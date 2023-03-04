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Главу МИД Германии во время визита в Нью-Дели с индийской стороны встретил только дежурный по аэродрому

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Главу МИД Германии во время визита в Нью-Дели с индийской стороны встретил только дежурный по аэродрому

Попытки Запада во главе с Вашингтоном изолировать Россию от «всего мира» провалились, что с неохотой признают даже американские и европейские политологи. Американским сателлитам не удалось разрушить отношения РФ с большинством стран, не входящих в западную коалицию, как в сфере экономики, так и на дипломатическом уровне.


Многочисленные турне главы МИД РФ Сергей Лаврова в страны Африки и Азии показали, что большинство находящихся там государств настроены не только на продолжение, но и на стратегическое укрепления сотрудничества с Россией. Попытки отменить участие или хотя бы изолировать российские делегации на международных саммитах также потерпели крах.

Вот уже госсекретарь США Энтони Блинкен был вынужден просить аудиенции у российского министра иностранных дел во время недавнего министерского саммита G20 в Нью-Дели. Как сообщила официальный представитель МИД РФ Захарова, встреча Лаврова и Блинкена прошла «на ходу» и длилась около десяти минут. За это время глава Госдепа успел выдвинуть пару-тройку просьб российскому коллеге, касающихся СВО и выхода РФ из ДСНВ-3, но положительного ответа, естественно, не получил.

Некоторые государства, изрядно уставшие от давления на уровне шантажа со стороны США и их сателлитов, начинают демонстрировать свое отношение к западным дипломатам, что называется, с порога. Даже очень толерантные и гостеприимные индийцы не скрывают раздражения участившимися визитами западных эмиссаров, пытающихся перетянуть на свою сторону Нью-Дели и настроить Индию против России.

На этот раз свою порцию пренебрежения получила глава немецкой дипломатии Анналена Бербок. В сети распространяется видео, на котором главу МИД Германии во время ее сегодняшнего прибытия с визитом в Индию в аэропорту встретил только дежурный по аэродрому и немецкий посол.

Сойдя с трапа, Бербок начала оглядываться в поисках ковровой дорожки и традиционной делегации официальных лиц индийского руководства. Не обнаружив таковых, глава немецкого МИД попыталась скрыть удивление и шок под натянутой улыбкой.

По протокольным правилам дипломатии, которые порою не менее важны, чем переговоры на самом высоком уровне, это чёткий и однозначный сигнал со стороны индийского руководства не только главе МИД ФРГ, но и остальным западным эмиссарам, которые пытаются давить на набирающую в экономическом, военном и политическом планах Индию.

Автор:
Использованы фотографии:
Сайт МИД Германии
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34 комментария
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  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:45
    +19
    Главу МИД Германии во время визита в Нью-Дели с индийской стороны встретил только дежурный по аэродрому
    Кто, что заслужил. Как гласит русская пословица: "Баба с возу - кобыле легче". Остается поаплодировать индийской стороне.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:03
      +4
      Цитата: rotmistr60
      Кто, что заслужил. Как гласит русская пословица: "Баба с возу - кобыле легче".

      Применительно к этому случаю более уместно:
      «По заслугам и честь»
      yes
      1. Карат
        Карат Сегодня, 13:26
        0
        Цитата: ROSS 42
        «По заслугам и честь»


        По заслугам её положено прям с трапа закинуть в мусорный контейнер и отвезти на ближайшую помойку.
    2. withoutreverse
      withoutreverse Сегодня, 13:06
      +4
      Ну что тут напишешь?? Хари Кришна!
    3. антивирус
      антивирус Сегодня, 14:06
      0
      Лишь признание факта:нефтгазрусс пойдет в др сторону и ее приняли. С дисконтом. Но не откажутся.
      и не поклонятся нам за нефтгаз.
      Для рф уже не худший вариант.
      Сейсас хинды сторгуют для авианосцев своих и против пакистана. И китая..
      .а бирма чья? А диега-гарсия?
      Любая красная дорожка стоит денег и технологий и льгот в экспорт-импорт
  2. rusich
    rusich Сегодня, 12:47
    +12
    Всё правильно, "Глупую курицу" в ранге Главы МИД Германии может встретить только дежурный по аэропорту. Браво Индия.
    1. fif21
      fif21 Сегодня, 13:01
      +8
      Цитата: rusich
      "Глупую курицу" в ранге Главы МИД Германии

      Нужно честно сказать , что МИД Германии руководит женщина с очень низким уровнем образования . Наверно Кембридж закончила lol Как и многие дефективные менеджеры в РФ laughing
    2. Добрый
      Добрый Сегодня, 13:44
      0
      "Глупую курицу" в ранге Главы МИД Германии может встретить только дежурный по аэропорту. Браво Индия.
      Надеюсь дежурный по аэродрому танцем ее встретил?!! laughing
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:47
    +5
    Главу МИД Германии во время визита в Нью-Дели с индийской стороны встретил только дежурный по аэродрому
    . Какого уровня министр, так его и встречают...
    Это был СИГНАЛ или прикололись, "по доброму"???
    1. NKT
      NKT Сегодня, 13:03
      +5
      Красная дорожка, почетный караул и все остальные атрибуты встречи были, просто с другой стороны. Ей нужно было оглянуться и повернуться на 360 градусов.
    2. krops777
      krops777 Сегодня, 13:42
      0
      Какого уровня министр, так его и встречают...
      Это был СИГНАЛ или прикололись, "по доброму"???


      Просто она думала что она арийской нации девица и что индусы как чубатые холопы перед ней расстелются ан нет взяли да послали, как говаривал Джорж Милославский - такие вопросы дорогой посол с кондачка не решаются. laughing
  4. DefenderofTruth
    DefenderofTruth Сегодня, 12:49
    +1
    Анка - Ленка большего и не заслуживает.
    Хорошо хоть её в местный бордель не сдали.
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 12:54
      +2
      Гейропейские до сих пор считают, что они центр мира или где-то рядом, с центровым.
      Однако в мире, в том, сильно сомневаются, о чем хотят показать/напомнить, "центровым".
    2. fif21
      fif21 Сегодня, 13:03
      +2
      Цитата: DefenderofTruth
      Хорошо хоть её в местный бордель не сдали.

      Американским подстилкам , рады только в борделях США ! Вот Моника Левинских - истинная полька. tongue
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:09
        +3
        Левински без х. Она действительно полька по происхождению. И занималась с Билли тем, чем занимается сейчас вся Польша с США. Радослав Сикорски об этом открыто заявил, за что и поплатился должностью. Правду то в Польше ой как не любят......
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:16
        0
        Ну да, хехемон вызывает, даже канцлером, типа на ковёр. Получить выволучки и указания, следом.
  5. Офицер запаса
    Офицер запаса Сегодня, 12:51
    +5
    Надо было еще обыскать и багаж досмотреть. Мало ли чего...
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 13:00
      +1
      Во во,аусвайс у гражданочки надо было проверить еще,мало ли кто под именем толи Анны то ли Лены прилетит! laughing
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 13:10
        +1
        Окститесь - кто под такую дурынду косить захочет? belay
      2. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 13:18
        +1
        Цитата: VORON538
        надо было проверить

        А сама наложит толу под корсет -
        Ты проверяй какого полу твой сосед !
    2. Карат
      Карат Сегодня, 13:23
      +2
      Цитата: Офицер запаса
      Надо было еще обыскать и багаж досмотреть. Мало ли чего...


      А потом на карантин в отрытую возле аэропорта землянку дней на 30. Мало ли какую заразу из Европы привезла. laughing
  6. acetophenon
    acetophenon Сегодня, 12:58
    0
    Недипломатично как-то... Впрочем, если человек по-другому не понимает...
  7. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:03
    -1
    во время ее сегодняшнего прибытия с визитом в Индию в аэропорту встретил только дежурный по аэродрому и немецкий посол.

    Судя по форме и количеству наград её встречает даже не посол, а военный атташе посольства ФРГ.
  8. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:03
    0
    Это вы ещё разговор президента Намибии с немецким послом не видели.

    Погуглите - Президент Намибии унижает немецкого политика. Вот он уровень немецкой, да и вообще западной дипломатии.

    У них из под ног уже уплывает почва. Кто бы ещё 10 лет назад мог подумать, что американцам уже не то, что в рот не заглядывают, пытаясь угадать желания заранее, а им уже приходится топать ногам, ездить в турне кого-то уговаривать и это часто безрезультатно...

    Я раньше думал, что мультиполярный мир - фигура речи, но он реально за последний год чётко обозначился.
  9. svan26
    svan26 Сегодня, 13:05
    0
    Прилетела на самолете ВВС Германии, с крестами. И народ по второму трапу выходит. Как прилетела, так и встречают.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:12
      0
      а в Люфтваффе еще остались исправные самолеты? Помнится бабушко Меркель даже опаздала на какую то встречу - ее самолет не завелся laughing
  10. fiv
    fiv Сегодня, 13:07
    0
    В следующий раз - батут вместо трапа на прилете и на отлете.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:50
      -1
      Батут не трожьте - это наше все. Один спец Вам пояснит за батуты. laughing
  11. Oleg133
    Oleg133 Сегодня, 13:08
    0
    Смотреть как встречают запад. Это преклонение перед западом
  12. Владимир Федин
    Владимир Федин Сегодня, 13:10
    +1
    На самом деле достаточно показательный случай. Европа и её политики мало что решают. Индусы - практичные ребята, чего тратить время и ресурсы на почести марионеткам.
  13. Адриан28
    Адриан28 Сегодня, 13:27
    +1
    Сойдя с трапа, Бербок начала оглядываться в поисках ковровой дорожки и традиционной делегации официальных лиц индийского руководства. Не обнаружив таковых, глава немецкого МИД попыталась скрыть удивление и шок под натянутой улыбкой.

    Если бы она приехала в Россию ее бы встретили как надо. Потому, что у нас нет друзей и врагов, у нас есть "партнеры".
  14. Простой
    Простой Сегодня, 13:35
    0
    Жутко эмансипированная женщина.

    Удивляюсь как она прямо с трапа не заявила о недопустимости нахождения в МИДе Индии мужчины в качестве министра.
  15. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 13:45
    0
    Если б не рация в руках, можно подумать что это индийский маршал, выйгравший пару десятков войн, судя по аксельбантам, орденам и прочим медалям. Вот такие люди у них по аэродрому дежурят...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 13:51
      0
      Сев.Корейские круче выглядят - видел фото, так там медали даже на пузо ниже ремня и на штаны вешают - на груди уже места нет, все завешано. yes