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Китайская South China Morning Post: действия Литвы поставили крест на взаимоотношениях КНР с Прибалтикой

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Китайская South China Morning Post: действия Литвы поставили крест на взаимоотношениях КНР с Прибалтикой

Китайские власти пытались наладить дружественные отношения с Прибалтикой, однако действия правительства Литвы сделали это невозможным.


Как пишет китайское издание South China Morning Post, страны Прибалтики и Центральной Европы, с которыми еще десять лет назад пытался подружиться Китай, все плотнее попадают под влияние англо-американского мира. В то же время сильные страны Евросоюза, такие как Германия и Франция, сохраняют больший прагматизм по отношению к Китаю.

Вооруженный конфликт на Украине окончательно похоронил идею создания инициативы "Один пояс – один путь", которая, однако, еще до начала конфликта была практически нежизнеспособной.

Однако, создавшаяся ситуация не имеет особого значения для политики КНР. Замысел китайских властей изначально состоял в том, чтобы предложить наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование.

В отличие от властей Франции и Германии, правительства стран Центральной Европы и Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине и провозглашения Пекином нейтралитета заняли довольно жесткие позиции в отношении Китая. Исключением стала Венгрия, президент которой Виктор Орбан сохранил дружественные отношения с Пекином.

Подстрекаемые Польшей страны Центральной Европы пытаются провоцировать ведущие европейские страны к конфронтации с Китаем. Ряд политических экспертов даже называет их новым Варшавским договором, хотя корректнее было бы назвать их "Варшавским договором наизнанку", так как эти лимитрофы объединились против России.
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Использованы фотографии:
Wikipedia/Kancelaria Premiera from Poland
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4 комментария
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  1. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:21
    +8
    действия Литвы поставили крест на взаимоотношениях КНР с Прибалтикой

    Ни одного слова расшифровки этого тезиса - я в статье не нашел! Ни того, что сделала Литва, ни того, что в ответ предпринял Китай - в тексте нет. Может, автор, все же раскроет тему немного? :)))
    1. Офицер запаса
      Офицер запаса Сегодня, 12:32
      +1
      Петр, если я правильно помню, в Вильнюсе с 2021 года начали в угоду США откровенно унижать Китай, обвиняли в шпионаже. А потом заявили, что хотят выстраивать особые отношения с Тайванем. Китай, несколько раз предупредив о последствиях, перекрыл все каналы поставок литовских товаров. А китайская таможня попросту "забанила" прибалтийских экспортеров в компьютерных реестрах. Никакой Прибалтики китайцы теперь в упор не видят. Довыпендривались моськи.
  2. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    +2
    предложить наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование.
    Но "литвины" с высоко поднятой головой не захотели этого и мало того еще и начали лаять на Китай. Китай послушал и принял решение вычеркнуть Литву со своей политической карты мира. Что давно должна была сделать и Россия по отношению к обнаглевшим прибалтам.
  3. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 12:47
    +1
    Мы привыкли, что есть Литва, Латвия и Эстония. А в новости Литва за всех решила.
    Автор! ChatGPT. Говорят, даже статьи может.