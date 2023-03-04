Военное обозрение
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ВМС США пополнились очередной экспедиционной морской платформой класса Lewis B. Puller

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ВМС США пополнились очередной экспедиционной морской платформой класса Lewis B. Puller

На этой неделе Военно-морские силы США приняли новый корабль экспедиционной морской платформы (ESB-6) класса Lewis B. Puller. Это уже четвёртое судно этого класса на вооружении ВМС страны.


Корабль был заложен в ноябре 2020 года, а весной прошлого года его строительство было завершено. ESB-6 был построен национальной сталелитейной и судостроительной компанией General Dynamics NASSCO на своей верфи в Сан-Диего, Калифорния. 1 марта этого года судно приобрели ВМС США.

Новый корабль ESB-6 назван в честь отставного сержанта морской пехоты Джона Л. Кэнли - John L. Canley. Кэнли в 2018 году получил Почетную медаль в Белом доме за свои действия во время войны во Вьетнаме. Кэнли стал первым чернокожим морским пехотинцем США, получившим высшую военную награду страны за доблесть при жизни (в мае 2022 года Джон Кэнли умер).

Корабли экспедиционной морской платформы (или базы) разработаны для предоставления ВМС США возможности выполнять крупномасштабные логистические операции, такие как переброска транспортных средств и оборудования от моря к берегу и обратно. Эти суда значительно снижают зависимость от иностранных портов и обеспечивают поддержку при отсутствии свободных портов. Правда, при этом такой вариант логистики весьма уязвим перед современными средствами поражения.

Подобные John L. Canley корабли Hershel «Woody» Williams (ESB-4) и Miguel Keith (ESB-5) были развернуты в составе ВМС США в Африке и в Индо-Тихоокеанском регионе.

Компания NASSCO также занимается строительством еще одного корабля подобного класса – «Роберт Э. Симанек» (ESB-7), который был заложен в октябре 2022 года.
Автор:
Использованы фотографии:
Википедия/U.S. Navy Combat Camera Photo by Mass Communication Specialist 1st Class David Kolmel
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10 комментариев
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  1. janin
    janin Сегодня, 17:19
    +3
    Тоже хотел бы гордиться, такими масштабными кораблями.. технологии, технологии.
  2. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 17:32
    0
    Хорошая плавучая мишень.

    Извините, я не достаточное умён, чтобы написать нормальный комментарий (Краткость - сестра таланта!)
    1. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 17:51
      +5
      Цитата: MrWolf
      Хорошая плавучая мишень.

      Назовите мне хоть одну страну, рискнувшую бы использовать этот корабль как мишень? Или главное прокукарекать, а там хоть и не рассветай? wink
      1. Мини Мокик
        Мини Мокик Сегодня, 18:01
        -3
        Судя по вашим обширным познаниям в кукарекании, это ваше жизненное кредо.
        1. Ингвар 72
          Ингвар 72 Сегодня, 18:09
          +2
          Цитата: Мини Мокик
          Судя по вашим обширным познаниям в кукарекании, это ваше жизненное кредо.

          О, еще один любитель больших мишеней! laughing
          П.С. А по поводу кредо, это да, мама кур держит. А я петухов по ранней зиме рублю. Дабы не кукарекали зазря. wink
    2. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 18:35
      0
      Мишень хорошая, только она использоватся будет когда ни о каком противодействии и речи нет вообще. А кораблик хороший, для мчс при тех же цунами очень поможет.
  3. БедМакс
    БедМакс Сегодня, 17:44
    +1
    Не вижу отметки ватерлинии.Он пенопласт возить будет?
  4. FIR FIR
    FIR FIR Сегодня, 18:02
    0
    Американцы готовятся к большой заварушке в АТР.
    Эти суда значительно снижают зависимость от иностранных портов и обеспечивают поддержку при отсутствии свободных портов
  5. Fachmann
    Fachmann Сегодня, 18:35
    0
    За 2,5 года сделали. Понятно, что корабь супостату принадлежит, но уважуха.
  6. егорMTG
    егорMTG Сегодня, 18:45
    0
    Цитата: janin
    Тоже хотел бы гордиться, такими масштабными кораблями.. технологии, технологии.


    - Гордитесь яхтами, закупленными на наши деньги... самыми большими и дорогими в мире (аналогов нет) . Там и технологии , изыски , учёт индивидуальных запросов заказчиков....