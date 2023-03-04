Российские саперы в ЛНР минируют подступы к позициям и фланги на случай прорыва украинских ДРГ

Помимо Донецкого направления, где бойцы ЧВК «Вагнер» завершают окружение Артемовска (Бахмута), напряженной остается ситуация на линии Сватово-Кременная в ЛНР. С осени прошлого года ВСУ предпринимают многочисленные попытки прорвать нашу оборону на этом участке, все они заканчиваются безуспешно. В свою очередь, российские войска теснят противника, занимая более выгодные позиции и сокращая дистанцию между линиями обороны.
Подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщает, что южнее Кременной в результате продвижения ВС РФ между нашими позициями и рубежами ВСУ не осталось так называемых серых зон. На некоторых участках расстояние между позициями сократилось до нескольких десятков метров, что позволяет бойцам с обеих сторон вести диалог без средств связи, сообщил Марочко в своем телеграм-канале.
В сложившейся ситуации противник перешел к тактике прощупывания нашей обороны, в том числе с флангов, действуя небольшими диверсионно-разведывательными группами. Российское командование, в свою очередь, предпринимает превентивные действия, дабы пресечь действия ДРГ еще на подступах к нашим позициям.
Российские саперы ВДВ в ЛНР под прикрытием разведчиков производят минирование подступов к нашим позициям, в том числе с флангов, на случай прорыва вражеских ДРГ. Саперы при этом выходят за линию обороны, либо используют дистанционное минирование. О подготовке позиций к отражению атак противника РИА Новости рассказали российские военнослужащие.
С вечера поступила команда от руководства прикрыть один из флангов нашей линии обороны. Инженерно-саперное отделение выдвинулось на передний край обороны, установили инженерные заграждения в виде осколочных заградительных мин
— сообщил агентству командир отделения саперов с позывным «Борода», добавив, что для этого используются противопехотные мины.
Дистанционное минирование опасных участков производится с использованием противопехотных осколочных мин ПОМ-2. С учетом того, что противник находится на расстоянии 200 метров от наших позиций, это наиболее безопасный способ создания минных заграждений. Работу саперов на этом участке прикрывают десантники разведроты ВДВ.
С помощью станков сейчас отстреляем кассеты, они вступят в работу, тоже, это получается, осколочно заградительные мины ПОМ-2 на растяжках, только дистанционным способом
— рассказал командир отделения саперов.