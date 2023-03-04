Китайская South China Morning Post: действия Литвы поставили крест на взаимоотношениях КНР с Прибалтикой

Китайские власти пытались наладить дружественные отношения с Прибалтикой, однако действия правительства Литвы сделали это невозможным.Как пишет китайское издание South China Morning Post, страны Прибалтики и Центральной Европы, с которыми еще десять лет назад пытался подружиться Китай, все плотнее попадают под влияние англо-американского мира. В то же время сильные страны Евросоюза, такие как Германия и Франция, сохраняют больший прагматизм по отношению к Китаю.Вооруженный конфликт на Украине окончательно похоронил идею создания инициативы "Один пояс – один путь", которая, однако, еще до начала конфликта была практически нежизнеспособной.Однако, создавшаяся ситуация не имеет особого значения для политики КНР. Замысел китайских властей изначально состоял в том, чтобы предложить наиболее бедным и маленьким странам Европы и членам Евросоюза инвестиции, инфраструктурное развитие и финансирование.В отличие от властей Франции и Германии, правительства стран Центральной Европы и Прибалтики после начала российской спецоперации на Украине и провозглашения Пекином нейтралитета заняли довольно жесткие позиции в отношении Китая. Исключением стала Венгрия, президент которой Виктор Орбан сохранил дружественные отношения с Пекином.Подстрекаемые Польшей страны Центральной Европы пытаются провоцировать ведущие европейские страны к конфронтации с Китаем. Ряд политических экспертов даже называет их новым Варшавским договором, хотя корректнее было бы назвать их "Варшавским договором наизнанку", так как эти лимитрофы объединились против России.