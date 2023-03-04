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Британская разведка сообщила о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск с целью удержать город

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Британская разведка сообщила о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск с целью удержать город

В последние дни киевский режим перебросил в Артемовск (украинское название – Бахмут) лучшие подразделения ВСУ. Об этом заявляет в своем аналитическом сообщении разведка Великобритании.


Переброска элитных украинских формирований осуществляется на фоне ухудшения ситуации в городе для ВСУ. Оборона Артемовска, и это признают британские разведчики, оказалась под угрозой обрушения. Но киевский режим еще на что-то надеется, пытаясь удержать Артемовск всеми силами.

Выступ, который все еще контролируется украинскими формированиями, оказался уязвимым для действий российских вооруженных сил с трех сторон. Бойцы ЧВК «Вагнер» продвинулись на северные окраины Артемовска, а также установили огневой контроль почти над всеми маршрутами снабжения украинских формирований в Артемовске.


Поскольку большинство автомобильных дорог в Артемовск уже простреливается российскими войсками, британская разведка отмечает ограниченность возможностей украинского командования по снабжению и поддержке остающейся в Артемовске группировки. Например, российские силы постоянно обстреливают дорогу на Часов Яр, проходящую мимо Хромово.

Американское издание The New York Times, тем временем, назвало еще одним свидетельством шаткости положения ВСУ в Артемовске второй за неделю приезд в город командующего Восточной группировкой ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

Издание также признает отправку подкреплений украинской армии в город, но утверждает, что практическая польза от этого решения непонятна, также, как и неизвестно, что предстоит делать этим подкреплениям – то ли помогать удерживать Артемовск, то ли обеспечивать отход потрепанных в боях украинских формирований.
Использованы фотографии:
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2 комментария
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 11:41
    0
    Что-то то сообщается, что из Бахмута повыводили самые боевые части, а вместо них мяса напихали.
    А тут, понимаешь, вдруг
    Британская разведка сообщила о переброске элитных подразделений ВСУ в Артемовск с целью удержать город
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 11:43
    0
    Переброска элитных украинских формирований осуществляется на фоне ухудшения ситуации в городе для ВСУ. Оборона Артемовска, и это признают британские разведчики, оказалась под угрозой обрушения. Но киевский режим еще на что-то надеется, пытаясь удержать Артемовск всеми силами.

    В одной ветке пишут, что собираются укровояки сдернуть!
    И тут же пишут, что присылают элитные пидриздилы, чтобы удержать!
    Кому верить???