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Признание проблем с мостами для натовских ОБТ: власти США передадут украинской армии танковые мостоукладчики M60 AVLB

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Признание проблем с мостами для натовских ОБТ: власти США передадут украинской армии танковые мостоукладчики M60 AVLB

Американское правительство в рамках нового пакета военной поддержки впервые передадут украинской армии танковые мостоукладчики. Военная техника этого типа войдет в очередной пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.


В новый пакет преимущественно вошли поставки боеприпасов к ствольной артиллерии и пусковым установкам РСЗО HIMARS. Также в рамках военной поддержки украинской армии поставят боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley и инженерное оборудование, в том числе танковые мостоукладчики – Armored Vehicle Launched Bridges.

По данным американских СМИ, речь идет о мостоукладчиках M60 AVLB, созданных на базе танков M60A1, у которых была снята башня и вместо нее установлено мостовое пусковое устройство.

Мостоукладчик M60 AVLB предназначен для быстрого наведения 18-метрового двухсекционного металлического штурмового моста через такие препятствия, как противотанковые рвы, каналы, ручьи, небольшие реки и овраги. Мост обладает грузоподъемностью не более 60 тонн и предназначен для обеспечения передвижения основных боевых танков, колесной военной техники и другого транспорта.

Оборудование мостоукладчика в сложенном положении находится поверх танкового гусеничного шасси. Гидравлическая система для развертывания моста установлена ​​на месте водителя танка и запускается при помощи пускового гидравлического кронштейна. Ширина проезжей части AVLB составляет 3,81 м.

Процедура развертывания моста занимает около трех – пяти минут, сворачивание моста в исходное состояние занимает около 10 минут. Фактически передача мостоукладчиков свидетельствует о проблемах с мостами на Украине и Донбассе для западных ОБТ (основных боевых танков).
Автор:
Использованы фотографии:
Wikipedia/Kevin Quihuis Jr
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9 комментариев
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  1. TRex
    TRex Сегодня, 13:16
    +2
    Как и наш МТ-55, данный экземпляр является хорошим ориентиром на поле боя - перед укладкой моста поднимает свои "ножницы" на приличную высоту, метров 10 примерно.
    1. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 13:32
      -6
      власти США передадут украинской армии танковые мостоукладчики M60 AVLB

      Ха ха ха ..Это чтобы бежать в ЕС ?
      Ничто вас уже не спасет свиды ..Война до последнего украинца ,так англосаксы заявили России ..Мы это приняли устав оправдываться и терпя оскорбления 9 лет !

      Фрицы опять на нашей земле и прочая фашистская европа ? Ну ну
      1. Аэродромный
        Аэродромный Сегодня, 14:18
        0
        Цитата: LukaNord
        власти США передадут украинской армии танковые мостоукладчики M60 AVLB

        Ха ха ха ..Это чтобы бежать в ЕС ?
        Ничто вас уже не спасет свиды ..Война до последнего украинца ,так англосаксы заявили России ..Мы это приняли устав оправдываться и терпя оскорбления 9 лет !

        Фрицы опять на нашей земле и прочая фашистская европа ? Ну ну

        михан... в палату бегом! санитары бегут !!!
  2. Аркадич
    Аркадич Сегодня, 13:19
    +8
    Да нет у них проблем с мостами. Они готовятся наступать! Поэтому они решают проблему наведения переправ, вне зависимости наличия мостов, там где им нужно будет. Возвели вес танка в абсолют и мусолят одно и тоже.
    1. RVAPatriot
      RVAPatriot Сегодня, 13:41
      -2
      Амбрамс не вся понтонка выдержит. короткий коментарий
  3. RVAPatriot
    RVAPatriot Сегодня, 13:40
    -1
    Дибилы, сами взрывают, потом США помощь гонит....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:50
    0
    Фактически передача мостоукладчиков свидетельствует о проблемах с мостами на Украине и Донбассе для западных ОБТ (основных боевых танков).
    . Проблема, это когда решить её сложно, не можно, а так... частично они её перекроют.
  5. dfk-80
    dfk-80 Сегодня, 14:01
    0
    американцы дают то что требуется. Тут важнее сам факт передачи. В разрезе поставки танков и БМП полякам в товарных количествах, переброски амерских войск - пока ничего веселого не вижу. американцы упорно заставляют нас применить ядрен-батон. Им это для легализации ядерных ударов по пешка, а может для войны с китаем очень нужно.
    Когда такой мост возводят - значит наших в округе перебили, или планируют добить ОБТ.
  6. ВПП-1
    ВПП-1 Сегодня, 14:19
    0
    Процедура развертывания моста занимает около трех – пяти минут, сворачивание моста в исходное состояние занимает около 10 минут. Фактически передача мостоукладчиков свидетельствует о проблемах с мостами на Украине и Донбассе для западных ОБТ (основных боевых танков)
    Это скорее свидетельствует о продуманном подходе к ведению боевых действий и необходимости преодоления водных преград.