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Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ

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Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ

Помимо Донецкого направления, где бойцы ЧВК «Вагнер» завершают окружение Артемовска (Бахмута), напряженной остается ситуация на линии Сватово-Кременная в ЛНР. С осени прошлого года ВСУ предпринимают многочисленные попытки прорвать нашу оборону на этом участке, все они заканчиваются безуспешно. В свою очередь, российские войска теснят противника, занимая более выгодные позиции и сокращая дистанцию между линиями обороны.


Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что южнее Кременной в результате продвижения ВС РФ между нашими позициями и рубежами ВСУ не осталось так называемых серых зон. На некоторых участках расстояние между позициями сократилось до нескольких десятков метров, что позволяет бойцам с обеих сторон вести диалог без средств связи, сообщил Марочко в своем телеграм-канале.

В сложившейся ситуации противник перешел к тактике прощупывания нашей обороны, в том числе с флангов, действуя небольшими диверсионно-разведывательными группами. Российское командование, в свою очередь, предпринимает превентивные действия, дабы пресечь действия ДРГ еще на подступах к нашим позициям.

Российские саперы ВДВ в ЛНР под прикрытием разведчиков производят минирование подступов к нашим позициям, в том числе с флангов, на случай прорыва вражеских ДРГ. Саперы при этом выходят за линию обороны, либо используют дистанционное минирование. О подготовке позиций к отражению атак противника РИА Новости рассказали российские военнослужащие.

С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин

— сообщил агентству командир отделения саперов с позывным «Борода», добавив, что для этого используются противопехотные мины.

Дистанционное минирование опасных участков производится с использованием противопехотных осколочных мин ПОМ-2. С учетом того, что противник находится на расстоянии 200 метров от наших позиций, это наиболее безопасный способ создания минных заграждений. Работу саперов на этом участке прикрывают десантники разведроты ВДВ.

С помощью станков сейчас отстреляем кассеты, они вступят в работу, тоже, это получается, осколочно заградительные мины ПОМ-2 на растяжках, только дистанционным способом

— рассказал командир отделения саперов.
Автор:
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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5 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:04
    0
    Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ
    . Понятно, что делать это необходимо, вот только после войны, её эхо, долго будет раздаватс/преследовать мирное насиление, увы, увы, так всегда и было, так и будет.
  2. Piramidon
    Piramidon Сегодня, 12:34
    +1
    Российские саперы ВДВ в ЛНР под прикрытием разведчиков производят минирование подступов к нашим позициям

    Балаболы. Осталось только карты минных полей в интернете выложить.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:43
    +2
    Странная ситуация. Одни минируют, другие спешат об этом сообщить наверное полагая, что противнику это не интересно. Или это что-то новенькое в мероприятиях по противодействию ДРГ? "Ты туда не ходи, ты сюда ходи! Снег башка попадет - совсем мёртвый будешь!" (к/ф "Джентльмены удачи").
  4. Konnick
    Konnick Сегодня, 13:07
    0
    Отключите этого болтуна от интернета.
    Выгнали из армии, а он по-прежнему всё всем рассказывает.
  5. Radikal
    Radikal Сегодня, 13:19
    0
    Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ
    Для кого разведсообщение - для Залужного? Там специальные люди чем заняты? sad