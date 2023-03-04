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Немецкий концерн начал переговоры о строительстве танкового завода на Украине

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Немецкий концерн начал переговоры о строительстве танкового завода на Украине

В настоящее время немецкая оружейная компания Rheinmetall начала переговоры с представителями киевского режима о строительстве на Украине танкового завода. Об этом рассказал генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.


Как отметил топ-менеджер, такое решение может быть принято в связи с тем, что европейские страны не располагают должным количеством мощностей для оказания масштабной поддержки Киева. Поэтому проще с нуля построить танковый завод на Украине.

По словам Паппергера, ориентировочная стоимость работ по строительству предприятия составляет около 200 миллионов евро. Если завод будет построен, он сможет выпускать до 400 танков в год. Сами переговоры с украинскими властями генеральный директор компании назвал многообещающими.

Паппергер подчеркнул, что для успеха в вооруженном конфликте Украина испытывает потребность в 600-800 танках. Их следует произвести в оперативном порядке. Передача даже всех имеющихся в распоряжении бундесвера танков Leopard 2 не поможет Украине победить.

Топ-менеджер утверждает, что сейчас Rheinmetall уже сделала 30 танков Leopard 2A4 из заказанных 50. Кроме того, концерн может отремонтировать и модернизировать 88 из 100 имеющихся в наличии танков Leopard 1 старой конструкции.

Интересно только, где и каким образом концерн будет строить завод на украинской территории, если по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины регулярно наносятся ракетные удары ВС РФ. Да и сам факт обладания хоть 600, хоть 6000 танков никогда не будет гарантировать победы над ядерной державой.
Использованы фотографии:
Компания Krauss-Maffei Wegmann / https://www.kmweg.de
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47 комментариев
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  1. Alex DHG
    Alex DHG Сегодня, 12:13
    -3
    "Зъисьть-то он зъисьть, но хто ж йому дасьть?" winked
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:18
      +11
      Ну завод Байрактаров на Украине они уже "построили",очередь за танковым заводом, где производство танков сложнее в разы начиная от двигателя, ствола,ходовой части и прочих приблуд.Там целые отрасли прийдётся воссоздавать для производства танков.Ту же качественную сталь, броню откуда возьмут?Кстати по слухам американцы хотят перенести немецкую промышленность к себе в США.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 12:24
        +2
        Про верьф забыли - они там эсминцы шлепать собирались как горячие пирожки. Потом все закончилось люминиевыми катерами "москитного флота". Теперь и их не производят.
      2. Сергей Т19
        Сергей Т19 Сегодня, 12:50
        +3
        Не будьте такими наивными. Планируют тупо сборочный цех. Даже метизы будут поставляться. По этому и стоимость завода всего 200 млн. Евро.
        1. стар
          стар Сегодня, 12:56
          +2
          А еще он должен быть мобильным, как цыганский табор) Причем табор не большой, чтобы ни один спутник не засек
          1. dmi.pris1
            dmi.pris1 Сегодня, 13:03
            +1
            А зачем им мобильность?Вон в Кременчуге НПЗ как минимум год Странной Военной Операции работал(да и работает,видимо).Построят быстиовозводимые здария и начнут вести сборку танков.Вот в этом нисколько не сомневаюсь.
            1. Illanatol
              Illanatol Сегодня, 13:45
              0
              Цитата: dmi.pris1
              А зачем им мобильность?Вон в Кременчуге НПЗ как минимум год Странной Военной Операции работал(да и работает,видимо)


              Видимо... laughing
              Если работает, то в числе акционеров - один (или несколько даже) из доморощенных олигархов. Интересно, а в данное производство кого-то из российских богатеев в долю позовут или все же нет? А если нет - что помешает отработать КР?
              1. dmi.pris1
                dmi.pris1 Сегодня, 13:53
                0
                Что помешает?Да наверное-Заратустра...Кстати,когда наносились крайний раз удары по энергетике?Вот оно что..Да,и что им помешает построить эти ангары для сборки техники в ста метрах от польской границы?Логистика там неплохо выстроена.Туда мы КР не бьем,ну шоб нп дай божи чего там у поленьев зацепить.
        2. Alex DHG
          Alex DHG Сегодня, 14:04
          0
          Что остается? Искать и долбить в контексте сириизации и демилитаризации этого "гуляйполя".
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 13:01
        0
        качественную сталь, броню откуда возьмут?

        Так из Ливии или Ирака, там все есть.. Пусть собирают и вывозят.
      4. yuriy1863
        yuriy1863 Сегодня, 13:45
        0
        Да уж! Неожиданное предложение! Похоже немцы, действительно, хотят соскочить с поставок танков в укропию. Тут столько "Но", что данное предложение воспринимается как язвительная шутка.
  2. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:16
    +2
    Об этом рассказал генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

    Вот именно - рассказал, историю из фантастических рассказов, этим успокоив Украину.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:30
      0
      На какие шиши шароварные будут участвовать в этом проекте? На халяву?
      Дык их США любимые уже заявили - за помощь придется платить. Чем платить то будут? Зеля мощнОй тряханет? Вряд ли. А население там нищее.
    2. LukaNord
      LukaNord Сегодня, 12:35
      -2
      Цитата: tihonmarine
      Об этом рассказал генеральный директор компании Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Rheinische Post.

      Вот именно - рассказал, историю из фантастических рассказов, этим успокоив Украину.

      Россию пытаются напугать, как и Израиль,что в Азербайджане аэродромы займет ..
      Это все провокации англосаксов ..БОЯТСЯ они !!!
      Не удивлюсь ,если Маск заявит ,что решил там стартовую площадку построить для своих ракет ,прям в центре Киева !!!
    3. fif21
      fif21 Сегодня, 12:42
      0
      Цитата: tihonmarine
      Вот именно - рассказал

      Это он рассказал как пилить деньги будут wassat По бумагам напишут , что построили все что обещали , а другую бумагу напишут , что Русские все разбомбили ! laughing Лишь бы успеть , когда бандерштадт стерут с лица земли . hi
  3. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 12:18
    +1
    НУ слава Богу! А то я уж начал думать, что Рейнметалл всерьез хочет помогать Украине.
    Но вот это заявление сразу показывает обычный случай ничего не значащего декларативного трёпа.
    Ни одной стены этого завода Рейнметалл на Украине не построит. Потому что гарантия уничтожения проекта еще на стадии строительства хоть и не 100%... но 70-80% однозначно. Немцы на такие шансы вкладываться такими огромными деньгами не будут :)
  4. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 12:19
    -2
    Понятно. Для этого производства нужно много электроэнергии и как можно дешевле и вна Украине это есть, а вот локально в Германии нет т.к. ветряки не справятся (сколько-бы Грета Тунберг на них не дула).
  5. Южноукраинец
    Южноукраинец Сегодня, 12:19
    +4
    Какой смысл строить завод на территории Украины? Что то немцы лукавят. Наверное тянут время, не имея возможности отказать америкосам и ждут завершения проекта Украина.
  6. Tma197725
    Tma197725 Сегодня, 12:20
    0
    Хорошь курить травы разные! Ну или с нами поделитесь! Мы в Германии тады завод ВАЗ построим!
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 12:25
      +1
      Зря Вы так - немцы наши классические Нивы оч даже любят.
      Лучше шароварные пусть немцам ЗАЗ Таврия поставляют - пусть немцы мучаются.
      1. Tma197725
        Tma197725 Сегодня, 12:47
        +1
        Пущай Гранту гады полюбят!А особенно ценник на сей шедевр!
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 14:00
          0
          Lada Vesta в Германии около 12000 Евров стоила. Даже покупали, если верить АвтоВазу
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:25
    -1
    Rheinmetall начала переговоры с представителями киевского режима о строительстве на Украине танкового завода.
    Строительство танкового завода да еще с нуля в воюющей стране? Это, что такая шутка или информационный вброс с целью показать, что на Украине все "прекрасно"? Интересно, где собираются строить - на границе с Польшей (но на польской стороне) или может в Карпатах? Либо у руководства Rheinmetall начинает крышу сносить, либо украинская сторона с давно снесенной крышей, что-то недоговаривает.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 12:32
      +1
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, где собираются строить

      Собирались в Мариуполе, да малость опоздали ! laughing
    2. BrTurin
      BrTurin Сегодня, 12:48
      0
      Цитата: rotmistr60
      что такая шутка

      Так стоимость работ по строительству предприятия составляет около 200 миллионов евро
      строительство, коммуникации, оборудование, обучение персонала.... за такие деньги это как...
  8. al3x
    al3x Сегодня, 12:33
    -2
    Стройте два, один про запас чтоб был
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 12:34
    -1
    Сколько времени может строиться подобное предприятие? Речь явно не про сборочные цеха идёт.
    Через 2-3 года предприятие вполне может оказаться на территории, скажем так, другого государства)
    Немцы знают что-то, чего не знают остальные?
  10. avdkrd
    avdkrd Сегодня, 12:38
    0
    Интересно, во что выльется эта идея? Помнится, собирались фрегаты строить, кончилось люминевыми лодками. Здесь что получится, Tll или мопеды?
    Вообще сомнительно. Во первых, кто же даст развернуть такое строительство в условиях сво?
    Во вторых, передавать технологии, стране чуть ли не первой по коррупции, оставшейся без энергетики и дешёвых ресурсов, где со специалистами однозначно будут проблемы? Чушь!
  11. Дмитрий Карабанов
    Дмитрий Карабанов Сегодня, 12:42
    -2
    Рейнметалл? Который сам переносит производство в США? Это даже смешнее, чем "производство байрактаров" в Укрорейхе. Проводить переговоры, подписывать меморандумы и даже получить финансирование - это сколько угодно. Но ни один капиталист под страхом смерти не будет инвестировать (и, уж тем более - передавать технологии) вна нэзалэжную!
  12. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:42
    0
    Звучит как глупость (но из уст Паппергер?!?!) ибо предприятия ВПК - это вклад в экономику. Далее - танковый завод он танки собирает, это сборочный цех. Производства замкнутого цикла на заводе нет. Корпус, орудие, пулемет, СУО, двигатель и трансмиссия - это все для танка Леопард 2 поставляют разные предприятия. И я сильно сомневаюсь, что узким местом является сборочный цех Рейнметал.
    Больше похоже на давление на свое правительство для выбивания финансирования (правительствр сильно забило на свой впк).
  13. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:44
    -1
    Поэтому проще с нуля построить танковый завод на Украине.
    шутник, однако...
  14. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 12:49
    +1
    Цитата: Nexcom
    Лучше шароварные пусть немцам ЗАЗ Таврия поставляют - пусть немцы мучаются.

    Вот на базе ЗАЗ они завод и построят. И называться новый танк будет - ЗАЗиопард!
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 13:23
      0
      на базе ЗАЗ
      Укропы уже писали, что ЗАЗ в щебень раскалибровали.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 14:02
        0
        Какая досада - не получат теперь немчики Таврий. laughing
  15. Eroma
    Eroma Сегодня, 12:50
    -1
    Сам факт таких рассуждений, говорит о том, что враги считают, что нам силенок не хватает для победы! belay
    На чём их уверенность базируется?
    1. Ghost1
      Ghost1 Сегодня, 13:27
      0
      Уверенность их базируется на наших жестах доброй воли и глубоких красных линиях.
  16. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:51
    -6
    Зачем нам на территории РФ немецкий танковый завод?
  17. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 12:55
    0
    компания Rheinmetall начала переговоры с представителями киевского режима о строительстве на Украине танкового завода.

    А недавно посетившая Kuiv Министр финансов США Джанет Йеллен начала переговоры с зеленским о строительстве вна украине дублера форта Нокс с целью перевезти туда золотой запас США, а то в самих штатах из-за засилья мексиканцев, китайцев и прочих костариканцев уверенности в надежности хранилища больше нет. wassat fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 14:03
      0
      Пен до сы шароварным всерьез золотой запас доверить захотели? wassat Растащат же за неделю.
      Потом взорвут пустое хранилище и заявят - русня ракеты пускала, все разбомбили, золоту нема - орки спалыли. yes
  18. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 13:06
    0
    Немецкий концерн начал переговоры о строительстве танкового завода на Украине

    Вот тут тот самый случай:
  19. fiv
    fiv Сегодня, 13:10
    0
    Англичане им академию Хогвартс построят, а потом немцы - заводик танковый, где курсанты хогвартса будут из тыкв и кавунов делать танки. А вы говорите - фантастика!
  20. Родился_в_России
    Родился_в_России Сегодня, 13:16
    0
    Когда спиною чуешь дрын, Пора идти ва-банк. Укропы привезли в Берлин Подбитый русский танк. Они устроили возню, Как «фраер на понтах», Мол, мы успешно бьём «*» На всех своих фронтах. И вот на площади стоит Подбитый исполин. Но как-то странно этот вид Воспринял весь Берлин. И в пику самостийной лжи, Не слушая брехню, Вдруг кто-то тихо положил Гвоздику на броню. В смятенье замолчали рты Бан-деровских ворон, Когда вдруг понесла цветы Толпа со всех сторон. И было высшей из наград За жертвенность атак, Когда последний свой парад Встречал подбитый танк.
  21. Анджей
    Анджей Сегодня, 13:30
    -1
    Новость просто "ошарашила". Такого рода завод года два только строить и налаживать надо. В авральном режиме, как СССР в 1941 году .
    Поэтому логичным надо ещё анонсировать завод- верфь по строительству атомных подводных лодок))))) Для степей Украины.
  22. Machete
    Machete Сегодня, 13:37
    0
    Война сама по себе уже прекращает все вопросы о каких-либо заводах.
    Для кого эта дичь вообще пишется?
  23. Волк
    Волк Сегодня, 13:38
    0
    Это отличная новость.
    [quoteп]Планируют тупо сборочный цех. Даже метизы будут поставляться. По этому и стоимость завода всего 200 млн. Евро.[/quote]
    Значит будут поставльат с запада в большем количестве двигатели, коробки передаче, тепловизори итд .
    Просто захватить поезд с поставкой агрегатов или грузовиков и отправить в Русиу или Белоруссии не должно быть большой проблем .
  24. Diger
    Diger Сегодня, 14:06
    0
    Rheinmetall Если завод будет построен, он сможет выпускать до 400 танков в год.

    recourse
    Демилитаризация Украины продолжается, шёл 373 день СВО.
    На декабрь 2022 Украина занимает второе место в мире по количеству современных противотанковых средств иностранного производства. Артиллерию заменяют на образцы НАТО калибров 155 и 105 мм.
    ВСУ во всю юзает натовские системы оперативного управления, связи, разведки и наблюдения, беспилотные летательные аппараты, бронированную технику. А боевые медики практикуют четырехуровневую систему лечебно-эвакуационных мероприятий, аналогичную системе государств-членов НАТО
    LOGFAS интегрирован с модулем информационно-аналитической системы «СОТА»
    Link16, Starlink и тд
    Резник и Подляк продолжают набивать карманы…
  25. Plmhj
    Plmhj Сегодня, 14:06
    0
    По простому -это называется коррупцией!
    Этот Папергер несколько лямов евро разбогатеет за счёт немецких налогоплательщиков!)