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Вице-премьер Молдавии: Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна

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Вице-премьер Молдавии: Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна

Вице-премьер Молдавии по реинтеграции Олег Серебрян, выступая в эфире одной из программ на молдавской радиостанции Vocea Basarabiei, заявил о том, что Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна.


Как уточнил чиновник, последний раз контроль в этой зоне осуществлялся ещё в 2006 году, а для того, чтобы определить, сколько их там и в каком они состоянии, нужно провести тщательный осмотр каждого ящика.

Вот что чиновник высказал по этому поводу:

Я не являюсь военным экспертом. Многие люди неосторожны в своих высказываниях, когда говорят о цифре в 22 тыс тонн. Откуда она взялась – большой вопрос, ведь экспертиза так и не проводилась. Последняя оценка была сделана в 2006 году, хотя и она была поверхностной, а потому, говорить точно, сколько там боеприпасов, было бы некорректно

Также, как говорит Серебрян, склад этот находится под полным контролем РФ. В то же время он признал, что на процесс оценки складов с боеприпасами потребуется уйма времени.

Напомним, что военные склады в селе Колбасна Рыбницкого района расположены в нескольких километрах от приднестровско-украинской границы и приблизительно в 20 км от границы непризнанной ПМР с РМ. Является самым большим складом боеприпасов в Восточной Европе, который охраняется российскими миротворцами. Их вывоз начался ещё в далёком 1999, в рамках стамбульских договорённостей, однако, после отказа тогдашнего молдавского руководства подписать Меморандум Козака в 2003 году, предусматривающий план урегулирования приднестровского конфликта, процесс этот был приостановлен.
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3 комментария
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  1. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 14:00
    +1
    Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна

    Теперь у Украины есть повод ввести войска, что-бы пересчитать.
    1. Аэродромный
      Аэродромный Сегодня, 14:09
      +1
      Вице-премьер Молдавии: Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна
      и не должен. а если "жахнет"-узнает.
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:15
        0
        Цитата: Аэродромный
        Вице-премьер Молдавии: Кишинёв не располагает информацией о количестве хранящихся на складах боеприпасов в селе Колбасна
        и не должен. а если "жахнет"-узнает.

        лучше бы им не знать...