят атаки на разные участки нефтепровода «Транснефть-Дружба» в граничащих с Украиной районах Российской Федерации. Такие атаки ставят своей целью, во-первых, нанести определенный ущерб российской энергетической инфраструктуре, а во-вторых, продемонстрировать российской стороне возможности украинских формирований при необходимости совершать подобные диверсии.
Естественно, что подобная диверсионная активность украинской стороны требует соответствующих мер со стороны России, как в плане повышения защищенности стратегических объектов энергетической инфраструктуры, так и в плане ответа киевскому режиму.