Институт изучения войны США: ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артёмовска

ВСУ создают условия для «контролируемого отхода» из Артемовска. Вероятно, часть подразделений планируют покинуть город.Такое мнение публикует Институт изучения войны США (ISW) на своем сайте.Эксперты предполагают, что украинское командование намерено провести ограниченный отвод своих подразделений из части города, контролируемой ВСУ, удерживать которую им стало особенно сложно.Американские аналитики напоминают, что ожесточенные бои за Артемовск ведутся с мая прошлого года. За это время обе противоборствующие стороны понесли серьезные потери.Специалисты ISW отмечают, что российские военные продолжают продвигаться вперед на линии Купянск-Кременная-Сватово. Ссылаясь на источники на Украине, они отмечают активное применение ВС России на данном участке тяжелой техники. В частности, здесь интенсивно работают БМПТ «Терминатор».Также эксперты из США заявляют, что Вооруженные силы РФ, действуя в районе Водяного, продолжают отодвигать подразделения ВСУ от северо-западных окраин столицы ДНР Донецка.Американские аналитики обратили внимание и на усиление контроля высшего российского руководства за работой оборонно-промышленного комплекса страны.Украинское командование внимательно прислушивается к выводам, которые регулярно делают специалисты ISW, учитывая их в процессе принятия решений. Среди лиц, составляющих отчеты Института о ситуации в зоне СВО, немало отставных американских военных самого высокого ранга.