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Telegram-каналы сообщили об атаке подстанции нефтепровода «Транснефть-Дружба» украинским БПЛА

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Telegram-каналы сообщили об атаке подстанции нефтепровода «Транснефть-Дружба» украинским БПЛА

Утром 3 марта беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал подстанцию нефтепровода «Транснефть-Дружба». Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на осведомленный с ситуацией источник.


По утверждению канала, нефтепровод в результате налета украинского БПЛА практически не пострадал. Беспилотник повредил лишь резервуар емкостью 3 тысячи тонн, который и так стоял пустой. В результате атаки в резервуаре образовалась дыра.

Как сообщается, украинский беспилотник нес самодельное взрывное устройство. При его приближении с подстанции эвакуировали четырех сотрудников. Пострадавших в результате украинского налета, к счастью, не было. Отметим, что официальных комментариев представителей силовых структур или органов власти по поводу данного налета также пока не было.

Известно, что в последнее время украинские формирования с помощью беспилотной авиации регулярно проводят атаки на разные участки нефтепровода «Транснефть-Дружба» в граничащих с Украиной районах Российской Федерации. Такие атаки ставят своей целью, во-первых, нанести определенный ущерб российской энергетической инфраструктуре, а во-вторых, продемонстрировать российской стороне возможности украинских формирований при необходимости совершать подобные диверсии.

Естественно, что подобная диверсионная активность украинской стороны требует соответствующих мер со стороны России, как в плане повышения защищенности стратегических объектов энергетической инфраструктуры, так и в плане ответа киевскому режиму.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Министерства обороны Украины
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14 комментариев
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  1. LukaNord
    LukaNord Сегодня, 10:57
    -5
    Не понял..Ведь этот нефтепровод и газопровод ,пока реальный заработок украины ? Или это для кагала в Киеве уже мелочевка хе хе ?
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 11:04
      +7
      Цитата: LukaNord
      Или это для кагала в Киеве уже мелочевка хе хе ?

      Это в первую очередь заработок для "нашего" кагала. Украинцы делают то, что давно следовало сделать нашим властям - полностью прекратить все поставки ресурсов странам Запада. На данный момент запасы газа в европейских газохранилищах превышают показатели запасов на март месяц за десять лет.
      Но охранители скажут, что это же пенсии и социалка для граждан России. laughing А то, что это еще и кровь граждан России, им видать не вдомек.
  2. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:57
    0
    Много раз тут писалось о том, что "трубы" нельзя повреждать ни с какой стороны. Или это не та "Дружба", по которой в Европу нефть "не отправляется"?
  3. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 10:57
    +3
    Надо понимать что все атаки Украины одобрены Западом. Почему бы не отключить полностью этот нефтепровод если они этого так хотят.
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 11:01
    +1
    Запад не только этого хочет. По сообщениям зап.прессы США намекнули что Украине придётся оплатить всю поставляемую помощь. laughing
    Шароварные, скоро придет время выворачивать карманы ! laughing По полной.

    Халявы бильше немае, хлопци !
    1. kenpachi
      kenpachi Сегодня, 11:25
      +1
      А ещё запад сливает зеленского. А ещё они скоро все замерзнут.
      Который год уже я это слышу
  5. AlexVas44
    AlexVas44 Сегодня, 11:02
    +2
    ... подобная диверсионная активность украинской стороны требует соответствующих мер со стороны России,

    Соответствующая мера может быть одна - покончить с нацистским режимом.
  6. Лоцман
    Лоцман Сегодня, 11:03
    0
    Видимо укропы намедни слышали грозные заявления нашей верхушки обещавшей больше никому не позволить подрывать наши трубы. Решили за базар подтянуть?
  7. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:13
    +5
    Если гора не идёт к Магомеду - то Магомед идёт к горе:

    Генштаб РФ перестал наносить массированные удары по критической инфраструктуре врага - энергосистема Украины так и не добита, железные дороги Украины работают, мосты на Украине вообще не трогают.

    Значит, получите сами и распишитесь.
    Слюнтяйство Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ и Генштаба РФ уже реально всех в РФ просто бесит.
    1. SaLaR
      SaLaR Сегодня, 11:31
      +1
      Судя по резонансу, который произвёл теракт в Брянской области, те кто его задумывал и осуществлял достигли своих целей.
      Да. Пусть в военном смысле он не имел никаких последствий.
      Но в социально-политическом, результат на все 100%.
      Границы России прозрачны.
      ПВО дырявое.
      Население не защищено.
      Упрёки руководству страны и МО имеют место быть.
      Жирный плевок в адрес спецслужб удался.
      Международный авторитет России после такого не повысился.
      Взнос в подготовку к выборам президентам России сделан.
      И главное. Какой на сегодня ответ России? Правильно - никакой.
      Всё закономерно. Не бьёшь ты, бьют тебя.
      Отличный способ безнаказанно показать, что Россия страна терпила.
      Если на унижение не отвечаешь, то кто ты есть?
      А теперь попробуйте переубедить меня, что я не прав.
    2. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 11:31
      0
      И правильно, что перестали наносить удары по энергосистеме Украины, по крайне в том объеме, в котором наносились. В результате таких ударов ( именно в том объеме) израсходовали ракеты с эффективностью близкой к нулю и сплотили население против нас. Если и наносить удары по энергетике Украины, то с выбиванием под ноль. Но на это никто не пойдет - надо "партнёрам" поставлять нефть, газ, обеспечивать погрузку зерна..., а для этого без энергетики Украины не обойтись. Ну и ради справедливости, на Украине куча АЭС, которым тоже нужна энергия из вне, упоротые могут и рвануть АЭС списав это на нас.
  8. ximkim
    ximkim Сегодня, 11:22
    -1
    А что? Пусть пробуют.
    Если этот нефтепровод откажет , все будут в большом плюсе.
  9. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 11:30
    +3
    Тут все довольно просто. У украины- война. У нас СВО. Вот и все.
  10. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:47
    0
    Естественно, что подобная диверсионная активность украинской стороны требует соответствующих мер со стороны России, как в плане повышения защищенности стратегических объектов энергетической инфраструктуры, так и в плане ответа киевскому режиму.

    Хороший и правильный посыл... Жалко, что вас наше руководство не слышит и слышать не желает.