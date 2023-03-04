Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ

С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин

С помощью станков сейчас отстреляем кассеты, они вступят в работу, тоже, это получается, осколочно заградительные мины ПОМ-2 на растяжках, только дистанционным способом