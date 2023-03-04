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Институт изучения войны США: ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артёмовска

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Институт изучения войны США: ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артёмовска

ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артемовска. Вероятно, часть подразделений планируют покинуть город.


Такое мнение публикует Институт изучения войны США (ISW) на своем сайте.

Эксперты предполагают, что украинское командование намерено провести ограниченный отвод своих подразделений из части города, контролируемой ВСУ, удерживать которую им стало особенно сложно.

Американские аналитики напоминают, что ожесточенные бои за Артемовск ведутся с мая прошлого года. За это время обе противоборствующие стороны понесли серьезные потери.

Специалисты ISW отмечают, что российские военные продолжают продвигаться вперед на линии Купянск-Кременная-Сватово. Ссылаясь на источники на Украине, они отмечают активное применение ВС России на данном участке тяжелой техники. В частности, здесь интенсивно работают БМПТ «Терминатор».

Также эксперты из США заявляют, что Вооруженные силы РФ, действуя в районе Водяного, продолжают отодвигать подразделения ВСУ от северо-западных окраин столицы ДНР Донецка.

Американские аналитики обратили внимание и на усиление контроля высшего российского руководства за работой оборонно-промышленного комплекса страны.

Украинское командование внимательно прислушивается к выводам, которые регулярно делают специалисты ISW, учитывая их в процессе принятия решений. Среди лиц, составляющих отчеты Института о ситуации в зоне СВО, немало отставных американских военных самого высокого ранга.

Использованы фотографии:
Минобороны Украины, https://understandingwar.org/
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11 комментариев
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  1. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 11:24
    -1
    Главное - не допустить никакого выхода частей ВСУ из Артёмовска без сдачи ими оружия.
    В случае попытки прорыва частей ВСУ из Артёмовска с оружием они должны быть 100 % полностью уничтожены.

    Впрочем, зная немыслимое количество предателей, пораженцев, примиренцев в Кремле, торгующих направо и налево безопасностью России и национальными интересами русского народа - можно не сомневаться в открытии "гуманитарного коридора", очередного "жеста доброй воли" со стороны Минобороны РФ.
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 11:26
      +1
      Цитата: DefenderofTruth
      Главное - не допустить никакого выхода частей ВСУ из Артёмовска без сдачи ими оружия.
      В случае попытки прорыва частей ВСУ из Артёмовска с оружием они должны быть уничтожены.
      Кстати идут какие-то разговоры о том, чтобы выпустить их.
      Где-то мне на глаза слова Пригожина о "Золотом коридоре" попадались уже...
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:27
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Главное - не допустить никакого выхода частей ВСУ из Артёмовска без сдачи ими оружия.
      В случае попытки прорыва частей ВСУ из Артёмовска с оружием они должны быть уничтожены.
      Впрочем, зная немыслимое количество предателей, пораженцев, примиренцев в Кремле, торгующих направо и налево безопасностью России и национальными интересами русского народа - можно не сомневаться в открытии "гуманитарного коридора", очередного "жеста доброй воли" со стороны Минобороны РФ.

      Пишут что активно и успешно уже выводят лучшие части без проблем
      1. DefenderofTruth
        DefenderofTruth Сегодня, 11:29
        -1
        Значит кто-то в Кремле и в Минобороны РФ очень сильно заинтересован в максимально длительном и неудачном для РФ продолжении войны на Украине.
  2. Русский ватник
    Русский ватник Сегодня, 11:27
    0
    Усиление контроля за предприятиями ВПК конечно хорошо. Но когда произойдет усиление личной ответственности таких персонажей как министр обороны, начальник генштаба, да и всей типа тусовки арбатских военачальников. Видимо не в этой жизни.
  3. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 11:29
    0
    "Les forces armées ukrainiennes créent les conditions d'un "retrait contrôlé" d'Artemivsk. "

    Ils ont sans doute raison c'est un retrait contrôlé, très contrôlé ...par les artilleurs Russes ! :-)

    "Вооруженные силы Украины создают условия для "контролируемого вывода" из Артемовска".

    Они, несомненно, правы, это контролируемый отход, очень контролируемый ... российскими артиллеристами ! :-)
    1. DefenderofTruth
      DefenderofTruth Сегодня, 11:38
      0
      Toutes les troupes ukrainiennes doivent déposer leurs armes avant de sortir de l'Artemovsk.
      Sinon ils devraient être totalement éliminées
    2. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 11:40
      0
      Цитата: YanniKounnar
      "Les forces armées ukrainiennes créent les conditions d'un "retrait contrôlé" d'Artemivsk. "

      Ils ont sans doute raison c'est un retrait contrôlé, très contrôlé ...par les artilleurs Russes ! :-)

      "Вооруженные силы Украины создают условия для "контролируемого вывода" из Артемовска".

      Они, несомненно, правы, это контролируемый отход, очень контролируемый ... российскими артиллеристами ! :-)

      Пригожин говорит что не все дороги отмечены на карте и есть новые, которые сделали ВСУ и там нету контроля
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:33
    +2
    Эксперты предполагают, что украинское командование намерено провести ограниченный отвод своих подразделений из части города, контролируемой ВСУ, удерживать которую им стало особенно сложно.

    И отведут! В целости и сохранности!
    В первый раз мы это наблюдаем?
    Странная военная операция!
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:41
    0
    ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артемовска.
    Другие сообщают, что наоборот ВСУ бросают боеспособные части из резерва для удержания Артемовска. И кому верить? Только нашим с места боев, которые медленно, но уверенно продвигаются вперед.
  6. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 11:42
    0
    ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артёмовска

    Какие именно? Дожидаются полного смыкания кольца?