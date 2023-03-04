Вице-премьер Молдавии: Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна

Я не являюсь военным экспертом. Многие люди неосторожны в своих высказываниях, когда говорят о цифре в 22 тыс тонн. Откуда она взялась – большой вопрос, ведь экспертиза так и не проводилась. Последняя оценка была сделана в 2006 году, хотя и она была поверхностной, а потому, говорить точно, сколько там боеприпасов, было бы некорректно

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, выступая в эфире одной из программ на молдавской радиостанции Vocea Basarabiei, заявил о том, что Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна.Как уточнил чиновник, последний раз контроль в этой зоне осуществлялся ещё в 2006 году, а для того, чтобы определить, сколько их там и в каком они состоянии, нужно провести тщательный осмотр каждого ящика.Вот что чиновник высказал по этому поводу:Также, как говорит Серебрян, склад этот находится под полным контролем РФ. В то же время он признал, что на процесс оценки складов с боеприпасами потребуется уйма времени.Напомним, что военные склады в селе Колбасна Рыбницкого района расположены в нескольких километрах от приднестровско-украинской границы и приблизительно в 20 км от границы непризнанной ПМР с РМ. Является самым большим складом боеприпасов в Восточной Европе, который охраняется российскими миротворцами. Их вывоз начался ещё в далёком 1999, в рамках стамбульских договорённостей, однако, после отказа тогдашнего молдавского руководства подписать Меморандум Козака в 2003 году, предусматривающий план урегулирования приднестровского конфликта, процесс этот был приостановлен.