Попытки Запада во главе с Вашингтоном изолировать Россию от «всего мира» провалились, что с неохотой признают даже американские и европейские политологи. Американским сателлитам не удалось разрушить отношения РФ с большинством стран, не входящих в западную коалицию, как в сфере экономики, так и на дипломатическом уровне.Многочисленные турне главы МИД РФ Сергей Лаврова в страны Африки и Азии показали, что большинство находящихся там государств настроены не только на продолжение, но и на стратегическое укрепления сотрудничества с Россией. Попытки отменить участие или хотя бы изолировать российские делегации на международных саммитах также потерпели крах.Вот уже госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден просить аудиенции у российского министра иностранных дел во время недавнего министерского саммита G20 в Нью-Дели. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Захарова, встреча Лаврова и Блинкена прошла «на ходу» и длилась около десяти минут. За это время глава Госдепа успел выдвинуть пару-тройку просьб российскому коллеге, касающихся СВО и выхода РФ из ДСНВ-3, но положительного ответа, естественно, не получил.Некоторые государства, изрядно уставшие от давления на уровне шантажа со стороны США и их сателлитов, начинают демонстрировать свое отношение к западным дипломатам, что называется, с порога. Даже очень толерантные и гостеприимные индийцы не скрывают раздражения участившимися визитами западных эмиссаров, пытающихся перетянуть на свою сторону Нью-Дели и настроить Индию против России.На этот раз свою порцию пренебрежения получила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок. В сети распространяется видео, на котором главу МИД Германии во время ее сегодняшнего прибытия с визитом в Индию в аэропорту встретил только дежурный по аэродрому и немецкий посол.Сойдя с трапа, Бербок начала оглядываться в поисках ковровой дорожки и традиционной делегации официальных лиц индийского руководства. Не обнаружив таковых, глава немецкого МИД попыталась скрыть удивление и шок под натянутой улыбкой.По протокольным правилам дипломатии, которые порою не менее важны, чем переговоры на самом высоком уровне, это чёткий и однозначный сигнал со стороны индийского руководства не только главе МИД ФРГ, но и остальным западным эмиссарам, которые пытаются давить на набирающую в экономическом, военном и политическом планах Индию.